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Почему вымерзает Сольвычегодск? Взгляд извне

После ряда возмущенных публикаций, в том числе ИА RUSNORD, а также депутатских запросов о катастрофической ситуации с подключением к теплу города Сольвычегодска, туристической мекки юга Архангельской области, правительство региона через собственную пресс-службу выпустило объяснение. Приводим его полностью и без купюр:

Теплоснабжение города осуществляется от частной котельной «РМЗ», принадлежащей и находящейся в эксплуатации у ООО «КотласСтрой-Инвест». Из-за срыва подрядчиком подготовки к отопительному периоду 2019/20 года администрацией МО «Сольвычегодское» 20 августа был введен и продолжает действовать режим повышенной готовности.

Для подключения к теплоснабжению социально значимых объектов Сольвычегодска силами местных властей и АО «Архоблэнерго» введено в эксплуатацию оборудование муниципальной котельной «Центральная». С 21 сентября и по настоящее время теплоснабжение объектов социальной сферы города осуществляется в штатном режиме, вместе с тем полное подключение потребителей тепловой энергии возможно только с введением в работу котельной «РМЗ».

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования котельная «РМЗ» изъята у ООО «КотласСтрой-Инвест» и передана АО «Архоблэнерго» для проведения необходимых подготовительных и ремонтных работ.

Для запуска котельной «РМЗ» в работу необходимо устранение дефектов на трубных поверхностях нагрева котлоагрегатов, а также установка гидростанций для автоматической регулировки подачи топлива. Завершить указанные работы должны к 1 октября 2019 года.

Пояснения редакции: Видимо, областное правительство не в курсе весьма и весьма непростых отношениях, уже исторически сложившихся между руководством города и Котласского р-на, а также энергетиков в лице «АрхОблЭнерго» как третьей стороны, о чём подробно написано в нашем материале, опубликованном неделю назад.

Но жители Сольвычегодска продолжают надеяться…

27 сентябрь 15:48 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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