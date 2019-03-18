«Вести Поморья» против собак, или Зачем чиновнику Шадрину сидеть на газоне?

Как мы уже писали ранее, с недавних пор в центре Архангельска на газонах появились надписи, запрещающие выгул собак на газонах.
Редакция выяснила, что инициатива принадлежит администрации Октябрьского округа областной столицы… видимо, это проще, чем установить контейнеры для сбора собачьих экскрементов, что принято во всем цивилизованном мире.
Как выяснилось, мэрия Архангельска была не в курсе подобной инициативы (напомним, что глава города Игорь Годзиш сам опытный собаковод – его армейская специальность). А таблички носят уведомительный, а не запретительный характер, то есть, их текст не обязателен к исполнению. Но будоражит.
В интернете сразу развязались словесные баталии…
2 июля земляне отмечают Международный день собак. Наверное, к этой дате «Вести Поморья» выпустили сюжет, в котором мнению дисциплинированных собачников было выделено от силы 15% экранного времени.
Зато противники… Особенно удивил комментарий директора департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Владимира Шадрина:
— Наверное, очень неприятно, когда хочется на газоне посидеть, ты не можешь этого сделать, потому что там владельцы собак выгуляли своих питомцев, и остались последствия.
Шестидесятилетний главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток вспомнил, что в его молодость на газонах сидели (или лежали) в основном не очень трезвые граждане, по крайней мере, так было в Москве. И вообще, таблички «по газонам не ходить» чаще встречаются, чем «выгул запрещен», ведь перед тем, чтобы на газон сесть, нужно по нему пройти.
Почти как приговор прозвучала сентенция о том, что в условиях плотной городской застройки трудно найти место для детских площадок, что тогда говорить о собачьих. Зрителям как бы предложено самим сделать вывод.
В конце сюжета молодая корреспондент Екатерина Макарова указала нужное направление для зрительской мысли:
- Отсутствие культуры по-прежнему остается на совести самих владельцев четвероногих.
Наблюдатели с горькой иронией отмечает, что в добавок к антимусорной истерии в столице области назревает истерия антисобачья…