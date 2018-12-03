Вода, вода... "РВК-центр" заводит в Архангельске новые порядки

C 20 декабря 2018 года начисления за услуги водоснабжения и водоотведения производит новый гарантирующий поставщик услуг ООО «РВК-центр».
Квитанция, выставленная в январе, уже от имени ООО «РВК-центр» включает оплату за оказанные услуги в течение последних 12 дней декабря и январь 2019 года в соответствии с утвержденными тарифами в соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2018 № 78-в/66.
Данная информация размещена на платежных документах.
Передать показания приборов учета архангелогородцы могут привычным способом:
(8182) 42 35 22 для физических лиц;
Также сохраняются привычные варианты оплаты услуг. Жители могут сделать это:
Предприятия города могут оплатить услуги безналичным переводом на реквизиты ООО «РВК-центр»:
Банк получателя АО «Райффайзенбанк»
БИК 044525700
К/с 30101810200000000700
Р/с 40702810100000100508
СПРАВОЧНО:
*Для абонентов – физических лиц, не передавших показания за период с 20 по 31 декабря 2018 г., начисления проведены по нормативу, для юридических лиц – исходя из среднего объема потребления.
*Основанием смены поставщика услуг является Постановление № 1401 от 14.11.2018г. «О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от 30.01.2015 №72»
* Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2018 № 78-в/66.
* Обращаем внимание, что оплату задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения до 20 декабря 2018 года необходимо направлять по старым реквизитам МУП «Водоканал».
P.S. Комментарий Андрея Рычкова, генерального директора ООО «РВК-центр»:
- Квитанции, которые получили жители города, рассчитаны строго в соответствии с утвержденными Постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2018. Концессионер не устанавливает тарифы сам, а действует строго в соответствии с федеральным законодательством. Важно обратить внимание на то, что квитанции января включают оплату и за услуги, поставленные в течение 12 последних дней декабря. Ведь, как мы сообщали ранее, ООО «РВК-центр» приступил к работе 20 декабря 2018 года. Это также означает, что декабрьская квитанция МУП должна включать оплату услуг только до 20 декабря 2019 года.
Для тех абонентов – физических лиц, кто не передал показания за период с 20 по 31 декабря 2018 г., начисления проведены по нормативу, для юридических лиц – исходя из среднего объема потребления.
Помочь разобраться с возникающими вопросами мы готовы. Понимая, что смена поставщика всегда требует дополнительных разъяснений, мы усилили работу абонентского раздела, мы разместили информацию непосредственно на квитанциях. Также информацию можно получать, присоединившись к группе предприятия VKontakte. Любые ситуации, в результате которых у жителей возникли сомнения в правомерности начислений, мы готовы обсудить и предоставить нормативные документы, на основании которых проводились расчеты.