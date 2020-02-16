«ЭкоИнтегратор» наращивает активность в Вельском районе

В Вельске провели совет глав муниципальных образований района. Участие в нем приняли представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области - ООО «ЭкоИнтератор».
Вельский район сегодня формирует удобную и современную инфраструктуру для сбора отходов во дворах. Строятся закрытые контейнерные площадки. Закупается новый контейнерный парк. По просьбам жителей упор сделан на пластиковые евроконтейнеры. Они эстетичные, с крышками и удобны в использовании. Но, к сожалению, техники для обработки таких контейнеров в районе нет. Требуются современные мусоровозы с задней загрузкой. С мусоровозами, как было заявлено на совете глав, поможет региональный оператор. В Вельский район направят 2 новые машины. Они ускорят переход Вельска на евроконтейнерный парк и начнут обслуживать новые маршруты.
В настоящее время в районе установлены 406 площадок. До конца лета установят еще 60, что позволит начать вывоз отходов из отдаленных поселений.
Кроме того, в Вельском, Коношском и Устьянском районах будет работать «дежурная» машина с гидроманипулятором из нового автопарка транспортного оператора ООО «ЭкоПрофи». Так называемая «фишка» позволит оперативно убирать крупногабаритный мусор в южных районах области. Это особенно актуально в летний период дачных работ и ремонтов.
Местный перевозчик в Вельском районе с существующими объемам, как отметили на совете глав, не справляется. Техника старая, часто ломается. Из положенных 4 машин на маршруты часто выходят всего две единицы.
С приходом в Вельск новых мусоровозов ситуация должна изменится, уверен Сергей Литвинов, начальник региональных обособленных подразделений ООО «ЭкоИнтегратор»:
- Региональный оператор планирует сейчас открыть новые маршруты в Вельском районе. А техника нашего транспортного оператора позволит сделать это оперативнее. Старт централизованного вывоза ТКО ждут в таких муниципальных образованиях, как «Аргуновское», «Верхнеустькулойское», «Пежемское», «Усть-Вельское», «Ракуло-Кокшеньгское», «Кулойское». До конца лета планируем начать обслуживать данные поселения.