Мэрия Архангельска оповещает: В детских садах будут открыты только дежурные группы

С 30 марта по 3 апреля дежурные группы будут организованы на базе детских садов № 6, 10, 31, 32, 37, 56, 66, 77, 88, 94, 96, 100, 101, 104, 110, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 131, 132, 135, 140, 148, 151, 154, 171, 172, 183, 186, а также школ № 5, 12, 93. Оставить ребенка в группе смогут родители, которые продолжат работать на следующей неделе.
Департаментом образования администрации Архангельска в целях обеспечения реализации Указа Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» и Указа Губернатора Архангельской области от 26 марта 2020 № 37у принято решение о функционировании с 30 марта по 3 апреля 35 детских садов, в которых будут открыты 38 групп для детей родителей, чьи профессии попадают под Указ Президента РФ. Это касается родителей, работающих в банках, учреждениях здравоохранения, государственных и муниципальных служащих, работников магазинов и аптек.
- Эта мера вынужденная, и все взрослые должны понимать, что здоровье детей сейчас зависит от каждого из нас. Закрытие дошкольных учреждений продиктовано необходимостью минимизировать контакты с окружающими для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Учитывая серьезность ситуации, просим ограничить посещение любых организаций и оставаться дома с ребенком, - прокомментировала директор департамента образования Нина Филимонова.