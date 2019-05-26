Строить или освоить? Как в Архангельске и Северодвинске проходит расселение авариек

Строители отметили профессиональный праздник, а в Архангельске тем временем жители аварийных домов ждут своего часа - переезда в новые благоустроенные квартиры. Учитывая опыт прошлых лет, очень интересно, как в столице региона будет реализована новая программа расселения?!
Решение Правительства РФ о продолжении федерального финансирования расселения аварийного жилья в ближайшие шесть лет без преувеличения можно назвать спасительным для десятков тысяч северян. Но и тут не обошлось без ложки дегтя – в программу попадут только дома, признанные аварийными до 2017 года.
Бюджет новой шестилетки по областным меркам просто космический – порядка 22 миллиардов рублей, из которых 21,5 – федеральные средства. Чиновники не устают наперегонки сыпать заявлениями в стиле – «Ну, теперь заживем!». Однако, судя по тому, что первый этап программы уже стартовал, а информации по строящимся домам, мягко говоря, не густо, восторг у чиновников, видимо, вызывает не столько конечный результат, сколько объем федеральных средств, предстоящий к освоению.
Тут, пожалуй, самое время вспомнить итоги прошлой программы. По данным официального сайта городской администрации, построено три 12-квартирных дома по улице Конзихинской, шесть многоквартирных домов: два по 108 квартир на пр. Московский, 52 и 54; 73-квартирный дом на пр. Ленинградский, 392; два дома по 63 квартиры на пр. Ленинградский, 394 и 394/1; 66-квартирный дом на пр. Ленинградский, 394/2, два по 180 квартир на ул. Карпогорской, 32 и пр. Московский, 55/2, дом на 82 квартиры на пр. Московский, 55/3.
Внешне все выглядит вполне пристойно, если не вникать в подробности самого процесса строительства и не читать «благодарных» отзывов некоторых «счастливых» обладателей новых квартир. Можно закрыть глаза и на принятые городской Думой решения о приёмке в городскую казну фактически недостроенных домов. Но главное, что примечательно – основной объем «социального» жилья, впрочем, не только жилья, в области возводили застройщики из других регионов – всякие «Мордовпромстрой», «Чувашстрой» и прочие СУОРы, а также ряд компаний, как говорят, приближенных к региональным правительственным структурам. Итог – многочисленные скандалы, суды, уголовные дела, посадки.
Начало реализации новой программы вселяет в наблюдателей определенный оптимизм. На объекты стали заходить местные строители. Так 300-квартирный жилой дом на пр. Московский, 55/4, после провала чебоксарского СУОРа и расторжения с ним контракта, сейчас достраивает архангельская компания «РК-Инвест». Контракт на строительство еще одного многоквартирного дома в Майской горке по результатам аукциона заключен с северодвинской компанией «Строй Центр». Обе организации местные и имеют серьезный опыт возведения социального жилья и иных объектов. Тот же «Строй Центр», к примеру, за последние несколько лет уже построил в Северодвинске более десятка многоквартирных домов для расселения «аварийки» и каких-то серьезных отклонений по срокам или претензий по качеству пока не имел. «РК-Инвест» также ранее участвовало в строительстве «социальных» домов и в целом с поставленными задачами справилось неплохо.
Между тем, именно Северодвинск лидировал по темпам и качеству расселения аварийного жилья в регионе в рамках реализации прошлой программы, в то время как областную столицу сотрясали разные скандалы по этому поводу.
При этом наблюдатели отмечают, что в областных строительных кругах сложившейся ситуацией довольны далеко не все. Поговаривают, что раньше за победу в том или ином крупном строительном аукционе делались так называемые откаты – от 10 до 30% стоимости. Конечно, это всего лишь слухи. Однако, точно известно, что некоторые строительные компании, находясь в сложной финансовой ситуации, рассчитывали поправить свое положение именно за счет контрактов на строительство «социалки».
Что ж, как говорится, будем посмотреть. С прошедшим вас праздником, дорогие наши строители! Успехов вам и достойно справится с взятыми на себя обязательствами!
Андрей Иванов