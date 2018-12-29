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Архангельск: Мартовские иды, или Спросил Черток у Годзиша

Всё-таки удачное время для своей ежегодный пресс-конференции выбрал мэр Годзиш… или его советники.

Самое начало весны, снег уже не валит, как взбесившийся, но ещё и не течёт. Впрочем, «Ниссан», приехавший за автором из гаража городской администрации, потер -таки днищем дворовую территорию, где колея глубиной на все прошедшие зимние месяцы. Мы с водителем повздыхали, вспомнив дворников, которые когда-то справлялись с природными катаклизмами одним ломом и известной матерью, на чём теперь импортная техника зубы обламывает. Я, грешным делом, думал, что главной темой встречи с градоначальником и станет работа Плесецкого дорожного управления. Ошибся… главных тем слишком много.

Встречались в этот раз в «Норд-Экспо», я даже не представлял, насколько далеко добираться. И чуть не прослезился, увидев и специальный лифт для инвалидов, и туалетную комнату с соответствующим значком на двери. По ходу, это всё персонально для меня обустроено… потому что вряд ли какой другой колясочник туда выберется. Прошлой осенью супруга наотрез отказалась ехать за солёными грибками – «лучше лишнюю сотню за банку у «Диетки» переплачу»… как же я её теперь понимаю.

Встреча в новом формате. Который мне не пришёлся по душе ещё в прошлом году. До этого собирали одних главредов (ну и сам-себе-режиссёров типа старика Лойтера), и это хотя бы создавало иллюзию разговора на равных, способствовало диалогу, пусть и со взаимными колкостями между собравшимися… короче, к живому общению. Теперь же меня не покидало ощущение, что нахожусь в птичнике… слова просили редакторы школьных стенгазет. Поэтому дискутировать автору придётся в основном с самим собой, уж простите.

Первый же вопрос касался деревянного Архангельска – это позор областной столицы или её фишка? И вполне предсказуемый ответ – смотря какой из деревянных. Если тот, что на Чумбаровке или в Кемском посёлке (ни разу не был), то, скорее, туристический бренд. А тот, что перекошено стоит и не падает в самом центре диссонансом с новостроем – уничтожать безжалостно. Я, кстати, по дороге в «Норд» размышлял, на Ломоносовском этого срама вдосталь. Думал – такое место в самом центре пропадает, в Москве бы в миг застройщики налетели, и расселили, и снесли, и благоустроили. А здесь не спешат, у мэра проблемы, кто бы снёс уже расселённое, чтобы лишний раз в бюджет города не залезать. Что это, как не, увы, подтверждение старой истины, что Архангельск – не Москва. Прежде всего, по деньгам… ну и по инвестиционной привлекательности тоже.

Кстати, если бы я делал показательно-деревянную улицу, то обязательно заселил её состоятельными архангелогородцами, как часть декорации к купеческому Архангельску. И то, почему бы Авалиани не поселиться в деревянном тереме рядом с его же «Генацвале» (дарю идею).

Оказывается, в мэрии вот-вот появится специалист конкретно по деревянной архитектуре. Тут главное не увлекаться. Помню, с каким упоением в первый приезд сюда (1993 г.) мне рассказывали про деревянные тротуары. Я вышел из офисе посмотреть и чуть ногу не сломал, изматерился весь, «Помор-тур» даже обиделся. Так что одна улица, причём не самая длинная, и харэ.

А вы знаете, что Архангельск попал в рейтинг самых страшных городов России? Это Лёша Морозов из АГВС то ли посочувствовал, то ли подколол. Мэр в курсе. Только его больше волнуют не рейтинге, а вещи приземлённые, как-то, состояние улиц (ох, сам напрашивается). Вот зачем было задавать вопрос с прогнозируемым ответом? Я, кстати, не согласен с тем рейтингом, гораздо более жуткие города в него не попали. Тот же Кызыл… убожество в окружении божественной саянской природы. А Барнаул… да мало ли.

Был у меня заготовлен вопрос. Но опередили, спросили, какая судьба уготована Соломбале. Обратится она в спальный район или продолжит славные трудовые традиции? Для последних нужно возрождение производства. Причём, желательно старого, бумажно-деревянного, под него там всё и заточено, а новые к нам что-то не стремятся. Оказывается, волевого решения нет. Для масштабного жилищного строительства на месте бывшего СЦБК требуется серьёзная экологическая экспертиза, а то никто квартиры там не купит, до социального жилья такого масштаба городу ещё глаза вытаращить.

Тут-то я и влез. Вспомнил, как два года назад на встрече с мэром задавал ему вопрос – кто главный бизнес-партнёр Архангельска? В пример привёл былые времена, когда почти каждое культурно-спортивное событие в городе проходило под патронажем АГД ( «Лукойл») или СЦБК. Годзиш уверенно назвал «ПЛК», которая тогда была на взлёте (миллиардные инвестиции, понты Папалева и пр.). Но там быстро что-то сломалось… производственная территория бывшего СЛДК перешла в управление «УЛК», Буторин подсчитал, прослезился и вернулся в дорогие его сердцу Устьяны. Инвесторы (московские) тоже куда-то испарились. С районом всё понятно, что с партнёрством?

