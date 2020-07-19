Северодвинский «экватор»

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Глава Северодвинска Игорь Скубенко, председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска Сергей Спирин и журналисты встретились с подрядчиками, которые выполняют дорожный ремонт на проспекте Беломорском в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Новое дорожное полотно на проспекте Беломорском появится на участке от улицы Индустриальной до улицы Профсоюзной. На эти цели выделено порядка 19 миллионов рублей. Уже выполнено более половины работ. Здесь дорожники используют щебёночно-мастичный асфальтобетон.
- Осталось уложить верхний слой асфальта от улицы Советской до улицы Профсоюзной. На проспекте Беломорском осталось положить верхний слой дорожного покрытия, остальные работы выполнены полностью. Остались ещё небольшие участки с монтажом бортового камня. После чего переходим на улицу Мира, - отметил исполняющий обязанности директора ООО «Магистраль» Андрей Шергин.
Он добавил, что на улице Мира выравнивающий слой асфальтового покрытия, укладка бортового камня и фрезеровка выполнены полностью, сейчас идёт монтаж колодцев, после чего приступят к укладке верхнего выравнивающего слоя асфальта.
Сдать работы в рамках нацпроекта «БКАД» ООО «Магистраль» должно до 31 октября.
Игорь Скубенко обратил внимание специалистов комитета ЖКХ, транспорта и связи на ремонт тротуаров. Запланированных на 2021 год пяти миллионов рублей на их восстановление недостаточно, необходим комплексный подход при таких масштабных ремонтах дорог.
В этом году тротуары будут отремонтированы с двух сторон улицы Южной, а также на улице Воронина от улицы Карла Маркса до Торцева.
Для справки: с ООО «Магистраль» было заключено два контракта. Один - на ремонт двух ягринских автодорог: улицы Мира и проезда Машиностроителей. Его денежное обеспечение - федеральных средств 46 миллионов 364 тысячи рублей, областных - около 68 тысяч рублей, и средств местного бюджета - 21 миллион 454 тысячи рублей.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)