Скандал вокруг многодетной архангелогородки попал в эфир Первого канала ЦТ

Сегодня в эфире программы «Мужское и женское» на тему «За закрытой дверью. 2 часть» в студии обсуждалась проблема изъятия из семьи Вероники Яковлевой, проживающей в Ломоносовскому округе города Архангельска, 4-летней дочери, а также вопросы лишения ее родительских прав на всех 4-х детей. Яковлева пояснила в студии, что после пожара ей было выделено жилье в маневренном фонде без удобств и в ненадлежащем состоянии. Она считает, что отсутствие качественного жилья может быть использовано органами опеки и попечительства в качестве одного из оснований для лишения ее родительских прав. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям должностных лиц, предоставивших многодетной матери некачественное жилье, и по результатам проверки принять процессуальное решение.