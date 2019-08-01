Жахнем по "Маргаритке"?! Итоги архангельской ярмарки, или Разговор с инопланетянами

Как всё предсказуемо! Перечитал свой текст о Маргаритинке, опубликованный за месяц до самой ярмарки http://rusnord.ru/hot/45110-margaritinka-2019-jarmarka-pohozhaja-na-kvest.html – и понимаю, что всё о ней уже сказано… Лишь несколько штрихов дополню.
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Прежде всего – о деловой части. Для понимания атмосферы на ней гляньте фото здесь - https://vk.com/wall14427092_17147
На них видно, что зал пустой – лишь несколько голов возвышаются над бесконечными рядами незанятых кресел. Интереса к официальной части, впрочем, и ко всем другим мероприятиям, проводимым нашими чиновниками, нет ни у кого – ни у гостей, ни у местных. Даже бесплатные пирожки в этот раз оказались не разобраны, хотя в прошлые года их расхватывали сразу…
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Главной темой деловой части ярмарки 2019 года был объявлен гастротуризм. На мой взгляд тема вредная и показывающая, что чиновничество региона полностью не понимает, что и как необходимо делать для поднятия региональной экономики. Постараюсь пояснить этот свой тезис.
Сразу скажу – по причине того, что все круглые столы и семинары проходили в одно время в разных местах, посетить удалось всего ничего. Поэтому и судить буду лишь по ним.
В первый день мне удалось поприсутствовать на «круглом столе» с участием практически всех министерств-организаторов деловой части ярмарки. Тема моя самая любимая – развитие сельских территорий, правда, через призму гастротуризма. Министр культуры области Вероника Яничек так высказалась – «Все мы любим покушать – поэтому через гастротуры и поднимем село!»
Что тут говорить – я пытался возражать, рассказывать, что организация даже маленьких ресторанчиков невозможна у нас, ведь туристов мало и редки они. Тем более что требований для организации приготовления пищи много, а это затраты, которые на одних туристах не окупятся. Местное население сплошь нищета и безработица. Плюс толка от них для местной экономики тоже не предвидится – ведь местных продуктов на кухнях сегодня не может быть из-за требований СЭС!
По сути, чиновники не понимают, что сначала нужно создать фермерство в регионе, сегодня практически истреблённое! На селе должно стать выгодно жить и работать, сегодня ситуация противоположна. Когда появится бизнес, а люди получат работу – только тогда и будут желающие перекусить натуральной аутентичной пищи, и туристы и местные, у которых тоже должны быть заработки! Однако сложилось впечатление, что эта простая логика в зале большинству была непонятна…
Ведущая вопрошала – «Ну неужели кто-то из вас не бывал в Парне? Там это так здорово всё налажено! Но в провинции Кьянти-то точно ведь все бывали?!». Когда звучат такие вопросы – становится понятно, что общаться пришлось с инопланетянами…
Вот и та же Яничек тоже выдала – «Мои дети живут за рубежом и ностальгируют о северодвинском мороженном… А я сама на днях, прогуливаясь в Ницце…». Ну, о чём ещё с ними говорить? Инопланетяне…
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Примерно такие же мысли посещали и на других круглых столах, а потому я на них забил и поехал поглядеть – как идёт торговля. Напомню, её в этот раз разбили на куски.
Первая торговая площадка этой Маргаритинки – у облпотребсоюза на Поморской. В четверг вечером на ней обнаружил 3 грузовика, с которых велась торговля, в пятницу всего 2 палатки. Зачем они заставили продавцов мёрзнуть – ведь покупателей не было, а торговали всё тем же, что у них в магазине, к дверям которого они и жались? Показуха… Лучше бы к ярмарке приписали торгующих с ящичков вдоль «Диеты», всё было бы не так позорно…
Следующая площадка – ряды сувенирки на Чумбаровке. Точек продаж оказалось менее 10 штук, даже в прошлом году они занимали пару кварталов. По всей видимости нет смысла – никто их продукцию не берёт…
Площадка у рынка на этот раз удивила – все торговцы свою мясо-рыбу выкладывали в витринах холодильников, как и положено! Пусть и не включённых – но это уже прорыв! Выучейка не перекрывалась, торговые ряды шли по Чумбаровке , что удобно. Продукты только стояли вперемешку с тряпками, но это терпимо. Уж не знаю, покупали ли люди картошку с машин мешками, но мне кажется, что нет – смысла в этом мало, наберёшь, а потом всё испортится, да и в магазине цена более-менее стабильна, горбатиться с собственным хранением уже не хочется. Всё это говорит о том, что те производители овощей, которые уже много лет делали упор на продажу её мешками на ярмарке, должны перестраиваться и заключать договора с ТС и МО. Другого пути нет.
Главной же торговой площадкой была «Норд Экспо». Понятно, что далеко – на то и бесплатные автобусы! На сайте мэрии было написано, что пойдут они каждые полчаса, а на аншлаге и по факту – каждый час. Наверное, из-за отсутствия спроса. Кстати, почему-то ни разу никто не отчитался – сколько денег на них тратится и из какого бюджета?
Вошёл я туда, когда губернатор уходил с неё. Это важно – потому как уже через 10 минут после его прохода по рядам все эти «представительства районов области» скручивались и уезжали. Показушники! Который год говорю – лучше бы районный бизнес приезжал, а не чиновники… Перед губером прогнулись – и слились вслед за ним… А они занимали четвёртую часть продуктовых павильонов ярмарки внутри здания!
В павильоне в этот раз проходы были пошире прошлогоднего (или народа меньше?), но тряпки опять занимали 3\5 всего зала. На улице тоже гораздо просторнее. Торговли особой не заметил – поглядим, что продавцы скажут. К ценам даже не приглядывался, нет смысла, большая часть ярмарки – белорусские товары. Но они весь год в Архангельске работают – покупать их впрок нет нужды. Чай, не голодный остров!
Местных производителей с десяток на всех площадках не наберётся… да и откуда им взяться – весь бизнес убит. В одном из пресс-релизов видел цифру, что их было несколько сотен – чиновничьи отчёты – не удивлён… Наверное, туда присчитали все делегации районных представителей и даже нацменьшинства, торгующие шмотьём…
Кстати о пресс-релизах. Губернатор на открытии брякнул, что Маргаритинка старше Архангельска и ей более 4-х сотен лет… Прокопьева тоже добавила, что по её версии Маргаритинка до появления Питера была самой крупной ярмаркой страны…
Думаю, что во время прохода по рядам чиновникам не нужно всё подряд дегустировать! И лучше закусывать, чем говорить! А то ведь и предел православной святой Маргариты решат в кафедральном устроить…
С них станется…
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Кстати, шутка с «Силантием Поморычем» интересна – чиновники меня уже в своих ролевых играх представляют. Неужели я их так сильно третирую?! Как вы считаете? Пишите!
Михаил СИЛАНТЬЕВ
(на фото: коктейль «Маргарита»… с лаймом и текилой)