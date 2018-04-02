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Молодёжная политика Архангельской области: Патриотизм против пива... и прочее фарисейство

Фарисейство – это свойство и вследствие этого поведение личности, при котором наблюдается двойной стандарт в моральной оценке окружающей действительности и поступков других людей

В минувшую среду Архангельское областное Собрание торжественно закрыло свой седьмой созыв.

Однако перед прощальным банкетом пришлось немного поработать. Единороссы мужественно отбивали желание оппозиции обсудить пенсионную реформу, объясняли – не время ещё. И правильно, кстати, делали… я читал, что в Ярославле одного торопыгу за такое сняли с партийной должности… а у Виктора Новожилова всё впереди.

Причём автор уверен, судьба пенсионного возраста будет решаться не письмами, не в кулуарах, а на уличных акциях протеста. Правительство просто проверяет народ на терпимость – готовы верёвки и мыло с собой приносить или стоит подождать ещё немного.

Я, собственно, иного и не ожидал. Партия власти поставлена в… известную позицию между дисциплиной и личной совестью. Говорить аргументы «за», значит, потерять надежду когда-либо пройти по одномандатному округу (а партийных списков на всех не хватает). Выступить против просто не приучены, большинство единороссов выдрессированы ещё в КПСС голосовать по разнарядке (желательно списком). Тут и рта лишний раз не откроешь, но и тухасом особо не повиляешь. Не мычать же, как школьники, объявившие бойкот вредной училке.

Кстати… школьники. Это же наше будущее. О нём и решили допросить главного в областном правительстве по молодёжным делам Ивана Дементьева… самого человека нестарого.

Это по возрасту… а по полёту мыслей? Работа с молодёжью в его интерпретации сводилась к конференциям, обсуждениям, форумам… кейсам-пейсам… воспитанию патриотизма. Свидетели рассказывают, что докладчик быстро выдохся. И уже соглашался, что минимум 25 % нашего будущего видит своё будущее за пределами региона. От себя добавлю – а часть из этой четверти смотрит дальше, за пределы страны, если судить по настроениям в компании моего старшего сына. Причины? Если одним словом, то – бесперспективность.

И я бы из этого трагедии не делал. Активная часть населения планеты Земля вообще склонна к миграции, нашей стране ещё повезло, что нигде, кроме как в ней, на русском не говорят. Мы переживаем, что падает численность населения региона… а кто сказал, что оно должно расти? Вообще-то, природа способна к саморегуляции, и я отношусь к тем, кто верит – рынок всё отрегулирует сам, на него должна ориентироваться капиталистическая экономика.

А ещё я вспомнил себя на месте Дементьева. Да-да, когда-то Черток вступил в комсомол (последним в выпускном классе). Уже на «Мосфильме» ради характеристики во ВГИК пришлось повесить на шею хомут культмассового сектора операторского цеха. Там тогда, как, впрочем, и сегодня, главным было правильно отчитаться. Через год на отчётном-перевыборном я объяснял:

- Предлагаю пойти на экскурсию в музей Ленина – ни одного желающего. Предлагаю коллективный поход в пивную «14 павильон» - все «за», но, говорят, не по комсомольской линии. А так работа велась… активная.

Все посмеялись в кулачок и… меня не переизбрали. И во ВГИК я не поступил в тот год, все остались при своих.

Прошло почти 40 лет. Вот я и думаю – а молодёжи нужны все эти форумы-конференции, патриотическое воспитание? Может, её интересует пиво-рок-н-ролл, как нас. И чего тогда приставать? Для галочки?

Когда-то перестроечный документальный фильм Юрия Подниекса «Легко ли быть молодым?» буквально перевернул представления советского народа о собственных детях – оказывается, они не БАМ строить хотят, а пить-петь-трахаться (из песни слова не выкинешь). И сейчас их желания недалеко ушли, просто стали более прагматичными. Не волнуйтесь, дяди-тёти из ЕР, какая-то часть из них обязательно к вам придёт. За карьерой. А на остальных можете не рассчитывать.

Леонид Черток

01 июль 08:28 | : Горячая тема / Политика

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