Если завтра война... Взгляд из Архангельска

События последних дней показывают реально, особенно после виртуальной беседы Путина с Байденом, что мы стоим на пороге войны.
После их беседы все российские СМИ показали нам Владимира Владимировича очень возбужденными и радостным, объясняя, что разговор прошел важный и конструктивный и Президент им очень доволен.
Однако, думаю, всё далеко не так хорошо. Мы знаем Путина как человека весьма решительного и волевого, особенно если он знает, что делать. Здесь мы увидели не радостного человека, а человека с огромной порцией адреналина в крови, человека готового вступить в драку, хорошо и трезво оценивающего каждый свой шаг, продумывающего все возможные ходы развития событий и готового идти до конца.
Байден далеко не такой волевой политик, как Трамп, который самостоятельно, быстро и решительно принимал решения, от которых мир потом просто содрогался и не понимал – зачем это было делать? Байден политик командный, решения принимает взвешенные и продуманные, как ему это кажется. Афганистан здесь исключение, но и это было командное решение.
Поэтому на встрече Байден был не один, а со своей командой. Он лишь озвучил коллегиальное решение. Причем, довольно системное и понятное.
Это последнее «китайское» предупреждение со стороны США России. Даже не предупреждение, а реальная угроза глобального конфликта. Что сказал Байден: в случае поддержки повстанцев Донбасса и Луганска российской Армией, после военного вторжения туда Украины с целью подавления сопротивления, будет отключена система Swift, заморожены банковские активы крупных олигархов, возможно и государственных структур, прекращено обналичивание доллара. Это означает предынфарктное состояние российской экономики, обвал курса доллара и сильный удар по экономике, для значительного количества россиян - блокировка пластиковых платежных карт Visa и Master card. В свое время Путин назвал такой подход к России – «объявлением войны» и мы к этому, надеюсь, подготовились. Не случайно была введена платежная система «Мир» и многие россияне уже держат свои сбережения именно в этой системе.
Российский Президент, конечно, не пойдет на игнорирование на Украинское вторжение на Донбасс. Это просто - «без вариантов». Мы своих не бросаем и пойдем до конца – в этом суть русского менталитета. США также пойдет на выполнение своих угроз, но это уже будет не важно. Важно будет, что разразится очень серьезный военный конфликт для двух вовлечённых сторон: Украина и Россия. Конфликт прежде всего военный, с большим количеством потерь - украинская Армия уже не та, что было шесть лет тому назад. Кроме того, НАТО сразу начнет поставки всевозможного летального оружия и скорее всего появятся в огромном количестве т.н. «наемники». Без всякого сомнения война не ограничится локальными территориям, она может войти и в Россию (помнится российские города в конце 90-х, после террористических актов в Москве, были на осадном положении).
Байден об этом так же заявил на встрече двух лидеров.
Интересно было его весьма воинственное заявление о том, что Россия не может диктовать условия не вхождения Украины в НАТО, такого еще не было.
Это означает только одно – жесткая позиция, позиция полного игнорирования условий России по разделе сфер влияния и учета ее интересов.
Получается, что сегодня все зависит от Зеленского, пойдет ли он на войну. Путин не идет ни на какие компромиссы по поводу минских соглашений, прежде всего в той части – закрытия российской границы к Донбассу и Луганску украинскими пограничниками – естественно, как тогда оказать помощь нашим соотечественникам, гражданам России? Даже встречаться с Зеленским не хочет – нет повода для разговора.
Ситуация весьма тупиковая. Она не выгодна никому, кроме наших «западных партнеров».
Зеленский стоит перед альтернативой – напасть на непризнанные республики, или нет.
Запад подставляет плечо, местные националисты и «бандеровцы» зовут на войну. Непримиримая позиция Путина действует на него отрезвляюще – ввязаться в конфликт, значит обречь себя на кровавую бойню. Откуда он навряд ли выйдет победителем, удачей будет тот факт, что он останется у власти и вообще жив. Но, с другой стороны, если он не пойдет на ту провокацию – его могут смести, и американцы его не поддержат.
Сроки поджимают – 25 декабря начинается католическое Рождество, затем Новый год и православное рождество, а там холода и зима. Впереди две самых напряженных недели балансирования между войной и миром. Здесь нельзя исключать провокаций со стороны националистов и западных спецслужб, в любую минуту может произойти все что угодно. Самое важное – отличить провокацию от начала реальных боевых действий и не дать себя втянуть в войну. Но и не упустить время.
В случае негативного развития событий, можно сказать с уверенностью, что политическая элита поддержит Путина, даже все партии системной оппозиции. Поддержит и народ – 90 процентов будет патриотически настроено, соответственно увеличится рейтинг поддержки политической системы России, с 25 процентов по итогам выборов в Государственную Думу до 90.
Однако будут свернуты все мероприятия по увеличению уровня жизни россиян, гражданских свободы, усилится дальнейшая милитаризация государства и Россия снова может стать тоталитарным государством. Неужели американские аналитики не просчитывают такой сценарий – он явно невыгоден Америке, даже более того – он опасен. Россия не Ирак или Ливия, она способна снести все живое на Земле. С такой Россией, безусловно, будет договариваться еще труднее.
Помните слова Путина: «Если не будет России – зачем нам такая Земля!» ….
Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord».