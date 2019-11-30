Злые клоуны. Что ждать от партии «За правду»?

Очередные выборы в ГосДуму не за горами. Самое время для партстроительства… дальше будет поздно.
Из своих московских источников я знаю, что Кремль озаботился очередным созданием очередной либеральной партии, максимально лояльной Путину. Найти под такой проект финансирование не самая большая проблема, ибо эта идеология близка многим по-настоящему богатым людям, бизнес за Железным занавесом не жизнеспособен. Другое дело, привлечь в неё медийно известных людей, показ лиц которых в положительном свете ещё не запрещён на центральных телеканалах. Иначе опять деньги на ветер.
Однако наша внутренняя политика известна своим пристрастием к системе сдержек и противовесов. Пока правые либералы чешутся, левые нацпатриоты уже провели учредительный съезд. Видимо, «Родина» и «Великая Россия» окончательно отправлены на политическую свалку (кто-то ещё сомневается, что в этом сегменте муха на муху не залезет без одобрения Администрации Президента?).
Название новой партии – кровь из глаз – «За правду!». Очень по-детски… любой психолог вам скажет, что напирают на свою правдивость – «я же правду говорю, ведь правда, Марь Иванна?» - самые отпетые детсадовские врунишки. Главное, чтобы у идеологических противников не было контраргумента, вряд ли кто-то рискнёт создать политическое движение с лозунгом – «За ложь!». Помните известное высказывание Салтыкова-Щедрина – «Заговорили о патриотизме, значит, точно воровать собираются»? Из той же серии.
Цели и задачи новых правдивцев? Объединить под своими знаменами огромный отряд путинского «безмолвного» большинства. Это кто же такие, кто голосует за президента, но по каким-то личным причинам брезгует «Единой Россией» и ОНФ? Скорее всего, прилагательное путинские вставлено лишь для того, чтобы продекларировать свою лояльность действующей исполнительной власти и конкретному человеку. Иначе дулю с маслом они получили бы от предпринимателей Ковальчуков, входящих в круг старых президентских знакомцев, а не финансирование.
Правдивцы - безусловные имперцы. Чего не скрывают, но и не раскрывают своих захватнических планов (иначе как возродить то, что в 91-м исчезло?). С чего собираются начать, тоже не секрет – в головке партии немало тех, кто воевал в Донбассе на неукраинской стороне. Люди, которым по мнению правоведов, а также либеральной части российского общества, самое место не в президиуме, а на скамье подсудимых.
Как раз против той части общества новые нацпатриоты и собираются бороться. В концепции партии чёрным по белому – критика либерализма. Как в социально-экономическом аспекте, так и культурно-идеологическом. Что неудивительно – в «заправду» просто -таки хлынули бывшие «лимоновцы» (запрещённые в России национал-большевики). Типа, писатель передаёт писателю кроваво-чёрный стяг борьбы со всем живым, но западным.
И к персоналиям.
Лицо партии (её лысина) – Захар Прилепин. Бывший омоновец, прорвавшийся в литературу. Рассуждать о чьём-то творчестве дело неблагодарное, если речь не идёт о литературной критике, можно получить обвинение в вкусовщине. Лично я до конца дочитал только его «Обитель». Вроде бы о такой страшной странице нашей социалистической истории, как СЛОН (Соловецкий лагерь особо назначения), но с упором на то, что в основном там сидел криминальный элемент, душегубы (главный герой – отцеубийца), политические на заднем плане. Подтекст – а может это и правильно в тех исторических реалиях?
Прилепин – не только писатель, сия профессия подразумевает созерцательность, он – человек прямого действия. Взял и поехал в воющий Донбасс. Не за литературным материалом, типа комиссара. Может, собственноручно никого и не убил… но представьте, сколько молодых неустроенных романтиков, прочитав его безграмотные призывы (зачем-то из Пушкина сделал участника боевых действий, хотя «наше всё» в основном в постельных боях только и участвовало) рванули за ним в сторону Украины, благо границы прозрачные. Сколько оттуда не вернулось, или вернулось с поломанной войной психикой, официальная статистика умалчивает. Потому что официальная пропаганда стоит на своём – «нас-там-нет». А с писателя – какой спрос? Прилепину с его «подвигами» даже дали эфир на телевидении (НТВ), правда, задвинув в ночное время от греха.
