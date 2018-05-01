Кто оставил каргопольских ветеранов без квартир? Дело Сергея Аверина - взгляд со стороны защиты

На минувшей недели практически все региональные СМИ, как лояльные к действующей власти, так и относящие себя к оппозиционным, написали об уголовном деле, возбужденном против Сергея Аверина. Когда-то он относился к «золотым топ-менеджерам» Владимира Крупчака, собиравшим по кирпичикам его бизнес-империю, руководил одной из первых в регионе строительных фирм большого размаха «Титан-Девелопмент». Потом работа в областном правительстве в должности министра экономического развития (как гласит народная молва, не сошёлся взглядами на это развитие с губернатором Михальчуком). А дальше в свободное плавание (собственное дело).

Ещё одна интрига. Сергей Аверин – сын Михаила Аверина, многолетнего председателя Архангельского областного суда. Что активно обсуждается в интернет-сообществе – ищутся подводные камни, даже заключаются пари.

Конечно, всё на свои места расставит суд. Однако… хотя Сергей Михайлович уже несколько лет постоянно проживает в Санкт-Петербурге, но в душе остаётся архангелогородцем – здесь его знают, здесь остались друзья и родные. Именно до них он хочет донести все обстоятельства и нюансы своего дела. Редакция ИА RUSNORD не может отказать ему в этом праве.

Итак, слово стороне защиты:

Правительством Архангельской области из федерального бюджета по федеральной программе обеспечения жильем ветеранов ВОВ были получены средства субсидии для предоставления жилья ветеранам, в том числе, для обеспечения жильем ветеранов в Каргопольском районе.

По словам самих ветеранов, по рекомендации Администрации Каргопольского муниципального района, они передали сертификаты согласованному с правительством области застройщику-фирме ПСК «Строймонтаж» для строительства дома на улице Семенковской в г. Каргополе.

Руководитель «ПСК «Строймонтаж» обналичил сертификаты и оставил объект, не завершив даже нулевой цикл. В итоге – ни денег на строительство дома, ни квартир ветераны не увидели.

Ветераны обратились с жалобой в Администрацию Президента РФ. По итогам проверки выполнения требований по обеспечению жильём ветеранов ситуация в Архангельской области была признана федеральными властями неудовлетворительной, было предъявлено требование к региональному правительству предоставить отчёт по использованию средств федеральной субсидии и обеспечить предоставление квартир ветеранам.

В рамках решения проблем регионального правительства и Каргопольского района, в связи с отсутствием средств в областном бюджете и невозможностью их использования повторно на строительство объекта, средства на который были растрачены, правительством области была разработана и предложена схема финансирования строительства двух жилых домов для ветеранов в рамках выполнения контракта на строительство очистных сооружений в г. Каргополе, о чем торжественно сообщалось в официальных пресс-релизах пресс-службы областного правительства (можно посмотреть архив публикаций пресс-службы Правительства Архангельской области за соответствующий период).

Суть разработанной Министерством строительства Архангельской области и администрацией Каргопольского муниципального района схемы (о чем сообщал и глава района, и министр строительства Шестаков А. Г, и губернатор Орлов - все публикации и видеосюжеты есть в интернете) сводилась к тому, что в рамках строительства Объекта "Очистные сооружения в г. Каргополе", предполагалось осуществить строительство двух жилых домов, в которых застройщиком (в глоссарии Министра строительства - инвестором) предоставлялись 29 квартир ветеранам - обманутым дольщикам. Данные вопросы подробно освещены в официальной переписке между Каргопольским районом и министерством строительства региона, отражены в протоколах внутренних совещаний при министре строительства и при заместителе губернатора Архангельской области (в материалах дела данные документы странным образом отсутствуют, но будут предоставлены суду стороной защиты).

Выступить подрядчиком по указанному проекту было предложено компании "Бизнесстрой", поскольку компания за счет собственных средств заканчивала строительство 12-ти квартирного жилого дома, и в случае реализации предложенной Минстроем Архангельской области схемы, Правительство могло успешно рапортовать о выполнении требований федерального центра о предоставлении квартир ветеранам уже через 2-3 месяца.

