Он вам не бабайка! Путин второй раз не заметил архангельские водоросли    

«Отпечаток на пресс-конференцию (Путина) и на ход подготовки накладывают предвыборная кампания, которая вот-вот начнется, и тот факт, что, как вы знаете, президент заявил о своем намерении стать кандидатом в президенты в очередной раз, поэтому ведется достаточно напряженная работа».



Это Дмитрий Песков о 13-й пресс-конференции своего шефа. Мог бы и не говорить, мы догадливые. А ещё немало вопросов будет задано о сирийской компании, которая близка к завершению. Правда, нам это не раз обещали… но тогда что-то мешало… а сейчас уже точно.

И об экономике. Несмотря на бодрые заявления, что будто бы всё импортное заместили на отечественное, сведущие люди говорят – ещё пару лет этих санкций, и мы опустимся на дно. Речь не о помидорах, с ними-то как раз разобрались, а о гораздо более важных и дорогих вещах, например, детских вакцинах.

Об этом-то хоть спросят? Кто? Леночка Ларионова из Архангельской области (КРАО), её, красотулю нашу, снова отобрали. Говорят, есть кто-то ещё, даже вроде бы там Саша Кулешов из «Двины сегодня», от независимых. Но в соцсетях фотографии только Лены, очень удачно сидит, фотогенично. Только в руках у неё прошлогодний плакат про какие-то водоросли. Подозреваю, от спонсора поездки и информационного заказчика нескольких региональных изданий административного подчинения – «Архангельского водорослевого комбината». Вот объектив камеры скользнул по зрительному залу… ба, наша на первом ряду! И почём туда билеты?

Вопрос не риторический. Помните, Донс (бывший мэр) рассказывал, что за один только вопрос президенту Путину, тогда ещё не ставшему фигурой вселенского масштаба, Жужа Удалкин содрал с него «зелёную котлету». А сколько же сейчас будет стоить, при его сегодняшнем рейтинге, и, главное, кому заносить?! Впрочем, слышал я от коллег и такую версию – наш матёрый mediamen ни с кем и ни о чём тогда не договаривался, только обещал и ждал повезёт не повезёт. Ну, а раз повезло, десятка его. Но это, конечно, поклёпы завистников и политических противников.

Нет, мы спрашивать Путина не будем, денег нет таких. Лучше тихо посидим да послушаем…

Вот ОН вошёл. И первый же вопрос (я как чувствовал) – зачем вы идёте на новый срок? Неожиданно? Даже скучно. Хорошо помню, как Путин ответил на такой же вопрос, но заданный с сочувствующей интонацией «вы же устаёте» - «да, очень устаю, но мне это всё очень нравится». Что нравится? Ощущение всевластия, внимание всего мира, статус волшебника, устраивающего маленьким девочкам с севера новогоднюю сказку или будущее обездоленным сирийским мальчикам… широчайший диапазон!

В этот раз президент дал более развёрнутый ответ. Сказал и об экономике, и об инновациях, и о здравоохранении… из чего можно сделать вывод – всё завязано на нём. (Этот вопрос тоже будет, но чуть позже). Но завершающую точку поставил в нужном месте: «главное — нужно повысить доходы граждан». Это и запомнилось, по крайней мере, мне. Теперь буду ждать…

Так и знал, что одним вопросом про выборы не отделается. «Вам не скучно участвовать в выборах фактически одному?». Что это, ироничный укол или признание полного превосходства над соперниками? Путину явно не хотелось отвечать именно на этот вопрос, так как придётся опускать своих конкурентов живыми негативными примерами (а куда деваться). Он водит глазами по залу и натыкается на… «что там у вас – «Путин – бай-бай»?». Какая наглость, это с кем прощаются лазутчики Навального?! Оказалось, зрение подвело (или искрящая атмосфера зала), на плакате было написано «Путин – бабай!». Тоже лихо, наше поколение не самые толерантные бабушки обожали пугать таинственной бабайкой. Хотя по-татарски это всего лишь дедушка, почти аксакал. Так что вопрос про языки народов России был более чем уместен. Все нужно изучать… но русский всё равно главнее. По определению. Особенно для граждан России. Впрочем, насколько я знаю, в бывших советских республиках по его обязательному преподаванию тоже очень скучают. А то как было бы хорошо – закончил таджикский мальчик школу и сразу в Москву дворником… готовый гастарбайтор со знанием языка.

Кстати, здесь же нашлось место и обсуждению проблемы укрупнения регионов. Нас напрямую касающейся, ведь сколько пошло разговор о том, что присланный в НАО из Москвы Цыбульский имеет секретное кремлёвское задание укрупнить и возглавить. Так вот, ответ Путина - «ничего не будем навязывать в этой сфере. Это опасно. Народ должен выбрать сам. Государственных планов по укрупнению нет и быть не может». А что ответит гордый ненецкий народ на подобном референдуме, да ещё с учётом того, что голосовать будут не только в стойбищах, но и на буровых вышках, и в бюджетных организациях? Короче, лучше и не пытаться.

