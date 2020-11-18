«Морозным паром страстно поперхнувшись». Женщинам посвящается

Мой друг, увы, покойный, Саша Нехорошев, был не только известным звукооператором «Мосфильма».
Ещё он писал стихи, которые часто превращались в песни. Их он исполнял под гитару, из этого в конце 80-х возник рок-дуэт «Кефир», вошедший в рейтинг популярного в те годы журнала «Аврора».
Саша пел везде. Женщины всех возрастов и национальностей платили ему за стихи о них своей благосклонностью. В перестройку он вышел с гитарой в народ, за что его тут же свинтил наряд милиции на Старом Арбате, запретивший петь слова любви и страсти на ступеньках военной прокуратуры Московского гарнизона.
А дальше выяснилось, что народ готов за его песни платить. Даже деньгами. И не только женщины. Началась веселая полоса выездных концертов. Этот счастливый миг продолжался недолго. И хорошо, даже непрекращающийся оргазм можно превратить в смертную муку. Тем более, что кино к тому времени стало возрождаться, зарплата платиться, а свободное время посвящаться любимому делу. В нашем случае, женщинам.
Потом он погиб. Криминально и очень обидно. Но стихи остались…
Морозным паром страстно поперхнувшись,
(По всей стране таких конфликтов тьма),
Под пышной челкой на холодный взгляд наткнувшись
Стоят мужчины, ищут нужные слова.
И громоздят стога соломинок спасенья,
И вяжут их в снопы красноречивых фраз.
А им в ответ, то «Нет», то вздохи сожаления,
Что где-то как-то повстречала вас...
К чему слова, она себя считает
В сто раз прекрасней ваших бурных чувств,
И аккуратно в памяти стирает
Былую радость сладостных безумств.
Я понимаю вашу боль и сожаленье,
Она в грязи алмазом вам была.
Поверьте, эти драгоценные вкрапленья
Ничуть не лучше битого стекла.
Друзья, в молчанье женском нет ни капли фальши,
Не доставайте носовых платков,
Их обойдите и ступайте дальше,
Хоть пуст карман, но больше нет долгов!
И сдуйте пену с кружек, пивом полных,
А заодно наивность с ваших душ.
Забудьте влагу губ ее покорных,
Вы на своих губах сыграйте бодрый туш!
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Любовь прошла, как фильм в кинотеатре,
Куда был продан лишь один билет,
Где весь сеанс кончается началом,
А в зале никогда не гасят свет...
Любовь прошла, как танк по полю боя,
Раздавленным даря талоны на бензин,
Прошла, как соучастник по делу о подлогах,
Прошла, как мимо Мекки пилигрим.
Любовь прошла, как паника в обозе,
Когда в кустах раздался странный звук,
Прошла, как дождь, смочивший только воду,
Прошла, как мода на клешённость брюк.
Любовь прошла, как нудные гастроли
По городам, где любят лишь своих,
Прошла, как контролер в безлюдной электричке,
Из ничего затеяв детектив.
Любовь прошла, как сбор макулатуры,
Прошла, как по сугробам Старый Год,
Но, может быть, нас Бог опять отметит,
К нам новая любовь еще придет...
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Я телом слаб.... Я так же слаб мышленьем,
И не надеюсь на свои я кулаки,
Но я силен могучим вожделеньем,
Оно живет во мне сознанью вопреки.
Начало женское я вижу в складках пледа,
Мне крутобоко-похотливый чайник мил,
А сексуальнейший изгиб велосипеда
Внушает страсть, и с ней бороться нету сил!