Губернатор Орлов, Ленка Ламинария и архангельские водоросли... с журфака САФУ. Региональные итоги 2017 года

В этом году Игорю Орлову исполнилось пять лет. В смысле, нахождения в занимаемой должности. И, конечно, целый состав статей - от хвалебных до резко хулительных. В первых особенно упражнялись те ресурсы, что возникли с благословения областной администрации. Поток лести захлёстывал все допустимые в постсоветском обществе нормы приличия. Зачем их создавали? Чтобы противопоставить ругачим - таковы вечные правила этой игры. Хотя продуктивней работать с теми, что есть. Но это уже дело вкуса…

Что ждали от Орлова, сравнивая его с Михальчуком? Покончит с коррупцией. Совсем? Ну, это из области фантастики. Есть туркменский опыт, когда злостных расхитителей расстреляли, показали в прямом эфире, а потом сутки повторяли каждый час «на бис». Но это же не наш метод… плюс население области уменьшится, хорошо, если наполовину – просто сбегут от греха. В сегодняшней реальности суммы, фигурирующие в делах о коррупции, какие-то несерьёзные, из анекдотов. Это и называется – победить? Не знаю.

Это из моего материала на юбилейную тему. За прошедшие с того момента 11 месяцев ситуация кардинально не изменилась. Громких коррупционных дел нет (на уровне областного правительства), одни домыслы – почему ушёл и сразу уехал тот или иной крупный чиновник. Но на то они и есть домыслы.

В той же статье я приводил пример устойчивости Орлова – к человеку, подозреваемому в коррупции, Путин бы в гости не поехал. А он поехал, хотя Арктический форум свободно могли бы перенести хоть в Питер, хоть в Мурманск, хоть в Нарьян-Мар.

Ох, уж этот форум. Как его ждали! Вместе с Трампом, хотя с самого начала было ясно, что это фантастика. Но жизнь без чуда грустна. Вот и грезил народ…

Ей-богу, глупо было надеяться, что Путин, как когда-то Хрущёв, окинет возмущённым взглядом архангельские деревяшки и скажет: «А ну - снести и построить новое!» Тот генсек чем был возмущен – валютная кладовая страны, коей на тот момент был Архангельск и куда ежедневно заходили иностранные суда, жила в своём деревянном убожестве. Но были деньги и технологии (пятиэтажки) ситуацию изменить, что было сделано в приказном порядке.

Наш сегодняшний президент много где бывает, даже в Кызыл (Республика Тыва) заезжает, он и не такое убожество видел. Вот только в Тыве никогда не будет никакого международного форума (хотя бы из-за уровня тамошней коррупции), так что Архангельску оказано действительно большое доверие. Если же Путину понравилась организация (а говорят, что понравилась), то мы попадаем в список городов, пригодных для проведения подобных масштабных мероприятий (говорят, что попали). При том, что губернатор неоднократно повторил – от всего происходящего областной бюджет практически не пострадал, большие расходы взял на себя федеральный центр (хорошо это или плохо, разные пересуды ходят). Фактически область выступила модератором Арктического форума, что, согласитесь, по-современному.

Что же касается своего населения… ну, здесь, как обычно. Первые в один голос говорили о грамотной организации. Всё продумано, всё успели, волонтёров таких набрали, что не стыдно ещё одну Олимпиаду провести, культурная программа на уровне, кормёжка участников выше всех похвал (правда, старались московские повара). Были претензии к излишне жёсткой пропускной системе, так это явно не местная прихоть.

Вторые ко всему относились со скепсисом, нашли непроходимые тропинки на задах САФУ. Да, недоработка, увы, нам это свойственно. Троицкий проспект, как центральную магистраль города, традиционно стараются содержать в приличном состоянии. Однако пришлось мне за две недели до форума побывать во дворе 1-й городской поликлиники… О, ужас! Там, как раз на входе в травмпункт, можно сюжет для «Фитиля» снимать, как люди на пороге ломают руки-ноги… и сразу в гипсовую.

Но, обратите внимание, всё опять зависит от людского восприятия. Новостным хитом, облетевшим в арте все новостные ленты, стал деревянный паркет, проложенный прямо по архангельской уличной слякоти. Кто-то этого стыдился, кто-то наоборот гордился (причём я знаю пример, когда это был один и тот же человек, в зависимости от ситуации).

В итоге появился у региона такой же мем, как и декабрьские водоросли… ну, к ним мы ещё вернёмся.

То, что умеем организовывать приёмы и события (для меня, кстати, стало неожиданностью), подтвердил и кинофестиваль «ARCTIC OPEN», самое большое культурное событие за последние 16 лет моей жизни. Поначалу стеснялся зазывать сюда кого-то из друзей-киношников, но, наслушавшись искренних восторгов от приехавших москвичей, сделаю это всенепременно.