О конкурентах на выборах всё-таки пришлось сказать. Про популярность несистемной оппозиции, прежде всего, у безусой молодёжи, не знающей, как жили в 90-е. «У нас была гражданская война», - строго сказал президент. Какая, встрепенулся я… и тут же понял – это он о Чечне. Юридически всё правильно, а на деле… хм, для нас это была другая страна, типа дикого Афганистана. Ну, не могли мы признать своими соотечественниками людей, отрезающих головы пленным. Просто пленным, не обязательно нашим солдатам. И о них Путин вспомнил – «то были необстрелянные пацаны, брошенные в самое пекло, а теперь, посмотрите, какая у нас армия». Какая? Профессиональная, особенно та, что выводят из Сирии. А в Чечне гибли срочники. Но было достаточно отслуживших, готовых их заменить. И это была бы уже настоящая гражданская война, когда, если не брат на брата (в самой Чечне именно так и было), то сосед на соседа. Сложная тема, лучше её не трогать. Путин и не трогал, только раз о Сирии вскользь упомянул, он всё-таки больше гражданский президент, чем главнокомандующий.

«Почему любые проблемы решаете только вы?». «Ну, это преувеличение…». Или кокетство от первого лица. Тогда зачем все эти обязательные фокусы с подключением водопровода или расселением аварийного жилья, что мы видим из года в год? Подтверждение ещё не раз звучало – в виде благодарности за строительство неизвестной мне Серебрянки (наверное, дорога регионального значения), или вопроса «доколе?!» от мурманского рыбака, проникшего на прессуху под личиной журналиста. Он так прямо и сказал – ни хрена здесь (в стране) без вас не решается. И Путин не возражал, ему даже понравилось. Бытовой пустячок, не будем привлекать внимание, президент без маленьких слабостей какой-то искусственный.

Нам обещали острые вопросы. И они таки были! «За счёт чего идёт рост экономики, о котором вы постоянно рассказываете, какая-такая польза от санкций?». Президент не возражает, что основной стержень всего – это газ-нефть, пошли они вниз, всё и пошло за ними. Но появился стимул развивать другие (рукотворные) отрасли – химическую промышленность… отечественный автопром показывает неплохие результаты. От последнего я чуть не поперхнулся, но потом подумал – всё правильно. Доллар взлетел в два раза, цены на иномарки за ним вслед (если местной сборки, то в полтора минимум). Ну, а многие в тучные годы привыкли ощущать себя автомобилистами, вот и покупают вёдра производства Тольятти. Покупательский патриотизм через силу, вот как это называется.

«Доколе будут кошмарить бизнес?! Наши чиновники – вот настоящая пятая колонна». Этот вопрос задал журналист по фамилии Натанзон… прикольно (для тех, кто разбирается в истории той колонны). К этому моменту в социальных сетях уже делали ставки на то, осмелиться кто-то задать вопрос про коррупцию. Задали. О коррупции в правоохранительных органах. Гарант Конституции вздохнул – всё знаю, но… где мне вам других ментов взять? И привёл пример, когда одних сажают целыми отделениями, на их место набирают новых и… через год снова хоть сажай. Не из того материала им форму что ли шьют, все теряются в догадках. Можно попробовать ротировать, как армии, но для этого полицейские городки придётся строить.

А дело, я думаю, не только в сговоре служащих вместе. Второй раз проблема коррупции косвенно прозвучала в вопросе о допинг-скандале (надеюсь, все в курсе) – какая падла пригласила истерика-самоубийцу Родченко на работу, если на нём клейма негде было ставить, когда и как накажут эту падлу?! Путин устало отмахнулся – да знаю я ту падлу… только толку от этого, когда на Олимпиаду едем все в белом (а не в бело-розовом). Вооот откуда берётся безнаказанность. Мы тоже знаем фамилию падлы и более чем уверены, что у падлы всё будет хорошо.

«Кто там держит табличку с Арктикой?!», - спрашивает Путин. У меня аж сердце зашлось – наших заметили! А вот и фиг, это комяки. Задали вопрос – что вообще с этой Арктикой делать… точнее, в ней? Как что, изумился президент – углеводороды добывать. А ещё оборону укреплять, экологию очищать, малые народы холить и лелеять. Всё это могли спросить и наши, оправдать, хотя бы, дорогу до Москвы. Но нас интересовали одни только водоросли…

P.S. Леночка Ларионова так и просидела почти четыре часа со своим дурацким плакатиком перед самыми глазами президента. Он её в упор не видел. Путина на фу-фу не возьмёшь, он у нас не раз бывал, знает, что к водорослям Архангельск имеет весьма опосредованное отношение. Это же не лес, не Арктика и не «Звёздочка». Участвовать в чужой рекламной кампании, не договорившись об оплате… для него несолидно, он вам не бабайка. А потом удивляемся такому к нам отношению (это я в соцсетях прочитал). К слову, Леночка особо не переживала свою незаметность и фактический срыв редакционного задания – в самый кульминационный момент вела оживлённую переписку в «Фэйсбуке».

Господа из КРАО и Правительства, это что происходит?! Через год снова опозоримся?..

Леонид Черток



