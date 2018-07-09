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Он спасал северодвинскую оборонку. Ушел из жизни Сергей Иосифович Бармин

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, вчера в Калининграде скончался известный северодвинский оборонщик, бывший депутат горсовета Сергей Бармин.

Ещё лет 10 назад Сергей Иосифович был в городе корабелов поистине знаковой фигурой. В тяжелые 90-е он держал на плаву «Северный рейд», а в середине нулевых практически поднял из руин убыточную на тот момент «Полярную звезду», местного производителя электронной начинки для атомных подводных лодок.

На вопрос – зачем директору успешного предприятия брать на буксир провальное, он неизменно отвечал - Если мы "на местах" будем сидеть на "одном месте" ровно, никакой президент не поможет.
Сергея Бармина ушли с его должностей в начале 2009-го года при весьма сомнительных обстоятельствах – успешный «Северный рейд» фактически поглотил питерский концерн «Океанприбор». По сведениям редакции, в этом деле были замешаны тогдашние первые лица области.

Сын Сергея Бармина Олег был когда-то одним из самых молодых миллионеров Архангельской области, поднявшимся на автомобильном бизнесе (правда, в последствии прогоревшим). Потом занимался медиа-проектами… сейчас больше известен, как активный блогер и историограф самого себя.

Когда-то ИА RUSNORD связывали с Сергеем Иосифовичем не только деловые, но и теплые личные отношения. Редакция выражает искреннее соболезнование всем его близким.

(фото с сайта tv29.ru)

17 октябрь 06:26 | : Горячая тема / Будни

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