Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Маргаритинка-2019: Ярмарка, похожая на квест

Давайте, друзья, представим, что пролетел месяц и сегодня уже конец сентября. Какие отзывы мы прочтём по итогу прошедшей уже 18-й Маргаритинки?

Мне лично кажется, что они сильно отличаться от тех, что были и в прошлом и позапрошлом годах, не будут. Почему? Судите сами.

С каждым годом Маргаритинку всё больше и больше расчленяют – а ведь известно, что получить хороший результат на множестве маленьких точках гораздо сложнее, чем в одном месте, сконцентрировавшись и навалившись всем миром! Где в этот раз проводится она?

Так ведь сразу и не скажешь! Всё очень сложно – прямо квест! Без подробной шпаргалки не найдёшь – куда и в какое время стоит двигать. Всего на нынешней Маргаритинке будет 3 части – торговая, деловая и культурная.

Торговая часть будет проходить в 3-х местах – «Норд-Экспо», на улице Выучейского у Центрального рынка и на площадке Поморская-набережная у Облпотребсоюза.

Деловая часть будет проходить в САФУ и Доме молодёжи.

Культурная часть будет в Театре драмы и разных КЦ города.

Вообще-то ярмарки во все времена проводили ради того, чтобы собрать весь народ в одном месте, где можно и устроить представление, и деловые переговоры, и торговлю оптом и в розницу. За счёт этой массовости, и возникающего по его причине азарта и ажиотажа всё и в итоге работает, приносит прибыль. Размазав же ярмарку по всему городу мы получим лишь эффект появления дополнительных торговых площадок уличной торговли, без всяких ярмарочных бонусов. Так что сам подход к организации этого события уже её убивает – о чём я и предупреждал вас в прошлом году…

Дальше – как известно и многократно уже нами испробовано – на ярмарку прибывают торговцы со всего света. Вот и на этот раз областная администрация уже во всю кричит о 40 или больше представителей разных регионов, намеревающихся на неё прибыть. Но кто именно прибудет?

Мы каждый раз это наблюдаем: целые ряды торговцев фальшивым мёдом, ряды белорусских товаров, овощи с машин со всей России под видом местных, рыба-мясо с оптовых баз с душком и втридорога, плюс всякая ненужная всячина по ценам выше магазинских в разы… Ну и сувенирка, интересующая лишь иностранцев в поисках экзотики… Местным производителям на ней делать нечего, а на бесплатных местах для них, как правило, сидят чиновники из райцентров, зачем-то каждый раз красующиеся под вывесками районов…

Опытные бабушки, в поисках скидок ежедневно проходящие вокруг своих домов по несколько кварталов сетевых магазинов и хорошо владеющие знаниями о ценах, на эту ярмарку не ходят – и дорого и не качественно. Ладно бы развлекуха какая была, так она в другом месте. А что касательно этого комплекса «Норд-Экспо», так загнать туда людей можно лишь насильно. Это подтверждают все попытки властей проводить там мероприятия в течении года, но даже на бесплатных автобусах всё равно туда никто не едет!

Этот объект заслуживает отдельного разговора – ну какому дураку пришло в голову, что там, в глухомани, где не ходят автобусы и не живут люди, надо было его строить? Тем более, что незастроенных мест в более выгодных местах, на том же Ленинградском у реки, полно! Да хотя бы под эту именитую ярмарку можно было переоборудовать МРВ – и площадь большая, и на набережной много места, и внутри торговлю можно оборудовать, и центральный рынок рядом, и потоки людей, в том числе, приезжих! Но почему-то на МРВ собираются организовать очередную никому не нужную конторку…

Понятно, что для доставки людей в это место будут завёрнуты многие автобусные маршруты. Чем только в очередной раз позлят людей, вынужденных трястись дополнительное время в пробках на узких улочках этих чигирей… Для чего? Зачем? Никто точно сказать не может…

А в итоге идея проведения Маргаритинки с таким подходом всё ближе приближает нас к тому, что ярмарка умрёт… Интересно – будет ли 20-я или уже нет?!

Михаил СИЛАНТЬЕВ

27 август 15:13 | : Горячая тема / Экономика / Деньги

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (212)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20