Бизнес Архангельской области с содроганием ждет новых проверок

О готовящейся акции со стороны надзорных органов сообщила пресс-служба правительства региона.
Все, конечно, проводится под соусом борьбы с пандемией, которая ожила в последние несколько недель.
Из официального сообщения:
«Минагропромторг области рекомендовал администрациям муниципалитетов сформировать новые графики проверок предприятий сферы торговли и услуг на своих территориях».
Из этого следует, что хозяевам торговых точек (прежде всего, ТЦ), общепита, парикмахерских и тп. Стоит ожидать в ближайшее время строгую инспекцию на предмет проверки ношения марлевых повязок, вакцинации сотрудников, соблюдения ограничений по количеству посетителей и часов работы. За несоблюдение последуют штрафы, которые подорвут и без того дышащий на ладан малый и средний бизнес – чиновники строго следуют каждой букве должностной инструкции и жалости не имут по определению.
Кстати, о результатах последней такой проверки:
В период с 22 мая по 17 июня специалисты Минагропромторга провели 267 рейдов, за время которых проверили предприятия сферы торговли и услуг, в том числе с сотрудниками полиции. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов достигла более 400 тыс. рублей…