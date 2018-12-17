Тёмные дела в ночном Шиесе. Кто первым пролил кровь?

Мы уже писали об инциденте, произошедшем сегодня ночью у строящегося объекта близ станции Шиес, что в Ленском районе.
Писали не только мы. Ряд региональных СМИ высказал однозначное мнение – столкновение спровоцировали приезжие строители, местные экоактивисты, дежурящие днём и ночью рядом с будущим экотехнопарком, лишь защищались.
Но есть и другие мнения.
Например, в соцсети Telegram очевидец событий представил свою версию.
Группа строителей хотела уехать домой. Им просто надоело сидеть без работы, раз активисты не дают возможности ее выполнять. И никто их им за это руки не выкручивает, дубинками по почкам не бьет, в автозак не запихивает. Вспомните, как поступают с подобными несанкционированными действиями в той же Москве. Среди бела дня в самом центре. Эти строки отнюдь не в поддержку силовых методов борьбы с инакомыслием… просто для сравнения.
В ответ последовал поток ругани – никуда не выпустим, будем ждать, когда вы все передохните. Вряд ли со стороны экоактивистов находились исключительно люди с учеными степенями и предприниматели, скорее, такие же работяги, что и работали на стройки. Чем вам не прообраз мини гражданской войны, которая уже была в истории нашей страны?
У отъезжающих было прямое указание от нанимателей – не вступать с местными ни в какие пререкания. Но люди хотели вернуться к своим семьям, поэтому начали движение на выезд. Впереди колонны автомобилей шел экскаватор, люди покидали объект вместе со своей техникой.
Дальше прямая речь рассказчика:
На нашем пути встал вагончик активистов, который специально поставили прямо на дороге – он мешал движению всей колонны. Экскаватор аккуратно отодвинул его в сторону, и в этот момент активисты, в первую очередь женщины, начали визжать, материться, а мужчины бросались под гусеницы. Было страшно, честное слово – полное впечатление, что они не в адеквате, то ли обкуренные, то ли просто пьяные. В экскаватор бросили бутылку с «коктейлем Молотова», водитель чуть не сгорел заживо. Активисты вытащили нашего экскаваторщика из кабины, избили, а потом взяли и привязали к дереву в лесу, продолжая избивать в течение трёх часов! Отметелили ни за что и несколько других работяг-механизаторов, которые просто хотели домой. Потом их тоже связали. К активистам постоянно прибывали группы поддержки на машинах – несколько десятков человек в общей сложности, А нам было строго запрещено даже прикасаться к ним, поэтому отбить своего экскаваторщика долго не получалось. Мы сами вызвали полицию и «скорую». Менты приехали только через четыре часа. Экскаваторщика с трудом развязали и увезли чуть живого, сейчас он в больнице, в интенсивной терапии. На нашем пути встал вагончик активистов, который специально поставили прямо на дороге – он мешал движению всей колонны. Экскаватор аккуратно отодвинул его в сторону, и в этот момент активисты, в первую очередь женщины, начали визжать, материться, а мужчины бросались под гусеницы. Было страшно, честное слово – полное впечатление, что они не в адеквате, то ли обкуренные, то ли просто пьяные. В экскаватор бросили бутылку с «коктейлем Молотова», водитель чуть не сгорел заживо. Активисты вытащили нашего экскаваторщика из кабины, избили, а потом взяли и привязали к дереву в лесу, продолжая избивать в течение трёх часов!
На фотографии внизу вы видите избитого механика Алексея Козлова, который находится в Урдомской больнице и готовится к транспортировке в Архангельск (в связи с серьёзность повреждений). Подтвердить подлинность его личности, думаю, не составит труда любому заинтересованному лицу.
Возникает закономерный вопрос – почему строители не дали адекватный отпор нападавшим? Думаю, дело в том, что они находились не на своей территории, извечный конфликт городских с деревенскими, когда сила на стороне последних (кто бывал на картошке, должен помнить). Мало того, как уже говорилось, строители имели прямое указание от заказчика работ не вступать в конфликт с местными (тем более, в рукопашный), им элементарно могли не заплатить за дни, проведённые на Шиес и, в случае чего, выставить главными виновниками произошедшего.
Я не уверен, что экоактивисты были действительно пьяны или под воздействием запрещенных препаратов. Скорее всего, это был кайф от вседозволенности, та самая «сила в правде», которой так кичился туповатый убийца Данила Багров («Брат», «Брат-2»), ставший кумиром целого поколения юных россиян. Вот это поколение и подросло…
Впрочем, чему удивляться, если председатель местного районного Совета депутатов в разговоре с незнакомым ему лично журналистом матерится как сапожник (не в обиду представителям этой славной профессии, просто старинная поговорка).
Никто не спорит, что тема мусорная тема сегодня самая горячая в регионе. Но когда дело доходит до рукоприкладства, когда речь идет о жизни пострадавшего (у Алексея Козлова подозрение на перелом позвоночника)… тут слово должен сказать ЗАКОН. И не в последнюю очередь тем, кто стоит в тени произошедшего – «тёмные дела, как правило, вершатся под покровом ночи».
А в конце вспомним ещё одного киногероя – Рэмбо. И его слова – «они первыми пролили кровь». Очень бы не хотелось продолжения…
Леонид Черток