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Вода, вода... "РВК-центр" заводит в Архангельске новые порядки

C 20 декабря 2018 года начисления за услуги водоснабжения и водоотведения производит новый гарантирующий поставщик услуг ООО «РВК-центр».

Квитанция, выставленная в январе, уже от имени ООО «РВК-центр» включает оплату за оказанные услуги в течение последних 12 дней декабря и январь 2019 года в соответствии с утвержденными тарифами в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2018 № 78-в/66.

Данная информация размещена на платежных документах.

Передать показания приборов учета архангелогородцы могут привычным способом:

  • по телефонам: (8182) 63 60 99 для физических и юридических лиц;

                                 (8182) 42 35 22 для физических лиц;

  • в сервисном центре предприятия по адресу: г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9, в понедельник, вторник, среду, пятницу с 8.00 до 18.00, субботу с 8.00 до 16.00 ( перерыв с 12.00 до 12.45) 
  • в личном кабинете на www.arhvodokanal.ru. Для ранее зарегистрированных абонентов сохраняются прежние логин и пароль, при входе  необходимо ввести  новый номер лицевого счета, указанный в полученной квитанции.
  •  через мобильное приложение ПАО «Сбербанк» или терминалы самообслуживания.

Также сохраняются привычные варианты оплаты услуг. Жители могут сделать это:

  • в кассе сервисного центра водоканала по адресу: г. Архангельск, ул.Касаткиной, д. 9.
  • в отделениях ФГУП «Почта России»
  • через терминалы обслуживания, отделения или мобильное приложение ПАО «Сбербанк»;
  • в личном кабинете на arhvodokanal.ru.

Предприятия города могут оплатить услуги  безналичным переводом на реквизиты ООО «РВК-центр»:

Банк получателя   АО «Райффайзенбанк»

БИК 044525700

К/с  30101810200000000700

Р/с  40702810100000100508 

 

СПРАВОЧНО:

*Для абонентов – физических лиц, не передавших показания за период   с 20 по 31 декабря 2018 г., начисления проведены по нормативу, для юридических лиц – исходя из среднего объема потребления.

*Основанием смены поставщика услуг является Постановление № 1401 от 14.11.2018г. «О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от 30.01.2015 №72»

* Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2018 № 78-в/66.

* Обращаем внимание, что оплату задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения до 20 декабря 2018 года необходимо направлять по старым реквизитам МУП «Водоканал».

P.S. Комментарий Андрея Рычкова, генерального директора ООО «РВК-центр»:

-  Квитанции, которые получили жители города, рассчитаны строго в соответствии с утвержденными Постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2018. Концессионер не устанавливает тарифы сам, а действует строго в соответствии с федеральным законодательством. Важно обратить внимание на то, что квитанции января включают оплату и за услуги, поставленные в течение 12 последних дней декабря. Ведь, как мы сообщали ранее, ООО «РВК-центр» приступил к работе 20 декабря 2018 года. Это также означает, что декабрьская квитанция МУП должна включать оплату услуг только до 20 декабря 2019 года.

Для тех абонентов – физических лиц, кто не передал показания за период с 20 по 31 декабря 2018 г., начисления проведены по нормативу, для юридических лиц – исходя из среднего объема потребления.   

Помочь разобраться с возникающими вопросами мы готовы. Понимая, что смена поставщика всегда требует дополнительных разъяснений, мы усилили работу абонентского раздела, мы разместили информацию непосредственно на квитанциях. Также информацию можно получать, присоединившись к группе предприятия VKontakte. Любые ситуации, в результате которых у жителей возникли сомнения в правомерности начислений, мы готовы обсудить и предоставить нормативные документы, на основании которых проводились расчеты.

08 февраль 16:54 | : Горячая тема / Экономика

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