Мэр вздохнул. Увы, партнёра такого масштаба у города нет. Есть несколько мелких, но не то. И АГД уже не та, к тому же отошла от нефтяников к алмазчикам. Я думаю, дело не в этом. Тогда богатой компанией управлял Баринов, строивший большие жизненные планы на Архангельск… всё-таки личность в таких вопросах часто играет решающую роль.

И ещё я спросил про эти бесконечные общественные слушания. Взять, хотя бы, конфуз с «Зарусьем». У проверяющей от ОНФ, как только название услышала, сразу настроение испортилось (мне докладывали). А это народ так постебался… и теперь туда не ходит - кому шутки, а кому проблемы и проверки.

Мэр пожал плечами – хор недовольных будет слышан всегда, но в подобных случаях это обязательная к исполнению процедура. Вот сейчас ещё один скандал и с голосованием, и с планами нового сквера на Ленинградском, для чего придётся спилить энное количество деревьев, а стон уже стоит такой, как будто городу лёгкие собираемся ампутировать без наркоза. Одним то, другим это, кому-то гномы жить мешают. Придётся пережить, свою голову всем не пересадишь (это мои мысли, если что, не мэра). Ну, и политическую волю, за которую всё ратует г-н Черток, лучше проявлять в других вопросах (а я не уточнил, в каких).

Дошло дело и до ПДУ. Мэр спокоен, город в снегу окончательно не закопался (а мог бы), ещё одну зиму пережили. То, что тротуары превратились в лесные тропинки (кое-где в лыжню), он в курсе. Кстати, дорожники уже штрафов выплатили за собственную нерасторопность на миллионы. Вот будет город новый контракт заключать (теперь на три года), пусть соискатели репу чешут (авторское выражение) с закупкой малой техники. Кстати, по существующему регламенту снег с тротуаров убирается раз в двое суток и, подозреваю, неважно, в Архангельске это происходит или в Краснодаре. По моему разумению, для нас единственный выход – собственных таджикских дворников… селекционировать.

Затронули вопрос и про новые налоги с малого бизнеса. Которые многие называют киллерскими (поэтому я им и не занимаюсь… да и просто жаден). Ответ лично для меня был неожиданным – «город слишком долго потакал бизнесу, пора бизнесу сделать алаверды». Стоп, малый бизнес на то и малый, что зависит от объёмов кошелька потребителя. А он, по оценкам экономистов, имеет стойкую тенденцию к уменьшению. Так что обхотись… проще закрыть собственную точку и идти на подёнщину (что многие, как я знаю, и делают).

А вот и жареная тема – мусорные митинги. Годзиш, кстати, в их контексте почти и не упоминался (ничего, всё впереди, вот будет на слуху Уйма…). Почему митинги не разрешают в центре города, почему надо топать на окраину по «тропе Годзиша», интересовался мой коллега по «Вольному делу» Рудалёв. Мэр (с хитринкой) – чем недовольны, мы вам там всё убрали?! К тому же есть законодательство, по нему в одном месте разрешаем, в другом запрещаем, судитесь, если есть кураж и время.

А вообще Годзиш мусора не боится. Потому что знает – в этой теме всегда будет хор возмущённых… не тех, так других, какую территорию не предложи под полигон. И с новым полигоном он надеется, что будут захораниваться не больше 5 %, а 95 % пойдёт на переработку. Как так? А вот так, будем внедрять норвежский метод – домашний сбор мусора в разные пакеты. Я представил это действо на 5.5 кв.м. своей хрущёбы… и сильно засомневался в собственной цивилизованности.

Тут второй раз на моей памяти градоначальнику преподнесли подарок. В первый это были камни с набережной от Ларисы Трухиной-Ковлишенко. Сейчас – бутылка палёной «пшеничной» водки от Сергея Маринина, купленная в какой-то трансформаторной будке (городской триллер). За три года от камней к водке… административный рост налицо. Доколе, вопрошал главный редактор Ньюс29, почему не прикроете? Я вот сомневаюсь, что это мэрское дело, на то есть специальные органы. А если все документы правильно оформлены, и вкус не нравится только малопьющему Маринину, тогда что? Тут Игорь Викторович вспомнил, сколько ему приходится слышать жалоб недовольных. И на наливайки, и на общепит в жилых домах. Но если всё в рамках закона… тогда вопросы непосредственно к законотворцам, пусть их меняют. Да и владельцы хороши, нет, чтобы приусадебную территорию облагородить.

Тут уже я взволновался. Дело в том, что проживаю над таким же едально-питейным заведением и ничего, кроме радости от такого соседства не испытываю. Но есть соседка, которая постоянно пишет на них жалобы, её бесит один факт, что кто-то под её квартирой пьёт и веселится… не дай бог, влюбляется. И что теперь, их могут закрыть те, кому не законы принимать, а таблетки на ночь (почти по Булгакову)?! К тому же хозяева моей любимой ресторации ещё в самом начале предлагали устроить перед входом рекреационную зону с выносными столиками, да прошлый состав городской администрации не отреагировал.

Пусть обращаются ко мне, поговорим – предложил действующий мэр. Я обещал передать… только кажется мне, что это яичко хорошо было к Христову дню, а не к восьмому году работы.

Да, кстати, спрашиваю я вдогон, как складываются отношения с новым составом ГорДумы при её теперешнем политическом многообразии?

- Ничего, работаем, ищем компромиссы.

Чего я всем от души желаю.

Леонид Черток

17 март 08:06 | : Горячая тема / Общество

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