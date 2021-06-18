Левый афронт. Зачем Прилепин хочет приручить Зюганова

Старт агитационной кампании по выборам в Государственную Думу восьмого созыва ещё не прозвучал, но кое-кто из «игроков» уже строит далеко идущие планы. Как будто заветный пропуск на Охотный ряд, включающий в себя известные материальные и прочие блага (например, депутатскую неприкосновенность, если такому в морду дашь, будут судить по террористической статье), у него уже в кармане. Тут и гадай – то ли есть твёрдые гарантии, то ли действует по заранее написанному сценарию.
Итак, молодой политический лидер (полтора года как свою партию создал) Захар Прилепин предлагает мастодонту российской системной оппозиции Геннадию Зюганову объединиться. А, вернее, взять его под своё молодое крыло вместе со всей КПРФ. Последнее следует из тона официального обращения, которое публикуем полностью (для кайфа):
"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года, ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины, собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях".
Далее писатель-политрук разъясняет старшему (по возрасту и послужному списку) товарищу, что у их партий почти нет идеологических разногласий: они обе партии левые, патриотические, выступают за «возвращение недр народу», против пенсионной реформы, обе «чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие Ленина—Сталина».
То есть, Прилепиным фактически предлагается создание объединённого левого фронта под сводами Госдумы с упомянутыми лидерами на стягах. Представляю, как скривилось лицо Сергея Удальцова, координатора действующего «Левого фронта», который примерно за такие же идеи, только более радикальные, успел и в колонии отсидеть, да и сейчас находится под полицейским надзором.
Только в данном случае мы имеем дело не с фронтом, а с левым афронтом.
Афронт (fr. - публичное оскорбление, позор, неудача, вопиющее нарушение этикета)
Геннадия Андреевича явно обидело уже одно то, что к нему с призывом объединиться обращается не первое лицо недавно разбухщей «Справедливой России», а второе… или даже третье (кто знает их внутрипартийные расклады). Типа, Сергей Миронов сам побрезговал и заслал гонца. Или же это политический манёвр, в случае чего всё свалить на не в меру инициативного Захара.
Последнее более реально. В риторике российских эсеров, строивших из себя этаких европейских социалистов скандинавского типа, до последнего времени не звучали восхваления «гениальной мудрости товарища Сталина», они эту тему старательно обходили.
Зато Прилепин и Ко к ней со всем пиететом, как и положено бывшим нацболам (запрещённая в России Национал-большевистская партия Эдички Лимонова). По всему получается, ни к тем примкнули.
А тут уж куда пригласили, гарантировано пообещав думские мандаты двум лидерам. Вряд ли больше, если судить по местам в партийном списке СР, а также по выдвижению в регионах кандидатов-одномандатников, где нашлось место только «умеренным».
Лично у автора давно нет сомнений, что вхождение в умеренную «Справедливую» неумеренных «заправдинцев» и «патриороссов» ни что иное, как очередной кремлёвский проект из арсенала «системы сдержек и противовесов». Ещё два года назад ходили разговоры о планах создания под выборы очередной либеральной партии, максимально лояльной Путину. А то, право, неудобно – практически весь экономический блок правительства близок либеральным идеям, но своих представителей в высшем законодательном органе нет.
Но не успели. Или все силы ушли на Навального, из которого официальная телепропаганда усиленно лепит либерального монстра, коим он не является по определению (не в части монструозности, но либерализма). Однако жаждущая крови и власти «За правду» уже была создана и зарегистрирована. В таком случае самое разумное было поставить её под контроль. Лучше всего, «Справедливой России», всё-таки в КПРФ буйных побольше будет. Иначе почему бы прилепинцам сразу не влиться в стройные ряды справедливороссов, а не городить свой дорогостоящий партийный «огород»? Добро бы года два прошло от создания до объединения, а то всего-то несколько месяцев.
Зюганов уже ответил Прилепину – «поговорим после выборов». Что понятно, не тот момент, чтобы поднимать свару внутри левых сил. Миронов всё сваливает на личную инициативу Прилепина. Захар в свою очередь утверждает, что идея очередного объединения им не согласовывалась с администрацией президента (Сергею Михайловичу в этот момент явно икнулось – «он и туда без моего ведома вхож!»).
Ну, не цирк?! Я и говорю – «Злые клоуны».
Чем всё это закончится? Для начала всем упомянутым надо пройти через 7-процентный барьер и каждому посчитать свои мандаты. Но вряд ли такая искренне вождистская партия, как КПРФ, с устоявшейся геронтократией в части получения доходов от политики пойдёт на объединение с молодыми да борзыми. А вот окончательно растерять свой ядерный электорат, не без основания считающий «Справедливую Россию» социалистической «прокладкой» единороссов – это запросто. Увы, в цветовом спектре которой после объединения жёлтый всё больше уступает место красно-коричневому...
Впрочем, могу и ошибаться в своих выкладках. Поэтому предоставляю слово соратнику по «Вольному делу» Андрею Рудалёву. Беспартийному, но близкому как идеологии партии "За правду!", так и лично Захару Прилепину:
«Объединение лево-патриотических сил очевидное и верное решение. Сейчас они пребывают в состоянии междоусобной розни, соответственно, и вес, и влияние вовсе не то, которое должно быть. Мы имеем раздробленные удельные левые партии, которые еще больше дробятся, а это, в том числе, является причиной того, что мы сейчас пребываем под игом капитализма и либеральная ржавчина продолжает распространяться, разъедая страну. Мощная альтернатива всему этому - вакцина красного крайне необходима.
Прилепин еще до союза со «Справедливой Россией» предлагал Зюганову такое объединение. Проговаривает эту идею постоянно, и в этом нет никакого пиара, а лишь рачение за общее дело. Но проблема в том, что КПРФ давно необходима перезагрузка. Партия стали пристанищем для всевозможных кланов, которые оседлали коммунистическую риторику, ставшую банальной демагогией. Для них это просто бизнес.
Понятно, что любые поползновения на свою территорию эти ребята воспринимают крайне болезненно. Речь идет о партийной номенклатуре, монополизировавшей и монетизировавшей идеологию. Это бледная тень, но очень похожа на ту публику, которая привела к распаду большой страны. Тогда именно коммунистическая верхушка запустила распадные процессы. Этим же распадом левой идеи, как правило, и сейчас занимаются рантье от КПРФ. Такова наследственность.
В качестве примера можно привести бартер, который провернули в прошлом году в Архангельской области: КПРФ дезертировала здесь с выборов в обмен на пост члена Совета Федерации для своего толстосума. Именно Афонин, который сейчас критикует Прилепина и говорит, что тот пиарится, тогда проводил этот финт. Такова уже устоявшаяся практика политического купи-продайства.
Но вода камень точит и объединение, о котором говорит Захар Прилепин рано или поздно произойдет, иного пути нет, иначе от левой идеи, оформленной в партии, останется лишь потешный полк фриков на иждивении. Но мы ведь не об этом говорим, не о бизнесе, а о жизни, о будущем страны, на пути которой без мощного единого левого движения разверзнется пустота».
Кто из нас прав, судить читателю. Ну, и время рассудит…
Леонид Черток