Как повлиял коронавирус на рынок труда в СЗФО

С марта по июнь 2020 года на hh.ru в России было открыто около 4 500 вакансий и 3 323 резюме, в которых упоминался коронавирус или COVID-19. Аналитики HeadHunter Северо-Запада решили узнать, встречается ли вирус в предложениях о работе в регионах СЗФО, и как сами соискатели реагируют на сложившуюся ситуацию.
Коронавирус в вакансиях
Работодатели Северо-Запада с 1 марта по 1 июня текущего года разместили почти 400 вакансий с упоминанием COVID-19. Чаще всего вирус встречается в текстах вакансий для медицинских работников (врачей, медицинских сестер, санитаров, уборщиков, фельдшеров и так далее – 67%): специалистам предлагают работу в корпусах COVID-19, либо есть требование о прохождении онлайн-обучения по COVID-19 на сайте Минздрава.
Упоминается коронавирус также в вариантах трудоустройства для специалистов из сфер IT, интернета и телекоммуникаций (18%), продаж (7%), маркетинга, рекламы, PR (3%).
Можно выделить пять наиболее частотных поводов для упоминания о COVID-19 в вакансиях Северо-Запада:
Примеры:
Все работодатели сейчас условно делятся на три группы: кто продолжает работу в привычном режиме, кто перешел на удаленный формат, и те, у кого таких возможностей пока нет. Об этом многие компании предупреждают соискателей заранее.
Примеры:
В некоторых вакансиях указаны так называемые бонусы, которые будут доступны сотрудникам после выхода из локдауна.
Примеры:
Ряд компаний продолжают нанимать работников, используя для коммуникации с соискателями современные технологии – проводят онлайн-собеседования, организуют удаленное обучение новых сотрудников. Информацию о формате собеседования и иные нюансы коммуникации многие работодатели предпочитают отражать в вакансиях.
Примеры:
Некоторые работодатели во время пандемии смогли не только удержаться на плаву, но и увеличить эффективность бизнеса, о чем сегодня транслируют кандидатам. Рост в условиях неопределенности как признак стабильности компании.
Примеры:
В предложениях о работе так же подчеркивается проявление заботы о сотрудниках – важной составляющей социальной ответственности бизнеса:
Учитывая современные реалии, все больше компаний готовы тестировать сотрудников на COVID-19 за корпоративный счет:
Коронавирус в резюме
В резюме, как и в вакансиях, коронавирус чаще всего упоминают представители сферы медицины и фармацевтики – 17% от всех резюме, где в тексте можно найти COVID-19 в разных регионах Северо-Запада в марте-июне 2020 года. Есть аналогичные отсылки и в резюме ИТ-специалистов (13%), топ-менеджеров и руководителей среднего звена (9%), маркетологов (9%), работников сферы продаж (8%), начинающих специалистов (8%), административного персонала (7%) и HR-менеджеров (4%).
Соискатели пишут о коронавирусе в разных разделах резюме — в опыте работы, образовании, ключевых навыках, а также в дополнительной информации о себе. Есть примеры, когда кандидаты из наиболее пострадавших от коронакризиса отраслей создают дополнительные резюме разнорабочих, поскольку в привычных для них сферах перспектив для трудоустройства пока нет.
Упоминания о COVID-19 в резюме жителей СЗФО условно можно объединить в пять групп:
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· “Работа по моделированию и сравнительному прогнозированию COVID-19 в городах мира и Российской Федерации”.
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· “Во время коронавируса отвечал за организацию удаленной работы пользователей посредством VPN”.
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· “Организация бесперебойной и эффективной работы логистического подразделения в условиях постоянно расширяющихся карантинных мер из-за быстрого распространения по миру пандемии COVID-19”.
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· “В условиях изоляции и распространения COVID-19 организовал переход команды на планирование и контроль выполнения целей через task-менеджеры, повысив эффективность контроля и высвободив 4 часа еженедельно для каждого сотрудника”.
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· “В режиме пандемии COVID-19 запустила несколько успешных проектов/акций, что дало прирост выручки E-commerce, превысив ожидания”.