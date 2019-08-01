Архангельская область: Сольвычегодск опять на грани замерзания. Взгляд изнутри

Маленький городок на юге Архангельской области – Сольвычегодск – снова в эпицентре топливного скандала: уже несколько раз батареи жителей города были на грани разморозки. Подробнее здесь http://rusnord.ru/index.php?do=search
И вот снова – в начале отопительного сезона – новое ЧП. Им уже занимается прокуратура.
Котласской межрайонной прокуратурой при осуществлении надзора за подготовкой к отопительному периоду 2019-2020 годов установлено, что администрация муниципального образования «Сольвычегодское», обладая информацией об отсутствии у ресурсоснабжающего предприятия технической возможности обеспечить теплом жителей г. Сольвычегодска, не приняла мер по решению данной проблемы.
По административному исковому заявлению заместителя межрайонного прокурора Котласский городской суд признал бездействие администрации поселения незаконным и обязал ее организовать надежное теплоснабжение жителей г. Сольвычегодска, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
А между тем в группах, имеющих отношение к Котласскому району, в соцсети В Контакте люди делятся своей обеспокоенностью – у них каждый год – ожидание замерзание в собственных квартирах.
Журналисты бывшей теперь уже газеты «Котласский курьер» попросили нас опубликовать свою статью. Там, как говорится, все расставлено по своим местам. Приводим ее целиком:
«Наступление осени, как правило, знаменуется для всех уровней властей временем «готовности к отопительному периоду». Как говорят «готовь сани летом». С наступлением первых заморозков и снижения температуры наружного воздуха жители нашей необъятной Родины должны чувствовать заботу власть имущих о комфортных условиях своих жилищ, детских садов, школ, клубов и т.д. Но не все чиновники понимают уровень ответственности, возложенной на них «его величество Законом», который требует не только попечения о собственном материальном благе, но и заботы о простых гражданах, ради чего, собственно, слуги народа и занимают свои кресла, надеясь на то, что «кривая снова вывезет».
В 2016 году город Сольвычегодск замерзал в буквальном смысле этого слова. В сетях уже стояла наледь, люди мёрзли в своих домах, не работали детские сады и школы. При этом единой теплоснабжающей организацией с подачи бывшей главы районной администрации – ныне гражданки Бральниной (Бачурихиной) Светланы Николаевны осужденной к 9,5 годам лишения свободы и отбывающей наказание за совершение должностных преступлений, была введена организация, имеющая крайне «подмоченную» репутацию – АО «АрхоблЭнерго». Но город от замерзания спасла котельная бывшего завода РМЗ, построенная и введенная в эксплуатацию частным инвестором. Глава местной администрации Андрей Сергеев хотел снести объект, но только понимание, пришедшее с морозом в дома жителей, исправило положение и в критический для населенного пункта момент, - в разгар декабрьских холодов котельная подала тепло населению.
Имея своё лобби в областных властных структурах, «АрхоблЭнерго» смогло добиться установления тарифа для своей компании, неоднократно превышающего тариф производителя. А это, извините, государственные денежки, которые текут в карман посредника через так называемую «дельту» - разницу в тарифах между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Ничего не вкладывая в арендованное имущество, не затрудняя себя заботами о производстве тепла, «АрхоблЭнерго» в течение трёх лет снимает «сливки» с бюджетов всех уровней. Мошенничество? Нет, говорят во всех структурах. Это деятельность независимого хозяйствующего субъекта. Государственные деньги в частный карман? Нет, это установленная форма управления финансами. При этом в течение 2017 – 2019 годов компания регулярно нарушала взятые на себя обязательства по оплате теплоносителя и рассчитывалась с собственником котельной РМЗ исключительно через решения арбитражных судов. А где закон? Ответ – это спор двух субъектов предпринимательской деятельности.