Не думаю, что Архангельску когда-нибудь грозит стать всероссийской дежурной площадкой для проведения подобных мероприятий. Ни климат не позволит (не Сочи), ни тупиковая наша география. Но оба события войдут в историю Поморья с пометкой «было при Орлове», этого уже не сотрёшь

Вот с Арктикой сложнее. Мы на неё рассчитывали… вернее, на самое активное участие в её освоении. Однако в Нарьян-Мар прибыл молодой да наглый, с соответствующими связями в московских кабинетах, который тащит одеяло на свой округ. Вдобавок, что ни день, то очередная новость о равнодушии РЖД к проекту «Белкомур», а без него все телодвижения вокруг Архангельского морского порта не имеют смысла. Но это, как говорится, свыше…

Мой прогноз: Губернатора Орлова очень любят посылать в отставку (как, впрочем, всех его предшественников). В последнее время с присказкой: «Но теперь уж точно после выборов». Значит, до выборов он Москву устраивает, а вот после… нескладушка получается. Другое дело, если будет предложен достойный пост в крупной госструктуре по основной специальности. Но это уже совсем отдельная песня…

Год назад в таких же итоговых Итогах я грустил по поводу печальных дел в региональной журналистике. Уход медиа-барона Попаренко, распродавшего свой холдинг. Сколько пишущего и снимающего народа его проклинало, но на выходе оказалось, что при нём был какой-то прогнозируемый порядок, хоть какие-то правила игры.

Вообще региональное информационное поле скукожилось до размера земляничной полянки (не по Бергману). Когда я только попал в Архангельскую область, здесь царило два вида СМИ – львовские и крупчаковские. Потом к ним добавились бариновские и дерипасовские… но ненадолго. Как-то незаметно конфигурация изменилась – из серьёзных игроков остались СМИ Попаренко и СМИ областного правительства. С исчезновением одного из двух центров вообще всё свелось к минимуму – областные и вольные стрелки из «Вольного дела». Есть парочка интернет-изданий, существующих как бы про запас (на случай информационных войн или избирательных кампаний их владельцев), но значимой роли они не играют.

И это в регионе, где в журналистике присутствует явный вождизм – многие издания просто исчезнут с уходом их главных редакторов, даже передавать по наследству бесполезно.

Настоящим откровением для меня стала встреча со студентами САФУ, будущими журналистами. Снимали передачу, посвящённую цензуре. В советское время я к журналистике и близко не подходил, знал, что не впишусь. После первого же фельетона в школьной стенгазете встал вопрос о моём исключении и политической благонадёжности (тему посещаемости школьной библиотеки элегантно перевёл на популярность самиздата).

Зато теперь – пиши всё, что хочешь (только без мата и подробностей акта зоофилии). Так нет, не нужно им этого. Мы, старички-ветераны в первом ряду что-то пыжились, вспоминали, мерялись славой, добытой в борьбе за свободу слова и печати. Но за нашими спинами сидели (нам так отрекомендовали) лучшие кадры регионального журфака. В количестве, раза в три превышающем «старичков». И веяло от них в наши затылки… равнодушием. Первый же выступавший «от молодёжи» признался, что главная его забота – обезопасить себя в профессиональном смысле. То есть, не нарываться, как Азовский, или Прокофьев, или Черток. Я на секунду представил себе – меня, 20-летнего, приглашают вот на такую взрослую тусовку с гарантией, что всё мною сказанное попадёт в эфир. Да я бы… если и не устроил революцию, то порвал бы и Боровика, и Сейфуль-Мулюкова. Просто так, из юношеского куража.

Нет, неправильно я жил. Девушка, редактор студенческой многотиражки, умильно рассказывала, как пишет про досуг и отдых одногруппников.

- А критика?

- Ни разу за три года. Зачем?

Оказывается, они пекутся о собственной безопасности… в их-то возрасте… да чтоб я сдох!

Знаете, а ведь это равнодушное и опасливое поколение - настоящая бомба. Бомба под любую власть – что федеральную, что региональную, что городскую, что свою вузовскую. Если придёт беда, они не смогут власть защитить даже информационно… Кудряшова на себе испытала. Вот она, главная опасность, исходящая от поколения пресс-релизов.

Был, правда, прорыв. Сотворенный не журналисткой, а простым русским пресс-секретарём (КРАО) Леночкой Ларионовой (кличка в экспертном сообществе – Ленка Ламинария). Как она смело ткнула прямо в… глаза президенту плакат с «архангельскими водорослями», который за прошедшие с того момента 10 дней облетел все мировые издания, да ещё и не по одному разу. И ведь наш мужественный Путин отвёл глаза и старался не обращать на нашу поморскую ламинарию никакого внимания. Всё потому, что не хотел услышать: «Да мы там жрём одни эти водоросли… мы наважки хотим, что с ловом решили?!».

А вы думали, Лена действовала по заказу одноимённого комбината? Может и так… но сыграла на руку несистемной оппозиции.

Зачем я эту ерунду написал, спрашиваете? Чтобы попрощаться на позитивной ноте.

Мой прогноз: По всем признакам, этот год… как минимум, лето… должен оказаться хлебосольным для действующих журналистов, способных не только пресс-релизы выдавать. Чем меньше мест в законодательном органе, тем ярче схватка. К тому же все партии настолько надоели избирателям, что остается только оглоушить их потоком информации. О себе позитивной, о конкурентах негативной. Справимся? Постараемся…

Леонид Черток