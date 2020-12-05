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Вас уволили? Начальству наплевать, как будете жить дальше

Служба исследований hh.ru провела опрос среди россиян и узнала, по каким причинам их чаще всего увольняли, помогал ли им работодатель и как люди настроены к своим бывшим компаниям. В ходе анкетирования выяснилось, что 48% опрошенных петербуржцев увольняли по инициативе работодателя. К слову, это самые высокие показатели по стране. Среди жителей СЗФО эта цифра чуть ниже – 38% были уволены по решению руководства.

64% опрошенных жителей СЗФО не получили от бывшего работодателя никакой помощи во время и после увольнения. 12% жителей Северо-Запада России получили хорошие рекомендации от бывшего работодателя. 10% при увольнении предложили работу в другом регионе или подразделении компании. 6% уволенных бывший работодатель отправил в службу занятости населения. Остальные затруднились ответить. Примечательно, что эти цифры никак не изменились за 6 лет.

Если сравнивать с данными подобного опроса 2015 года, то среди новых мер помощи со стороны работодателей в 2021 году появились предложения пройти переобучение и тренинги с внешними карьерными консультантами. Пройти переквалификацию было предложено 3% опрошенных. 1% респондентов отметили, что им помогли в поиске нового места работы.

«Помощь увольняемым сотрудникам может значительно уменьшить отрицательный эффект от процедуры как для работника, так и для работодателя в будущем. Так, среди соискателей, которые получили помощь работодателя после увольнения, только у четверти остался негатив в отношении работодателя. В то же время больше половины (63%) соискателей, не получивших помощь, отметили негативное мнение о компании. 7% опрошенных заявили, что оставляли негативные отзывы о бывшем месте работы в интернете после подобных увольнений.

Кроме того, 45% опрошенных, получивших помощь от компании отметили, что если бы бывшая компания предложила вернуться, то они бы с радостью согласились. Согласиться с этим смогли лишь 24% опрошенных из тех, кто не получал никакую помощь от работодателя. Не менее важный момент – посоветовали бы респонденты свою бывшую компанию в качестве работодателя свои знакомым. Из числа тех, кому помогли, положительно ответил каждый второй. А вот те люди, кого работодатели никак не поддержали дадут совет трудоустроиться в их бывшую компанию лишь в 20% случаев», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

Самой частой официальной причиной увольнения стало сокращение в связи с внутренней реструктуризацией компании. Но были и менее объективные. Респонденты среди прочего называли «кумовство на работе, когда руководитель брал на место уволенного своего родственника или друга» или «долгий больничный». Еще одной достаточно часто встречающейся причиной увольнения в 2021 году стала ликвидация организаций. Подробнее о причинах увольнений смотрите в графике ниже.

08 апрель 08:10 | : Экономика

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