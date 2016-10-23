Правоохранительные органы на поводу у сект? Архангельского общественника обвинили за антифашистский ролик

Руководителя архангельского центра «Гражданская безопасность» Дениса Данилова оштрафовали за размещение в социальной сети «В контакте» ролика об угрозах распространения неонацизма и фашизма через современные языческие секты.
Как сообщил ИА «RUSNORD» сам сектовед, в выложенном три с половиной года назад видеоролике показано сходство символики фашизма и неоязычества, а также раскрываются угрозы распространения в современных языческих культах нацистской идеологии. И, главное - авторы ролика предостерегают (!!!) молодежь от вступления в подобные организации.
По словам Дениса Данилова, инициаторами «расследования» являлись сектанты, в роле «стрелочников» - сотрудники 3-го отдела полиции по Ломоносовскому округу города Архангельска. Цель доноса – дискредитировать антисектантскую деятельность в регионе.
«Формальным поводом для привлечения к ответственности стало наличие в ролике демонстрации фашистской символики. Закон «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне» действительно запрещает демонстрацию свастики и пропаганду фашизма. Однако, правовое определение Роскомнадзора допускает публичную демонстрацию символики в преподавательских, исторических, научных и иных, в том числе экспертных целях. Суды в административном делопроизводстве всегда ссылаются на это определение. Иначе с тем же успехом можно привлечь гражданина к ответственности за размещение на личной страничке киноэпопеи «Семнадцать мгновений весны», фильма «Обыкновенный фашизм» А. Рома, за вязаные варежки с традиционным поморским орнаментом «ветерочком» или «зайчиком» …», - отметил архангельский сектовед.
«А вот тех, кто проводит проверку, обстоятельства общественной, преподавательской, исследовательской деятельность мало интересуют. Похоже и здравый смысл тоже. Срочно нужен «экстремист», порочащий память героев Великой Отечественной Войны. А если этот «экстремист» сектовед, да еще и член уважаемых экспертных групп, то можно красиво отрапортовать своим генералам об изоляции «опасного» элемента. Мол, тот теперь уже никак не повлияет на решение, например, органов исполнительной власти. Он маргинал, его никто не будет воспринимать всерьез… Да еще и упомянуть в статистике губернатору и за это получить бонус. Премию там… Ведь подобная статистика всегда интересна главе региона. В чьих это еще интересах...? Только сектантов!», - подчеркнул собеседник агентства.
«В жертву палочно-галочной системе приносится не только совесть и элементарный здравый смысл. Такие действия демонстрируют пренебрежение к решениям одного из главных надзорных органов страны, а правоприменительная практика в области антиэкстремистского законодательства просто дискредитируется. Существует опасность, что расширенное толкование законодательства об экстремизме начнет отрабатываться как избирательная мера… как, простите за этот термин, реинкарнация политической статьи. При этом все, конечно, будет оправдываться целесообразностью. Например, ссылками на украинский фашизм и т.д.», - заключил Данилов.
Как сообщил ИА «RUSNORD» источник, близкий к правоохранительным органам, только по Ломоносовскому округу в 2016 году по той же статье «наказали» 9 человек. ПРИ ЭТОМ НАСТОЯЩИХ, ИДЕЙНЫХ ФАШИСТОВ СРЕДИ НИХ НЕТ! Известный архангельский сектовед стал десятым. Сколько же вообще таких «политических» в городе, области и всей стране, - остается только догадываться.
P.S. Завтра, 19 января, Архангельский областной суд рассмотрит кассационную жалобу Дениса Данилова на решение Ломоносовского районного суда и действия правоохранительных органов.
ИА RUSNORD следит за развитием событий.