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Мусор: приказано выжечь. Какая от этого польза?

На этой неделе, аккурат перед пресс-конференцией Владимира Путина, Государственной Думой РФ был принят закон, по которому сжигание мусора приравнивается к его переработке.

На том простом основании, что при этом вырабатывается энергия, которую можно пускать в дело. Соответственно, сразу вырастут показатели внедрения в регионы «мусорной реформы», объявленной президентом.

Впрочем, экологи прогнозируют, что параллельно вырастут и тарифы ЖКХ для населения в части вывоза отходов.

«Коммерсант»: Действующее законодательство сжигание мусора называет обезвреживанием. Примечательно, что поправки вносились в законопроект, касающийся авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду, который был одобрен Госдумой в первом чтении в январе текущего года. На то, что поправки концептуально меняют эту законодательную инициативу и требуют рассмотрения в качестве отдельного законопроекта, обратили внимание депутаты в ходе второго чтения документа.

По оценкам специалистов, за ближайшие четыре года утилизации будут подлежать 36% твердых коммунальных отходов, сейчас это только 5% от общего объема. Есть мнение, что новый законопроект пролоббирован, прежде всего, в интересах компании «РТ-Инвест» («дочки» «Ростеха» Сергея Чемезова, одного из основных игроков на политическом поле страны), которая уже получила техзадание к 2022 году поставить четыре мусоросжигающих заводов в Подмосковье и один в Татарстане. И это несмотря на отрицательное заключение контрольно-правового отдела Кремля.

Одновременно Ассоциация «Раздельный сбор» считает, что «энергетическая утилизация» войдет в единый тариф и расходы по ней лягут на плечи, вернее, на кошельки населения, как потребителя услуги. При этом сжигание без предварительной сортировки - отделения пластика от «хвостов» ТКО, который присутствует в коммунальных отходах в больном объеме, никак нельзя приравнять к переработке.

Зампред комитета по экологии «Деловой России» Наталья Беляева: «Сегодня у операторов отсутствует экономический интерес доставать из мусора полезные компоненты, так выстроен тариф: средства от продаж вторсырья переработчикам вычитаются из тарифа компании. Сейчас отходы практически в том же объеме, что и собираются, едут на полигон — процент извлечения из ТКО полезных фракций не превышает 1–2%».

Однозначный вывод экологов – сжигать весь мусор, поступающий на специализированные предприятия, без предварительной сортировки НЕЛЬЗЯ.

Соответствующие изменения должны быть включены в территориальную схему обращения с отходами Архангельской области.  

20 декабрь 11:59 | : Экономика

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