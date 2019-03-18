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Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)

Вчера днем один из бизнес-центров Архангельска как будто превратился в съемочную площадку боевика из жизни лихих 90-х – по зданию, не обращая внимания ни на охрану, ни на сотрудников офисов, ни на посетителей… ни даже на наличие там редакций популярных изданий («Правда Северо-Запада», «Эхо севера») разгуливала братва в масках.

Кстати, там же размещаются и студии изучения иностранных языков, которые посещают дети… только представьте их испуг от увиденного.

Короче, слово нашим коллегам по «Вольному делу»:

Очевидно, что это была акция. Либо устрашения, либо «торпеды» просто не нашли цель. В любом случае — нонсенс в наше как-бы правовое, цивилизованное время.

И зачем России все эти подводные лодки, новые ракеты, Росгвардии, многочисленные полиция и спецслужбы, если граждане вот-так посреди бела дня могут в цивильном месте наткнуться на банду «спорстменов».

К слову посмотрите ещё раз видео — первый даже лица не скрывает.

И ещё важный нюанс. Недавно, ещё год-два назад, правоохранители, следком, прокуратура области отрапортовали, что в Архангельске ключевые и самые опасные преступные сообщества и группировки нейтрализованы: онежские, пеунковские, шаманинские.

Допустим, что оно так. Тогда кто это на видео? Новые? Или НЕДОнейтрализованные старые?

Вопрос к кому приходили сложный. В здании кроме студий иностранных языков и поликлиник много фирм и предпринимателей. Есть издательский центр и редакция крупнейшего в регионе СМИ — «Эхо СЕВЕРА» и «Правда Северо-Запада». В последнее время эти СМИ публиковали ряд расследований. Например, про обнальщиков, про липовый союз лесников, про сверхпремирования мадам Епифановой (практически каждый день «на гора» выдается что-то сенсационное)…

Но редакция ничего не утверждает, может искали и кого-то из арендаторов, не связанного с журналистской работой. может вообще зданием ошиблись. Но факт, как говорится НАЛИЦО…

И в любом случае тревожно в городе.

Если сейчас кто-то в Архангельске сидит и смеётся — это его право. Но завтра также могут прийти и к нему в офис. И к нему домой.

От имени граждан Архангельска, мы обращаемся к начальнику РУ ФСБ, начальнику УМВД, руководителям областной Прокуратуры и СУСКа с вопросом: что творится в городе?

В связи с произошедшем наши коллеги вынуждены установить на входе в редакцию пост вневедомственной охраны. Впрочем, это мало поможет, если людей начнут валить прямо на улицах…

(кадр из к/ф «Жмурки» реж. Алексея Балабанова)

 

04 июль 12:24 | : Видеозал / Происшествия

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