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Бывший глава Котласа Бральнин задержан в Москве

Такую информацию наше агентство получило еще два дня назад, но она нуждалась в проверке.

По информации из собственных источников, Андрей Бральнин был задержан в Москве на квартире, полученной им в «дар» от криминального бизнесмена Вязовикова за «услуги» на строительном рынке юга Архангельской области, в данный момент находящегося под следствием вместе с чиновником котласской администрации Костеревым по обвинению в преступлениях коррупционного характера.

Напомним, в начале февраля Бральнин добровольно покинул пост главы города, сославшись на то, что получил «заманчивое предложение» по работе в правительстве региона. После чего неожиданно исчез из информационного поля.

Наблюдатели от редакции предполагают, что «концы» данного задержания тянутся от ранее осужденной главы Котласского района Светланы Бральниной-Бачурихиной (не родственница), давшей дополнительные показания в местах лишения свободы. Обычная практика ФСБ…

05 март 15:08 | : Горячая тема / Скандалы

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