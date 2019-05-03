Архангельск стал городом, где нет места собакам?

Скоро полвека, как вся страна смеется над управдомом Плющ («Бриллиантовая рука»), советовавшей жильцам выгуливать своих четвероногих питомцев на собственных квадратных метрах. Казалось бы, апофеоз тупости мелкой чиновницы советского периода, но…
С недавнего времени весь центр столицы Поморья утыкан табличками «Выгул собак воспрещен» (см. фото). Буквально везде, где есть зеленая травка. И это вместо давно обещанных контейнеров для собачьих фекалий с прилагающимися к ним пакетиками (а то и совочками), как принято во всех цивилизованных странах.
Параллельно в соцсетях разгораются страсти, нагнетаемые некими «общественниками» с достаточно известными фамилиями. Бывшие хозяева жизни не могут пройти мимо задравшей лапку собачки, зато в упор не видят кучек мусора, которые оставляют после себя на пленэре их избиратели-маргиналы.
При этом только на нашем сайте в последние два дня появились две позитивные для владельцев домашних животных новости – об открытии в Архангельске зоогостиницы и появлении специализированного интернет-ресурса по поиску потерявшихся животных. И как это может сочетаться в одном городе… разве что в городе Глупове, на что обижаются многие архангелогородцы.
Надо отметить, что ответственные сотрудники мэрии отрицают причастность городской администрации к этим художествам. Соответственно, таблички вне закона и подлежат безжалостному уничтожению.
Но дело в том, что собачники в своем подавляющем большинстве самые добрые, снисходительные и законопослушные люди (в отличии от догхантеров), которые могут повстречаться вам в живой природе, они ждут восстановления справедливости от уполномоченных лиц.
P.S. Кстати, коллега Азовский («Эхо севера») ответственно заявляет, что с появлением в его жизни четвероногого друга Джека, взятого из собачьего приёмника, он стал намного добрее с окружающими… а то давно бы всех перекусал. Цените, объекты критики и оппоненты!