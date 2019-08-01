Почему вымерзает Сольвычегодск? Взгляд извне

После ряда возмущенных публикаций, в том числе ИА RUSNORD, а также депутатских запросов о катастрофической ситуации с подключением к теплу города Сольвычегодска, туристической мекки юга Архангельской области, правительство региона через собственную пресс-службу выпустило объяснение. Приводим его полностью и без купюр:
Теплоснабжение города осуществляется от частной котельной «РМЗ», принадлежащей и находящейся в эксплуатации у ООО «КотласСтрой-Инвест». Из-за срыва подрядчиком подготовки к отопительному периоду 2019/20 года администрацией МО «Сольвычегодское» 20 августа был введен и продолжает действовать режим повышенной готовности.
Для подключения к теплоснабжению социально значимых объектов Сольвычегодска силами местных властей и АО «Архоблэнерго» введено в эксплуатацию оборудование муниципальной котельной «Центральная». С 21 сентября и по настоящее время теплоснабжение объектов социальной сферы города осуществляется в штатном режиме, вместе с тем полное подключение потребителей тепловой энергии возможно только с введением в работу котельной «РМЗ».
Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования котельная «РМЗ» изъята у ООО «КотласСтрой-Инвест» и передана АО «Архоблэнерго» для проведения необходимых подготовительных и ремонтных работ.
Для запуска котельной «РМЗ» в работу необходимо устранение дефектов на трубных поверхностях нагрева котлоагрегатов, а также установка гидростанций для автоматической регулировки подачи топлива. Завершить указанные работы должны к 1 октября 2019 года.
Пояснения редакции: Видимо, областное правительство не в курсе весьма и весьма непростых отношениях, уже исторически сложившихся между руководством города и Котласского р-на, а также энергетиков в лице «АрхОблЭнерго» как третьей стороны, о чём подробно написано в нашем материале, опубликованном неделю назад.
Но жители Сольвычегодска продолжают надеяться…