Как брали Костерева и Вязовикова (видео)

В распоряжении наших коллег по «Вольному делу» из «Эхо севера» оказалась оперативная запись задержания чиновника Котласской администрации и предпринимателя, сбившего первого с пути истинного.
Напомним суть.
По версии следствия, в 2017- 2020 годах сотрудник администрации (Костерев) злоупотребил должностными полномочиями, а также получил незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя (Вязовиков) в виде услуг по возведению ему жилого дома на земельном участке, за предоставление заинтересованному лицу земельных участков без проведения торгов на аукционе, их выкуп по льготной стоимости, а также содействовал в отклонении замечаний и возражений участников публичных слушаний.
В данный момент оба содержатся в СИЗО №2 г. Котласа. Решается вопрос об этапировании обоих в столицу области.