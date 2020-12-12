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Архангельск, ул. Авиационная, 11: Фонд капремонта заказывает экспертизу для определения причины образования конденсата и ищет пути решения проблемы

Специалисты Фонда ищут причину и решение проблемы образования конденсата в чердачном подкровельном пространстве

Специалисты Фонда капремонта Архангельской области совместно с УК ЖЭУ «Завремстрой» пытаются найти техническое решение проблемы чердачного подкровельного пространства дома №11 по ул. Авиационной в Архангельске. Вытяжные вентиляционные каналы из квартир (кухонь и ванных комнат) проходят сквозь чердачное помещение на кровлю. Также имеется несколько вентканалов, обрывающихся в чердачном помещении. Назначение их неизвестно. С большой долей вероятности можно предположить, что они и служат источником тёплого, влажного воздуха, который при попадании в чердачное пространство остывает и образует конденсат на поверхности плит покрытия. После чего вода частично просачивается в квартиры. Ситуация осложняется тем, что высота чердачного помещения всего около 50-60 сантиметров.

Данные вентканалы не являются элементом крыши, в связи с чем при капитальном ремонте кровли их ремонт не производился.

28 января руководство и специалисты Фонда капремонта тщательно обследовали состояние подвала, чердачного помещения и крыши на Авиационной, 11.

«Ранее нами уже были предприняты определенные шаги для решения этой проблемы, - говорит заместитель генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Александр Менькин. - Внесены соответствующие изменения в проект – выполнены работы по установке дополнительной вентиляции на кровле. Считаем, что причина образования конденсата в большей мере связана с тем, что непосредственно на чердачное пространство есть выходы некоей вентиляции через штробы – дополнительные вентиляционные каналы около каждой вентшахты. Даже в управляющей компании не могут понять, для чего они там сделаны. Выявлено, что на глубине порядка полутора метров некоторые из них заглушены, и выхода в жилые помещения не имеют. Однако из-за того, что эти вентшахты проходят через квартиры (рядом с рабочими вентшахтами), теплый воздух из каналов, поднимаясь, попадает в холодный чердак. И это – причина образования конденсата на плите перекрытия. Возможно, эти штробы нужно будет полностью заглушить, а также осмотреть подвал. Большую часть года он находится в затопленном состоянии хозфекальными водами. Не исключаем, что теплый влажный воздух поднимается (через вентканалы или каналы, где проложены стояки канализации, холодного и горячего водоснабжения) в чердачное помещение именно оттуда».

Исполняющий обязанности ген. директора Фонда Михаил Хабаров, начальник планового отдела Надежда Рогозина, инженеры Григорий Мосеев и Екатерина Романова, внимательно осмотрели подвал, чердак и крышу.

«В ходе осмотра определены возможные источники конденсата. По итогам выезда сформировано дополнительное техническое задание для обследования (экспертизы) специализированной организацией, в рамках которого более точно будут выявлены источники возникновения конденсата, выполнена проверка работы вентиляции, определено назначение дополнительных каналов вентиляции и выработано проектное техническое решение для устранения данной проблемы», - подвел итоги рабочей поездки и.о. гендиректора Фонда Михаил Хабаров.

   

30 январь 07:19 | : Экономика

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