Архангельск: Дела наши снежные. О чём пока не знает Путин?

Ровно месяц назад сидели мы, участники «Вольного дела» (тогда ещё впятером), в уютном ресторанчике и обсуждали самые острые темы, которые будем поднимать на заседаниях возрождающейся Гражданской палаты (следите за рекламой).
За окном сугробы, минус 40, руки согревал горячий глинтвейн… естественно, что разговор постоянно скатывался к одному вопросу – как Архангельск переживёт эту зиму. И сами же себя одёргивали – через две недели проблема потеряет если не актуальность, то остроту - всё проходит и это пройдёт. Но, как выяснилось, не в 2017-м году…
В минувший четверг принимал участие в записи телевизионной программы (расскажу как-нибудь). Съёмочная площадка – ресторан «Паратовъ». Сидел напротив панорамного окна, выходящего на набережную, кажущуюся с такого расстояния сплошным сугробом с пробитой «тропинкой» для проезда автотранспорта. И, несмотря на весёленькую солнечную погоду с приятным морозцем, знаете, с чем у меня возникла ассоциация? С войной. То есть, с чем-то очень тревожным, что надо или преодолеть, или хотя бы пережить.
Да, не землетрясение, не цунами и не извержение вулкана. Но нам на севере только этого не хватало…
Как догадываюсь, тревога не только у меня на душе. До Арктического форума меньше двух месяцев, а на него делается серьёзная ставка – федеральные инвестиции в инфраструктуру именно Архангельска. Кстати, области прямая экономия - имеются в виду отчисления на развитие города как столицы региона.
Конечно, к концу марта этот кошмар может растаять. А, может, и нет. Я сугроб у областной администрации видел 19 мая 2000-го, когда только-только прилетел сюда на свои первые выборы. Но даже если и растает, если не потонем… представляете, какие фотографии может получить президентская администрация от «многочисленных доброжелателей»?
Вот поэтому - Игорь Годзиш сообщил, что городская администрация подготовила план мероприятий по благоустройству территории и заверил губернатора, что городская власть активно включилась в работу. Все мы помним, что Орлов фактически выступает в роли поручителя Годзиша по кредиту народного доверия, а это посерьёзней иной ипотеки.
Те, кто бывает на улице почаще автора, говорят, что в последние дни дорожная техника интенсивно зашевелилась – снег вывозят на утилизацию. Но, сдаётся мне, что это системная проблема. Цитирую независимого депутата Юрия Шарова - Архангельский городской депутат, единоросс Сергей Малиновский является директором ООО "Ремикс", которое является субподрядчиком по уборке снега в Архангельске. А еще он как председатель комиссии по финансам и бюджету активно обсуждает ассигнования на уборку Архангельска от снега. Я правильно понимаю, что это ничто иное, как конфликт интересов? Кто-то будет с этим разбираться? Вопросы, как я понимаю, пока без ответа. Кстати, насколько я помню, в Горсовете и Олег Черненко заседает… тоже не последний человек в городоуборке.
Есть ещё один момент. Приходилось быть свидетелем, когда подобная «авральная приборка» перед приездом чиновных гостей сослужила плохую службу хозяевам. Так, во время моей армейской службы в Кантемировскую дивизию изволил заехать министр обороны СССР маршал Устинов (до этого он дальше Таманской не выбирался). Время такое же, весенне-неустойчивое. Подмосковье (но климат был ещё до глобального потепления). Дивизионное начальство не придумало ничего лучше, как вывезти с территории части весь снег. Представляете – кругом белые поля, а у нас вот-вот почки распустятся. Три дня и три ночи гвардейцы с лопатами корячились. Потом нас «в благодарность» вывезли подальше на танкодром, чтобы праздничный вид не портили, оставив в части парадную роту и один образцовый полк. За полтора часа до приезда главного военачальника страны прошёл жуткий снегопад.
Впрочем, как выяснилось, Дмитрия Фёдоровича снежный покров мало интересовал. Зато помойки… которые, как назло, забыли лишний раз выгрести. В итоге наш комдив остался с нами - ему отменили перевод в ГСВГ. Как и досрочное присвоение генеральского звания. Да минет чаша сия областное и городское начальство.
Кстати, насчет городских закутков, которыми может заинтересоваться президент. Вдруг Путин вспомнит своё ленинградское детство и попросит свернуть с парадной Павлиновки куда-нибудь во дворы. А там - До августа прошлого года управляющие компании были обязаны содержать прилегающие к жилым домам территории за свой счёт. Даже если земельный участок возле дома не был сформирован, прилегающей территорией считались земли на 15 метров от периметра жилого дома. А раз так, то и уборку снега на тротуарах и проезжей части были обязаны осуществлять управляющие компании. Однако в августе 2016 года суд постановил: управляющая компания может заниматься обслуживанием только той территории, которая входит в сформированный для обслуживания дома земельный участок… (29.ru)
Короче, некому дворы убирать. Городской бюджет по закону не имеет права тратить средства на оплату таких работ. И идёт эта бодяга, как считают коллеги-журналисты, со времени противостояния мэра Донского и губернатора Киселёва, когда эти двое никак не могли договориться – кто из них будет снимать самые жирные «сливки» с Архангельска.
Вот только захочет ли вдаваться в эти нюансы президент Путин? Что-то я сомневаюсь…
(фото - http://www.izvestia29.ru/education/2013/12/06/7284.html )
Леонид Черток