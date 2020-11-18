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«Морозным паром страстно поперхнувшись». Женщинам посвящается

Мой друг, увы, покойный, Саша Нехорошев, был не только известным звукооператором «Мосфильма».

Ещё он писал стихи, которые часто превращались в песни. Их он исполнял под гитару, из этого в конце 80-х возник рок-дуэт «Кефир», вошедший в рейтинг популярного в те годы журнала «Аврора».

Саша пел везде. Женщины всех возрастов и национальностей платили ему за стихи о них своей благосклонностью. В перестройку он вышел с гитарой в народ, за что его тут же свинтил наряд милиции на Старом Арбате, запретивший петь слова любви и страсти на ступеньках военной прокуратуры Московского гарнизона.

А дальше выяснилось, что народ готов за его песни платить. Даже деньгами. И не только женщины. Началась веселая полоса выездных концертов. Этот счастливый миг продолжался недолго. И хорошо, даже непрекращающийся оргазм можно превратить в смертную муку. Тем более, что кино к тому времени стало возрождаться, зарплата платиться, а свободное время посвящаться любимому делу. В нашем случае, женщинам.

Потом он погиб. Криминально и очень обидно. Но стихи остались…


Морозным паром страстно поперхнувшись,

(По всей стране таких конфликтов тьма),

Под пышной челкой на холодный взгляд наткнувшись

Стоят мужчины, ищут нужные слова.

 

И громоздят стога соломинок спасенья,

И вяжут их в снопы красноречивых фраз.

А им в ответ, то «Нет», то вздохи сожаления,

Что где-то как-то повстречала вас...

 

К чему слова, она себя считает

В сто раз прекрасней ваших бурных чувств,

И аккуратно в памяти стирает

Былую радость сладостных безумств.

 

Я понимаю вашу боль и сожаленье,

Она в грязи алмазом вам была.

Поверьте, эти драгоценные вкрапленья

Ничуть не лучше битого стекла.

 

Друзья, в молчанье женском нет ни капли фальши,

Не доставайте носовых платков,

Их обойдите и ступайте дальше,

Хоть пуст карман, но больше нет долгов!

 

И сдуйте пену с кружек, пивом полных,

А заодно наивность с ваших душ.

Забудьте влагу губ ее покорных,

Вы на своих губах сыграйте бодрый туш!

 

--------------------------------

 

Любовь прошла, как фильм в кинотеатре,

Куда был продан лишь один билет,

Где весь сеанс кончается началом,

А в зале никогда не гасят свет...

 

Любовь прошла, как танк по полю боя,

Раздавленным даря талоны на бензин,

Прошла, как соучастник по делу о подлогах,

Прошла, как мимо Мекки пилигрим.

 

Любовь прошла, как паника в обозе,

Когда в кустах раздался странный звук,

Прошла, как дождь, смочивший только воду,

Прошла, как мода на клешённость брюк.

 

Любовь прошла, как нудные гастроли

По городам, где любят лишь своих,

Прошла, как контролер в безлюдной электричке,

Из ничего затеяв детектив.

 

Любовь прошла, как сбор макулатуры,

Прошла, как по сугробам Старый Год,

Но, может быть, нас Бог опять отметит,

К нам новая любовь еще придет...

 

------------------------------------

 

Я телом слаб.... Я так же слаб мышленьем,

И не надеюсь на свои я кулаки,

Но я силен могучим вожделеньем,

Оно живет во мне сознанью вопреки.

 

Начало женское я вижу в складках пледа,

Мне крутобоко-похотливый чайник мил,

А сексуальнейший изгиб велосипеда

Внушает страсть, и с ней бороться нету сил!  

08 март 06:00 | : Горячая тема / Культура

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