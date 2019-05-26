Угроза для СМИ или провокация? Анализируем «прогулку» братвы по бизнес-центру в Архангельске

Видео о том, как группа лиц в спортивных костюмах, капюшонах и медицинских масках на лице разгуливает по одному из архангельских бизнес-центров, размещенное коллегой по «Вольному делу» главредом «Эхо Севера» Ильей Азовским, слегка оживило скудную летнюю информационную повестку.
Вчера тема получила, на мой взгляд, весьма многообещающее продолжение - https://www.echosevera.ru/2019/07/12/5d2831a4eac91212485cea93.html.
По нашим региональным меркам, интервью коллеги Азовского новодвинскому ТВ вполне можно считать сенсационным. Повторюсь, лето на дворе, во всяком случае, календарное. Крупных осенних выборов не предвидится, политическая жизнь впала в анабиоз. Поэтому «маски-шоу» в бизнес-центре, где расположен офис редакции «Эхо Севера», вызывают у сторонних наблюдателей массу вопросов.
Сразу всплывает в памяти недавний скандал с «делом Голунова». Но там, как выяснилось, участниками были представители правоохранительных органов. В нашем случае «кошмарить бизнес-центр» прибыла группа лиц спортивной наружности. И здесь, на мой, хотя и довольно дилетантский взгляд, важна вот какая деталь – все граждане были в капюшонах и медицинских масках. Рискну предположить, что о наличии камер видеонаблюдения в бизнес-центре им было известно. Следовательно, свои лица спортсмены «светить» не хотели, что, в общем-то, заметно и на видео. Тогда зачем обозначать на входе свою партийную принадлежность?
И еще вопросик. Если уже при входе в здание группа спортсменов была экипирована так, как на видео, то почему же бдительный администратор сразу не нажал на тревожную кнопку, не вызвал наряд полиции? Хотя, допускаю, что маски могли быть одеты позже. В таком случае именно по открытым лицам, попавшим на видеокамеры, личности спортсменов и могли быть установлены.
Далее в интервью коллега Азовский выдвигает свою версию ответов на главные вопросы – к кому, зачем и по чьей «наводке» приходили? Казалось бы, «круг интересов» Ильи чрезвычайно широк. Героями его разоблачительных публикаций в последнее время, помимо представителей власти и бизнеса, становились и видные политические деятели от оппозиционных партий – Епифанова от СР, Таскаев от КПРФ, Пивков от ЛДПР. Но, по его словам, сами визитеры произносили слова: «тату», «в редакцию» и «из ЛДПР». Предположительно, группа спортсменов была из Новодвинска, возглавлял ее некто Руслан, который «корешок Пивкова». Затем по ходу интервью становится однозначно понятно, что речь идет именно о том самом депутате областного Собрания от Новодвинска Сергее Пивкове, который еще и является руководителем депутатской фракции ЛДПР в региональном парламенте.
Стоит отметить, что, по словам самого же Азовского, несмотря на поданное администрацией бизнес-центра заявление в правоохранительные органы по поводу инцидента, все его непосредственные участники каких-либо статей УК не нарушили. Следовательно, «промо-акция устрашения» уголовных последствий, скорее всего, иметь не будет.
Теперь – главное. Если все изложенное Азовским правда, в чем причин сомневаться не находится, то вывод напрашивается весьма неприятный. Безопасность журналистов – забота самих журналистов. Вот и коллега заявил, что нанял ЧОП для охраны редакции. Но, во-первых, это деньги. Во-вторых, к каждому журналисту охранника-то не приставишь. Хотя, возможно, что все произошедшее просто новый молодежный тренд сезона. Такой вот своеобразный спортивный променад (тут надо бы поставить смайлик, используемый в соцсетях).
Политика, конечно, политикой. Но раз уж администрация бизнес-центра обратилась с заявлением в органы, то, видимо, какая-то проверка будет проведена. А, значит, будем надеяться, что в скором времени появится официальная информация об участниках акции, их трудовой биографии и истинных целях визита в «тату» или «в редакцию». Силово давление на независимую прессу, какой априори являются «Правда Северо-Запада» и «Эхо Севера», ославят наш регион так, что никакому мусорному хайпу и не снилось.
Если называть вещи своими именами, то история весьма напоминает 90-е годы прошлого столетия, когда подобные группы граждан, организованные в «спортивные» сообщества, наносили аналогичные визиты к представителям зарождавшегося бизнеса и предлагали услуги по обеспечению их безопасности. Кто сталкивался, тот поймет, о чем идет речь. Естественно, упоминание во всей этой истории депутата, да еще и регионального парламентского лидера либерал-демократов Пивкова, чести ему не делает. Поэтому мы готовы предоставить Сергею Анатольевичу возможность изложить свое видение ситуации. Контакты редакции ИА RUSNORD, думается, ему известны. Правда, из соображений безопасности и каких-либо иных недоразумений, предлагаем ему предоставить комментарий, если он сочтет его нужным, в письменном виде за собственноручной подписью.
Не стоит забывать, что у всех фигурантов данной истории, а тут, как не крути, задета репутация старейшей парламентской партии современной России, есть возможность отстоять свое честное имя в суде. И если такое судебное разбирательство состоится, наша редакция со своей стороны готово к объективному и независимому освещению процесса.
(кадр из к/ф «Чужая»)