Из его эскапад на учредительном съезде - Наша задача – влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости...
Ребяткам не хватает известности, исключительности и денег… кто бы сомневался. «Властители дум», едрит…
Второй по узнаваемости персонаж этой политической мишпухи (компании) Иван Охлобыстин. Персонаж, которому неймётся – то на клирос, то в тату-салон, то… - В апреле 2012 года Иван Охлобыстин объявил о создании партии "Коалиция небо", основателями которой, помимо самого актера, выступили представитель движения "Общество 77" Максим Брусницын и представитель движения "Георгиевцы" Вадим Квятковский. Впрочем, сам Охлобыстин оставил за собой лишь пост духовного наставника организации. Политическая программа актера предусматривала превращение России в аграрную страну, восстановление железного занавеса, захоронение Ленина по христианскому обряду.
То был стан «правых», теперь стан «левых», вряд ли новые соратники поддерживают тезис о захоронении любимой ими мумии. Политическая неразборчивость? Торчкам это свойственно (охлобыстенская слабость, хорошо известная столичному бомонду).
Ваня – шут, в «Царе» Лунгина он сыграл своё альтер-эго. Но шут злобный. К тому же антисемит, Андрей Орлов (Орлуша) разорвал с ним дружеские отношения после того, как Охлобыстин оскорбил сотрудников его телевизионного агентства - «сколько же ты здесь жидяр пригрел».
Поверьте моему жизненному опыту, тезис о том, что инородцы захватили русскую культуру ещё возникнет в риторике идеологов-заправдинцев. Возможно, не в публичных выступлениях, но на закрытых партийных мероприятиях… тут и к бабке не ходи.
Кто там ещё из известных? Рок-музыканты (свой электоральный сегмент). Вадим Самойлов, чья «Агата Кристи» все лихие 90-е делилась опытом, как правильно употреблять наркотические препараты - Напудрив ноздри кокаином, Я выхожу на променад, И звёзды светят мне красиво, И симпатичен ад. Давай вечером с тобой встретимся, Будем опиум курить-рить-рить. Юлия Чичерина из «Смысловых галлюцинаций», говорящее название? Название бог с ним, но вот, что об этой группе говорят люди, общавшиеся с рок-дивой в рамках журналистской профессии – «…такое ощущение, что там внутри этих людей когда-то давно какое-то инопланетное существо поселило какие-то яйца, отложило, и эти яйца медленно зрели, а настал момент — и вдруг из их: «УЭЭЭЭЭ», вот такой Чужой вылупился». Если простыми словами – крыша у ребят поехала на антиукраинизме.
Давно замечено, что даже строгий наркоконтроль снисходительно относится к людям со сцены, балующимся различными психотропами – с артистов взятки гладки. Судя по всему, этим же принципом руководствуются и кураторы новой партии – если её члены окончательно разойдутся в своих высказываниях, всё можно будет свалить на творческую импульсивность и последствия опытов с расширением сознания.
А вот настоящий анекдот – член партии русских националистов Стивен Сигал. Тот самый американец, крушащий на экране врагов приёмами айкидо, он теперь тоже «За правду». В активе – русские (то есть, еврейские) корни, которые есть у доброй половины тружеников Голливуда, и личное знакомство с Путиным. В Америке его узнаваемость… короче, не ди Каприо, зато в России, прошедшей через психоз видеосалонов, очень даже. Зачем этот-то? Ну как, для международной значительности. К тому же, если начнут обвинять в антиамериканизме и антисемитизме, всегда можно вытаращить глаза – да вы что, с нами Сигал!
Ещё из Прилепина: «Мы – лучше, чем власть. Ярче, чем власть. Злее, чем власть».
Вот это точно – злые клоуны, к котором запросто примкнут маргиналы попроще. Но с оружием.
Тем и опасны…
(фото Андрея Рудалёва)
Леонид Черток