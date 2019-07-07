Маргаритинка-2019: Ярмарка, похожая на квест

Давайте, друзья, представим, что пролетел месяц и сегодня уже конец сентября. Какие отзывы мы прочтём по итогу прошедшей уже 18-й Маргаритинки?
Мне лично кажется, что они сильно отличаться от тех, что были и в прошлом и позапрошлом годах, не будут. Почему? Судите сами.
С каждым годом Маргаритинку всё больше и больше расчленяют – а ведь известно, что получить хороший результат на множестве маленьких точках гораздо сложнее, чем в одном месте, сконцентрировавшись и навалившись всем миром! Где в этот раз проводится она?
Так ведь сразу и не скажешь! Всё очень сложно – прямо квест! Без подробной шпаргалки не найдёшь – куда и в какое время стоит двигать. Всего на нынешней Маргаритинке будет 3 части – торговая, деловая и культурная.
Торговая часть будет проходить в 3-х местах – «Норд-Экспо», на улице Выучейского у Центрального рынка и на площадке Поморская-набережная у Облпотребсоюза.
Деловая часть будет проходить в САФУ и Доме молодёжи.
Культурная часть будет в Театре драмы и разных КЦ города.
Вообще-то ярмарки во все времена проводили ради того, чтобы собрать весь народ в одном месте, где можно и устроить представление, и деловые переговоры, и торговлю оптом и в розницу. За счёт этой массовости, и возникающего по его причине азарта и ажиотажа всё и в итоге работает, приносит прибыль. Размазав же ярмарку по всему городу мы получим лишь эффект появления дополнительных торговых площадок уличной торговли, без всяких ярмарочных бонусов. Так что сам подход к организации этого события уже её убивает – о чём я и предупреждал вас в прошлом году…
Дальше – как известно и многократно уже нами испробовано – на ярмарку прибывают торговцы со всего света. Вот и на этот раз областная администрация уже во всю кричит о 40 или больше представителей разных регионов, намеревающихся на неё прибыть. Но кто именно прибудет?
Мы каждый раз это наблюдаем: целые ряды торговцев фальшивым мёдом, ряды белорусских товаров, овощи с машин со всей России под видом местных, рыба-мясо с оптовых баз с душком и втридорога, плюс всякая ненужная всячина по ценам выше магазинских в разы… Ну и сувенирка, интересующая лишь иностранцев в поисках экзотики… Местным производителям на ней делать нечего, а на бесплатных местах для них, как правило, сидят чиновники из райцентров, зачем-то каждый раз красующиеся под вывесками районов…
Опытные бабушки, в поисках скидок ежедневно проходящие вокруг своих домов по несколько кварталов сетевых магазинов и хорошо владеющие знаниями о ценах, на эту ярмарку не ходят – и дорого и не качественно. Ладно бы развлекуха какая была, так она в другом месте. А что касательно этого комплекса «Норд-Экспо», так загнать туда людей можно лишь насильно. Это подтверждают все попытки властей проводить там мероприятия в течении года, но даже на бесплатных автобусах всё равно туда никто не едет!
Этот объект заслуживает отдельного разговора – ну какому дураку пришло в голову, что там, в глухомани, где не ходят автобусы и не живут люди, надо было его строить? Тем более, что незастроенных мест в более выгодных местах, на том же Ленинградском у реки, полно! Да хотя бы под эту именитую ярмарку можно было переоборудовать МРВ – и площадь большая, и на набережной много места, и внутри торговлю можно оборудовать, и центральный рынок рядом, и потоки людей, в том числе, приезжих! Но почему-то на МРВ собираются организовать очередную никому не нужную конторку…
Понятно, что для доставки людей в это место будут завёрнуты многие автобусные маршруты. Чем только в очередной раз позлят людей, вынужденных трястись дополнительное время в пробках на узких улочках этих чигирей… Для чего? Зачем? Никто точно сказать не может…
А в итоге идея проведения Маргаритинки с таким подходом всё ближе приближает нас к тому, что ярмарка умрёт… Интересно – будет ли 20-я или уже нет?!
Михаил СИЛАНТЬЕВ