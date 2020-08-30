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От слов к делу. Мэрия Архангельска расторгла контракт с ленивым подрядчиком

Жители Ломоносовского округа справедливо отмечали, что в январе качество уборки деревянных тротуаров и территорий общего пользования было крайне низким. Администрация округа постоянно выставлял претензии подрядчику, штрафовала, но добиться положительного эффекта было невозможно. С 1 февраля убирать территории одного из центральных округов будет другая организация.

 

Как пояснил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов, контракт с прежним подрядчиком ИП Сергеева расторгнут по соглашению сторон.

 - Подрядчик недобросовестно относился к выполнению обязанностей по контракту, с задачами по уборке территорий округа не справился. В ближайшие два месяца работы будет выполнять компания «АвтоОптСнаб», которая ранее хорошо показала себя при уборке общественных территорий. Затем будет заключен длительный контракт по итогам аукциона. Деревянные тротуары будут своевременно чистить, и мы надеемся, что жители будут довольны, - пояснил Владислав Шевцов.

01 февраль 10:54 | : Экономика

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