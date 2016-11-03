Архангельск: Мэр и снег. О пользе точечного шантажа

Наверное, все уже в курсе, что в минувшую пятницу состоялась встреча главы Архангельска с журналистами. В довольно необычном формате – не нас пригласили на прессуху, а мы сами настояли на встрече. И мэр откликнулся, другой бы мог и послать. По формальной, но веской причине – не вы меня, мол, выбирали. И был бы, между прочим, в своём праве. Это к бесконечному спору о пресловутой вертикали…
Я одним из первых подписался под бумагой о встрече. Признаюсь, без особой охоты. Потому что примерно предполагал, что будет спрошено, а что отвечено. Всё упрётся в одно – у города нет денег на такие снегопады. То есть, 800 млн. на поддержку престижа областной столицы есть, но их надо растянуть на весь год, а не грохнут за один зимний сезон. А то впереди весна-осень… совсем грязью зарастём.
Что делает владелец индивидуального жилья, когда вход в дом завалило снегом, а своего дворника нет? Берёт большую лопату и сам расчищает. А если ты мэр и у тебя завалило город? Самого на всё не хватит. Это я не в защиту Годзиша… просто ставлю себя на то самое место.
Кстати, Годзиш не врёт, это отметили все присутствующие на встрече. Он не скрывает, что в следующем году может быть ещё хуже при таком же уровне снегопадения, что на этот раз положение спасает Арктический форум и приезд президента. А так, в перспективе денег на уборку города будет ещё меньше. Причём средства выделяются из бюджета только на очистку проезжей части… а всё пешеходное, в том числе и дворы, совсем другая епархия. Так дело обстоит только в Архангельске? Сомневаюсь. Где-то в федеральных министерствах написали какие-то идиотские циркуляры, без учёта интересов граждан. А гражданам (обывателям) нужно, чтобы чисто было везде, нюансы их не колышут. И не должны колыхать.
Что может сделать мэрия? Как минимум, обязать арендаторов и собственников предприятий (офисных зданий, магазинов, сберкасс, ресторанов, кинотеатров, парикмахерских…) убирать пешеходную часть и снежные «барьеры» по всему периметру своего предприятия. Пусть иди дворника в штат берут, или, кого жаба душит, сами за лопаты берутся. Отказываются? А вы их шантажом – или арендную плату задерём, или, если владельцы здания, совсем кислород перекроем. Нам, обывателям, фиолетово… лишь бы чисто.
И не надо, мадам, морщить носик – шантаж, как известно, двигатель прогресса. Например, жемчужина Америки Нью-Йорк (моё пристрастное мнение) в начале 90-х был, мягко говоря, не самым чистым городом планеты, муниципальные власти на мусорщиках экономили, а владельцы домов, соответственно, на оплате этого вида коммунальных услуг. Так вот, не очень вкусно пахнущие парни однажды сговорились, и буквально весь город усеяли чёрные мешки известного предназначения, испортившие внешний вид неформальной столицы Соединённых Штатов, а также настроение жителям и гостям «Большого яблока». И, чтобы вы думали, первыми сломались именно владельцы зданий, согласившись платить столько, сколько скажут, а засим и городская управа стала заметно щедрее – одно другое за собой тянет.
Одно только преимущество там, за океаном. У Нью-Йорка денег априори больше, чем у Архангельска. Было, есть и, увы, всегда будет.
Ну, а мусорщик, как известно, родственная профессия дворнику. Когда автор выяснил, что никак не попадает на встречу с мэром, попросил коллегу по «Вольному делу» Илью Азовского (ПСЗ, «Эхо севера») озвучить от меня вопрос – может, Архангельск, спасут таджикские дворники, как они же не один год спасают Москву, Питер и т.д. Когда-то в столице нашей родины эти штатные единицы при домоуправлениях занимали московские татары… так традиционно сложилось ещё до революции. Но зимой к ним в помощь набирали студентов. Тем было выгодно – уборка в основном утром и в вечернее время, днём сиди-посапывай себе на лекциях. Плюс при ЖЭКах обязательно находилась какая-нибудь комнатушка под жильё, всё лучше, чем в общаге впятером на 12 метрах.
Сейчас студентов в дворники вряд ли заманишь. Подработать можно и официантом в ресторане в тепле и вкуснотище, а с жильём вообще напряг. Зарплаты у дворников, прямо скажем, не королевские. Я, кстати, и не знал, какие. Так Годзиш ответил – мало платят, на такие деньги вряд ли и таджики поедут (хотя я бы у них самих поинтересовался). Почему мало платят? Потому… сами жители скупятся – «Сегодня некоторые жильцы платят за содержание дворников по 30 рублей, а другие по 7-9. И естественно, там, где платят 30 рублей, дворники работают. Там же, где платят гораздо меньше, их не найти. Никто не хочет работать за копейки. Да, это очень острая проблема для Архангельска». (ИА «Двина-Информ»)
Ну, теперь понятно, многие тоскуют по советским временам, когда услуги дворника даже не прописывались в квитанциях, такие это были копейки. Впрочем, и зарплаты тогда были смешные, но это отдельная история. Я о другом. Да, возможно, дворы в те годы убирали лучше. Но вы вспомните, что из себя представлял вечерний Архангельск в зимнее время. Чёрная дыра с редкими огоньками светофоров, пара неоновых названий «Гастроном» на центральную улицу. Говорю это с уверенностью, потому что такой же была и Москва. К нам летом 91-го испанцы приезжали, так они в шоке были от той темноты и пустоты – «как же вы отдыхаете… наверное, ночные клубы где-то есть?!». Да нет, братцы… перед телевизором под программу «Время».
А сейчас проехайтесь по вечернему Архангельску. Я в четверг это сделал… как будто Новый год ещё не закончился. К слову, вопрос насчёт таджиков был в большей степени провокационный, проверка мэра Годзиша на реакцию. И он её прошёл – WELCOME сказал. Правда, кое-кто всполошился, стал вспоминать про Европу. Хладнокровней, господа, хладнокровней, здесь не так, как в Париже, мёдом намазано.
(фото Екатерины Емельяновой "АиФ Архангельск")
Леонид Черток