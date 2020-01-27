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«Ну вы там держитесь!». Путин впервые обратился к Цыбульскому, как к главе Архангельской области

Это было третье обращение президента РФ к нации за время пандемии коронавируса.

. В первом выступлении (25 марта), посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, глава государства объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды. Во втором (2 апреля) он объявил нерабочими все дни вплоть до 30 апреля.

Напомним, что именно второе обращение по времени совпало с отставкой губернатора Орлова и назначением ВРИО главы региона Александра Цыбульского.

Сегодняшнее, третье, было проведено в новом формате – одновременно с народом его в режиме реального времени слушали все главы субъектов Федерации. К ним, в основном и обращался президент.

Основной посыл – не надо следовать шаблонам в запретительных мерах. Каждый глава региона вправе сам оценивать эпидемиологическую обстановку и в соответствии с ней отправлять людей по рабочим местам. В пример была приведена Москва, где, несмотря на высокий порог заболеваемости, продолжают функционировать многие предприятия и учреждения. Приказ однозначен – «вернуться к нормальной работе». При этом президент посоветовал «не грузить людей ненужными справками» (наверное, имелись в виду справки для допуска детей в дежурные группы детсадов).

При этом можно с высокой долей вероятности прогнозировать, что при резком росте заболеваемости в том или ином регионе тоже будут отвечать губернаторы – значит, неправильно оценили.

Касаемо непосредственно граждан. Путин фактически приравнял гражданских врачей к военным медикам, особенно тех, кто непосредственно борется с пандемией. Соответственно и денежное поощрение за риск – доплата врачам – 80 тысяч руб/мес., медсестрам – 50 тысяч и т.д. Федеральные клиники, расположенные в провинции, на время эпидемии передаются в распоряжение региональных властей.

Немалая часть обращения была посвящена проблемам загибающегося на глазах бизнеса. Вместо ожидаемой его представителями адресной финансовой помощи в очередной раз была обещана полугодовая отсрочка выплаты налогов (кроме НДС), а в дальнейшем реструктуризация накопленного долга. Особые преференции обещаны тем, кто ухитрится сохранить свои трудовые коллективы. И ни слова об отмене арендной платы в период вынужденного простоя…

Как сообщил президент, следующие 2-3 недели станут «моментом истины» - победим или нет китайскую заразу.

В конце своего обращения Владимир Владимирович вспомнил слова царя Соломона «И это пройдет» (как раз к Песаху) и сравнил сегодняшнюю обстановку в стране с… нашествием половцев и печенегов.  

08 апрель 16:41 | : Горячая тема / Политика / Экономика

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