Все вышеуказанные «законные» действия АО «АрхоблЭнерго» привели к невозможности собственника котельной продолжать деятельность себе в убыток, и ООО «КотласСтрой-Инвест» объявило о своей ликвидации и невозможности подготовки котельного оборудования к отопительному периоду 2019 – 2020 годов. Но на это публичное заявление не последовало реакции ни со стороны «единого поставщика тепловой энергии», ни от органов местного самоуправления. Глава администрации Сергеев А.И. заявил: «Никуда ни денутся – топить город будут!». Неоднократные обращения о необходимости финансов на подготовку к отопительному периоду – тех самых, которые «АрхоблЭнерго» получило из бюджета и не перевело производителю с января 2019 года, то есть за прошлый отопительный период (!) – следовал ответ: «всё в судах, денег нет». И только после обращения к депутату Государственной Думы России через ОНФ в конце августа начали поступать денежные средства т.н. «неоспариваемой части долга».
Скапливая долг перед производителем тепла, не давая возможности подготовить котельную и завезти топливо, «АрхоблЭнерго», в лице руководителя фирмы обратилось с предложением передать имущество в аренду за «копейки» от его стоимости. Кроме того, как-то «случайно» было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство» в отношении фирмы-поставщика щепы, якобы по факту нарушения поставки топлива для работы котлоагрегата. А не кажется ли, что это уже свидетельствует о попытке рейдерского захвата таким образом имущества, находящегося в частной собственности, то есть действия имеют признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 и статьи 201 УК РФ. Но, вероятно, надежда на высоких покровителей, возможно участвующих в «распиле» бюджетных средств, даёт им основания вести себя так дерзко.
А что же органы местного самоуправления, обязанные по закону отвечать за теплоснабжение населенного пункта? В собственности МСУ находятся 6 котельных, которые «благодаря» главе администрации, доведены до такого состояния, что не могут не только выдавать тепло, но и не имеют части оборудования, предназначенного для производства. Глава игнорирует даже решения судебных органов и постановлений УФАС о соблюдении законности в сфере теплоснабжения.
Но вот наступила осень 2019 года. Единственная котельная, которая может подать тепло в дома и учреждения города, не готова к отопительному периоду из-за необходимости ремонта оборудования и закупки топлива. Судом по иску прокуратуры принято решение о признании незаконным бездействия главы администрации МО «Сольвычегодское» и обязания его обеспечить теплоснабжение города. Реакция главы была шокирующей. Он издал постановление о принудительном изъятии имущества котельной РМЗ и передаче его в АО «Архоблэнерго»! Глава не боится, что его действия вообще-то нарушают закон и могут быть квалифицированы статьями уголовного кодекса о должностных преступлениях. Или он надеется на тех же высоких покровителей, что и «АрхоблЭнерго»? Связка главы администрации и единой теплоснабжающей организации уже свидетельствует о признаках преступного сообщества, имеющего своей целью незаконный захват чужого имущества и мошеннические действия, направленные на присвоение бюджетных средств. Это уже признаки статьи 210 УК РФ.
А что же с отоплением в городе? Его на сегодняшний день нет и ближайшие недели не предвидится. Идут бесконечные суды, подтверждающие или отвергающие доводы предыдущих инстанций, администрации собирают бесконечные совещания, ведется активная переписка между субъектами правоотношений, а тепла в домах нет.
Как это назвать – «чиновничий беспредел», «рэкет», «коррупция», «возврат в 90-е»? Неважно – город с памятниками культурного наследия федерального значения и жителями численностью более 2 тысяч человек вновь поставлен на грань выживания, а лица, ответственные за его теплоснабжение, сидят в уютных мягких креслах и строят дальнейшие планы на тему: «Куда потратить денежные средства, «отпиленные» от бюджета».
P.S. В городке введен режим повышенной готовности. Накануне на котельную прибыли мэр Сергеев, два представителя «Архоблэнерго» и г-н Бурков - ГО и ЧС администрации района, они срезали замки на территории, где находится котельная. За всем происходящим наблюдали два участковых Сольвычегодска, но не вмешивались.
Но дело в том, что все котлы - в разобранном состоянии и требуют ремонта, запчасти к ним заказаны были лишь три недели назад, когда по суду была выбита часть долгов от «Архоблэнерго» -на эти деньги и заказали запчасти, которые ещё не привезли…