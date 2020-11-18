Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как брали Костерева и Вязовикова (видео)

В распоряжении наших коллег по «Вольному делу» из «Эхо севера» оказалась оперативная запись задержания чиновника Котласской администрации и предпринимателя, сбившего первого с пути истинного.

Напомним суть.

По версии следствия, в 2017- 2020 годах сотрудник администрации (Костерев) злоупотребил должностными полномочиями, а также получил незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя (Вязовиков) в виде услуг по возведению ему жилого дома на земельном участке, за предоставление заинтересованному лицу земельных участков без проведения торгов на аукционе, их выкуп по льготной стоимости, а также содействовал в отклонении замечаний и возражений участников публичных слушаний.

В данный момент оба содержатся в СИЗО №2 г. Котласа. Решается вопрос об этапировании обоих в столицу области. 

11 февраль 14:55 | : Горячая тема / Происшествия

Главные новости


Пчёлы против мёда, или Что стоят слова «народного губернатора» Мандрыкина
Наше непредсказуемое прошлое. Аудиосериал об интервенции на Русском Севере

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (130)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20