Мусор против денег, или Что московский политтехнолог потерял на станции Шиес?

Главная новость минувшей недели – московский мусор не поедет в Архангельскую область.
Так прописано в новой территориальной схеме московского регионального оператора «РТ-Инвест». Столице дано послабление с проведением мусорной реформы до 2022 года. За это время планируется построить четыре мусоросжигательных заводов в Подмосковье (операторы из других регионов, в частности, Архангельской области уже недовольны таких подходом, об этом читайте здесь). А пока… да и дальше, ибо даже упёртым экологам ясно, что все отходы не подлежат переработке… что-то по любому придётся захоранивать, ТКО из Москвы поедут в соседние области (те, что не влезут на подмосковные полигоны).
Интересуетесь объёмами? Их есть у меня. В Калужскую область планируется вывоз 1,56 млн т отходов из Москвы в год, за десять лет — около 15 млн т. Большая часть отходов поедет в экотехнопарк около деревни Михали, построенный на деньги комплекса городского хозяйства столицы. Кроме этого, отходы с территории четырёх административных округов Москвы (Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного) будут вывозиться на объекты во Владимирской области. Москва планирует захоранивать во Владимирской области 666 тыс. т мусора уже в 2020 году. А с 2021 года — почти до 1 млн т. Всего же за десять лет планируется вывезти в этот регион около 9 млн т московского мусора.
Ну и как реагирует население этих регионов? Какое-то возмущённое шевеление происходит только местных интернет-ресурсах, того ажиотажа, что вызвал проект эеотехнопарка «Шиес», нет и в помине.
А вот реакции губернаторов «замусоренных» Москвой территорий.
Калужский Анатолий Артамонов: «Мы решили предложить Москве создать у нас современное безопасное производство, которое бы позволяло решать проблему утилизации отходов для столицы, а у нас появился бы хороший инвестиционный проект с большим количеством привлекательных рабочих мест, хорошей налоговой базой».
Кричат ему на это «Артамонова в отставку!»? Кричат любому… ибо всем мил не будешь. Но по оценкам экспертов калужский политический «мамонт» запросто выиграет и следующие выборы (правда, если сам захочет, в его возрасте карьеру лучше заканчивать в кресле сенатора). К тому же он пример по привлечению инвестиций в свой регион, там целый «луна-парк» иностранных производств, адаптированных под российские реалии, и проект «Михали» всего лишь один из них.
Теперь владимирский Владимир Сипягин. Тут вообще интересно. «Протестный» избранник от ЛДПР строил свою предвыборную кампанию как раз на борьбе со столичным мусором – «губернатор от «Единой» вас закидает!». И сейчас, вроде бы - «Администрация области сообщает, что по распоряжению губернатора Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными отходами не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из соседних регионов. Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамке дополнительных соглашений, их в настоящее время не имеется».
Однако на деле столичный мусор в регион завозили и раньше, завозят и теперь. Уже соратники Сипягина по работе в региональной администрации говорят о неотвратимости «легализации необратимого потока московского мусора». То есть, как бы прикрывают шефа от нападок со стороны экологического протеста и независимых изданий. Наверное, кого-то из них показательно отправят в отставку… но это уж как водится в подобных конфликтах власти с обществом, неизбежные потери.
Москва говорит (инсайдерская информация) – никто с мнением Сипягина считаться не будет, ибо не из той партии. И это похоже на правду. Осталось наблюдать, ка владимирский губернатор себя поведёт. Интуиция подсказывает, что смирится, своё возьмёт на чём-нибудь другом.
Так что же с протестами? Вот ободряющее сообщение – девушка с плакатом на английском языке, где упоминаются архангельский Шиес и татарский Диоксиново («Шиес 2.0») вышла на одиночный пикет в… Голливуде. Урок географии для «тупых америкосов» (по Задорнову) или хайп ради хайпа?
Символично, что мэр Москвы Сергей Собянин сейчас берёт на себя ответственность за транзит столичного мусора в регионы, тем самым выводя из-под удара своих иногородних коллег. Иначе как можно расценить такие слова опытного политика, брошенные не на застолье, не на закрытом совещании, а на камеры и микрофоны журналистов, и адресованные непосредственно участникам протестного движения, которые «его забавляют» - "Давайте ничего не будем вывозить. И сжигать ничего не будем. Если вы дадите адресок мне двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе мусор. Скажу гэбэушке нашей, "Жилищник": не вывозите месяцок оттуда мусор, раз нам полигоны не нужны".
Хайп на хайп? По-моему, политический тяжеловес продемонстрировал свою устойчивости на фоне менее устойчивых в плане занимаемых должностей товарищей из регионов. Посмотрим, соскочит ли после этого его фамилия с первого места во всевозможных рейтингах. Почти уверен, что нет, сытость жизни населения обеспечивает главе карьерную стабильность.
Ну, а что Шиес? По идеи его защитники должны облегчённо вздохнуть и разойтись. Но нет, лагерь протестующих продолжает исправно функционировать. Мало того, почти параллельно с появлением новой московской схемы утилизации отходов Ленский район посетил известный столичный политтехнолог Алексей Василивецкий. Человек в нашем регионе известный, но раньше он всё больше специализировался по Архангельску и Нарьян-Мару, работая на различных политических проектах. Например, стоял у истоков создания агентства «Русский Север», позже преобразовавшегося в RUSNORD. Потом в столице области выпускал журнал «Реальная политика», боровшийся за интересы группы нефтяных олигархов, и проявивший в этом удивительную для профессионалов некомпетентность.
Позже полем боя славного мордодела «Василия-Вятского» (профессиональная кличка) больше чем на десятилетие стала Киргизия, откуда он отбыл восвояси после очередной смены власти в республике. И вот снова Архангельская область… Шиес… на экологию пробило матёрого бойца пиар-фронта? Он пока загадочно обещает – «скоро узнаете» да посмеивается над публикуемым в интернете прайс-листе своих профессиональных услуг. На старости лет… зимой… ночевать в палатке… ты береги себя, Лёша!
А что простой народ? Простой народ продолжает стоять в пикетах, ведь предупреждают в интернете – «расслаблять рано!». Вот такой засасывающий протест.
Тем временем президент дал новое указание – разобраться с проектом «Шиес» к марту будущего года. Как разобраться, в чём? По моим сведениям, полученным из московских источников, главу государства волнует один-единственный вопрос – повлияет ли экотехнопарк «Шиес» на нормальное функционирование космодрома «Плесецк» и деятельность северодвинской «Звёздочки», как ему напели в уши.
Если нет, тогда не взыщите.
Подождём до весны?
(фото со страницы А. Василивецкого в социальной сети Facebook: "вспомнил молодость... навык ночёвки зимой в палатке не утрачен")
Леонид Черток