Что характерно, первоначальная стоимость проекта очистных сооружений, по которому имелось положительное заключение государственной строительной экспертизы Архангельской области, в соответствии со сметным расчетом составляла более 220 000 000 рублей - в проекте были заложены технологии прошлого века, которые не только вели к удорожанию строительства, но и были существенно более затратным при эксплуатации - требовали большего количества обслуживающего персонала и затрат на оплату его труда, в разы более энергоемким, а также требовали периодической очистки иловых ванн, сбора, вывозки и утилизации ила. Однако данный проект не вызывал замечаний у согласующих органов, в том числе министерства строительства области, что, вероятно, свидетельствует о соответствующем уровне компетенции руководства министерства и его руководителя - Шестакова А. Г., и об общем подходе к эффективности использования бюджетных средств.

Компания "Бизнесстрой" предложила более эффективные современные строительные и технологические решения, позволив сэкономить на строительстве более 50 000 000 бюджетных рублей, а также существенно снизить затраты бюджета на эксплуатацию очистных сооружений. Согласитесь, странный подход, если рассматривать позицию, предлагаемую следствием, что компания намеревалась похитрить эти деньги.

В ходе исполнения предложенной Минстроем схемы и достигнутых договорённостей, оба жилых дома для ветеранов были построены, причём 11 квартир было передано ветеранам - чем правительство Архангельской области успешно отчиталось перед федеральными властями.

Однако после этого, Министерство строительства области, в лице Министра строительства Шестакова А. Г. в одностороннем порядке отказалось исполнять обязательства по оплате работ по контракту, объясняя отсутствием средств в бюджете области.

В соответствии с законодательством РФ, односторонний отказ от исполнения обязательств по договору не допускается, но, видимо, действие законов РФ на Министерство строительства Архангельской области не распространяется.

Для таких ситуаций законодательством введён термин "недобросовестный контрагент", которого включают в "чёрные списки" и не допускают к участию в хозяйственной деятельности.

Так, в данной ситуации Архангельская область как раз и стала таким недобросовестным контрагентом.

При этом, не имея в бюджете средств на оплату по заключённому контракту - в законе о бюджете на соответствующий период средства даже не пытались предусмотреть - министерство строительства в лице министра Шестакова А. Г., тем не менее, требовало от подрядчика, компании "Бизнесстрой", передачи второго построенного дома, и рекомендовал ему обратиться в суд за взысканием средств из бюджета области на компенсацию понесенных расходов.

Поскольку требование о передаче второго построенного дома до оплаты выполненных работ и компенсации понесенных расходов генеральным директором компании "Бизнесстрой" Авериным С. М. выполнено не было, министр строительства Шестаков А. Г. своим указанием запретил муниципальным властям принимать завершённый строительством объект, даже несмотря на то, что уполномоченная комиссия соответствующий акт о приемке дома подписало. То есть, пытались шантажировать и обуславливали оплату выполненных работ передачей жилого дома.

Не имея возможности исполнить требования по предоставлению жилья ветеранам и отчитаться по полученным из федерального бюджета целевым средствам на строительство жилья для ветеранов, региональные чиновники, в силу своего понимания сложившейся ситуации, решили ВСЮ ответственность переложить на подрядчика и обвинить его в неисполнении контракта.

Не имея возможности оплатить изготовленное в рамках проекта оборудование в связи с неоплатной от заказчика и завершить работу по контракту, по соглашению сторон договор был расторгнут.

Самое примечательное, что и в этот раз у чиновников случился рецидив - и следующему подрядчику по данному объекту строительства работы по условиям договора правительство области не оплатило, а их подрядчику пришлось взыскивать в судебном порядке, причём исполнять решение суда чиновники совсем не торопились.

Обращает на себя внимание тот факт, что в рамках исполнения договора на строительство очистных сооружений новым подрядчиком было использовано и смонтировано оборудование, ранее оплаченное компанией "Бизнесстрой" (которые следствие пытается учесть, как похищенные средства).

(Продолжение следует… из которого читатели узнают о роли прокурора Архангельской области В.А. Наседкина в деле Сергея Аверина)