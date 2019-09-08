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Не думай об Орлове свысока. «Сказки бабушки Галины», выпуск 45-й

Вот все кричат – долой Орлова. Кричат не только протестные массы, но и депутаты, которые спят и видят себе в губернаторском кресле. Но разве эти наивные люди хоть отдалённо представляют, какую цену придётся платить за это место? Они даже не понимают, что их сегодняшний невысокий ранг изначально не удача, не подарок судьбы, а чёрная метка – каждый журналюга имеет моральное право плюнуть им на спину. И надо смиренно это принять, а не бегать по судам.

Сегодня долма в «Старом Тифлисе» (пр-кт Ломоносова, 281) была особенно нажористой…

11 октябрь 22:49 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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