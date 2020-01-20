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Как повлиял коронавирус на рынок труда в СЗФО

С марта по июнь 2020 года на hh.ru в России было открыто около 4 500 вакансий и 3 323 резюме, в которых упоминался коронавирус или COVID-19. Аналитики HeadHunter Северо-Запада решили узнать, встречается ли вирус в предложениях о работе в регионах СЗФО, и как сами соискатели реагируют на сложившуюся ситуацию.

 

Коронавирус в вакансиях

 

Работодатели Северо-Запада с 1 марта по 1 июня текущего года разместили почти 400 вакансий с упоминанием COVID-19. Чаще всего вирус встречается в текстах вакансий для медицинских работников (врачей, медицинских сестер, санитаров, уборщиков, фельдшеров и так далее – 67%): специалистам предлагают работу в корпусах COVID-19, либо есть требование о прохождении онлайн-обучения по COVID-19 на сайте Минздрава.

 

Упоминается коронавирус также в вариантах трудоустройства для специалистов из сфер IT, интернета и телекоммуникаций (18%), продаж (7%), маркетинга, рекламы, PR (3%).

 

Можно выделить пять наиболее частотных поводов для упоминания о COVID-19 в вакансиях Северо-Запада:

 

  1. Почему в компании открывается новая позиция.


Примеры:

  • “В период борьбы с коронавирусом наши товары и знания как никогда нужны покупателям, поэтому мы открываем вакансию контент-менеджера”.
  • “COVID-19 наглядно показал бизнесу, насколько важно грамотное присутствие в интернете. Мы ищем коллегу, который поможет нам составить безапелляционное коммерческое предложение”.

 

  1. Условия и момент выхода на работу.

Все работодатели сейчас условно делятся на три группы: кто продолжает работу в привычном режиме, кто перешел на удаленный формат, и те, у кого таких возможностей пока нет. Об этом многие компании предупреждают соискателей заранее.


Примеры:

  • “Нам не мешает коронавирус: собеседования проводим в дистанционном формате, продолжаем принимать в команду новых людей и предлагаем сразу начать работать удаленно - чтобы минимизировать риск для вашего здоровья”.
  • “Спасибо за Ваш отклик, мы обязательно свяжемся с Вами, как только разрешится ситуация с COVID-19, и мы сможем организовать личную встречу”.
  • “На время ситуации с COVID-19 работа удаленно, после стабилизации – релокация в Ригу, Латвия”.
  • “В связи с неопределенной ситуацией с коронавирусом в настоящий момент работа осуществляется в удалённом формате. Новым сотрудникам так же предлагаем временно выход на удалённый режим, обеспечивая необходимым для работы оборудованием. При возобновлении стандартного рабочего режима все сотрудники переходят на работу в офисе”.

В некоторых вакансиях указаны так называемые бонусы, которые будут доступны сотрудникам после выхода из локдауна.

Примеры:

  • “Пятидневная рабочая неделя с 8.30 до 17.00, подготовленное рабочее место, возможности командировок по России и миру (после коронавируса)”.
  • “Мы предлагаем работу в замечательном новом и просторном офисе, а также бесплатные обеды (когда закончится COVID-19)”.

 

  1. Формат собеседования.

Ряд компаний продолжают нанимать работников, используя для коммуникации с соискателями современные технологии – проводят онлайн-собеседования, организуют удаленное обучение новых сотрудников. Информацию о формате собеседования и иные нюансы коммуникации многие работодатели предпочитают отражать в вакансиях.

 

Примеры:

  • “На период карантина по коронавирусу все этапы собеседования и ввод в должность проводятся удаленно”.
  • “В связи с пандемией COVID-19 собеседование и дальнейшая работа возможны удаленно с помощью видеосвязи”.

 

  1. Преимущества компании

Некоторые работодатели во время пандемии смогли не только удержаться на плаву, но и увеличить эффективность бизнеса, о чем сегодня транслируют кандидатам. Рост в условиях неопределенности как признак стабильности компании.

 

Примеры: 

 

  • “Даже в период самоизоляции и коронавируса наши клиенты продолжают работать, а значит у нас огромные ниши для развития”.
  • “С нами не страшен коронавирус и мировой кризис”.

 

В предложениях о работе так же подчеркивается проявление заботы о сотрудниках – важной составляющей социальной ответственности бизнеса:

 

  • “Сегодня, когда мир учится жить с беспрецедентной опасностью для здоровья, вызванной COVID-19 (коронавирусом), безопасность наших сотрудников, в том числе и потенциальных приобретает для нас ещё более важное значение.
  • “Все наши сотрудники переведены на формат удалённой работы, тщательно проинструктированы по профилактике возможности заражения, настроен удалённый доступ по безопасным каналам связи, выстроен эффективный алгоритм взаимодействия с коллегами и руководством”.

 

  1. Тестирование сотрудников.

Учитывая современные реалии, все больше компаний готовы тестировать сотрудников на COVID-19 за корпоративный счет:

 

  • “По приезде в Сосновый Бор сдается анализ на COVID-19 (бесплатно)”.
  • “Все наши работники ЗДОРОВЫ! Делаем тест на коронавирус при трудоустройстве! Установлены тепловизоры, бактерицидные лампы на месте проживания”.
  • “Готовность пройти тест на коронавирус после предложения о работе” – в требованиях.

 

Коронавирус в резюме

 

В резюме, как и в вакансиях, коронавирус чаще всего упоминают представители сферы медицины и фармацевтики – 17% от всех резюме, где в тексте можно найти COVID-19 в разных регионах Северо-Запада в марте-июне 2020 года. Есть аналогичные отсылки и в резюме ИТ-специалистов (13%), топ-менеджеров и руководителей среднего звена (9%), маркетологов (9%), работников сферы продаж (8%), начинающих специалистов (8%), административного персонала (7%) и HR-менеджеров (4%).

 

Соискатели пишут о коронавирусе в разных разделах резюме — в опыте работы, образовании, ключевых навыках, а также в дополнительной информации о себе. Есть примеры, когда кандидаты из наиболее пострадавших от коронакризиса отраслей создают дополнительные резюме разнорабочих, поскольку в привычных для них сферах перспектив для трудоустройства пока нет.

 

Упоминания о COVID-19 в резюме жителей СЗФО условно можно объединить в пять групп:

 

  1. Вирус, как причина потери прежней работы и поиска новой:
  • “К сожалению пришлось покинуть проект и вернуться в Санкт-Петербург из-за закрытия проекта в связи с COVID-19”.
  • “В простое весь июнь, а может быть, и июль, поэтому хочу сменить сферу деятельности”.
  • “Проект приостановлен в связи с истерией коронавируса”.
  • “Причина поиска работы – сложная финансовая ситуация на нынешней работе в связи с короновирусной инфекцией COVID-19”.
  • “Причина увольнения – сокращение з/п, штата и объёма перевозок в связи с эпидемией коронавируса.
  • “Потерял работу в связи с сокращением штата, поспособствовала эпидемия. Из-за пандемии COVID-19 лишился основного источника дохода”.
  • “В связи с пандемией коронавируса приняла решение вернуться в Россию”.

 

  1. Опыт работы и достижения:

·         “Работа по моделированию и сравнительному прогнозированию COVID-19 в городах мира и Российской Федерации”.

·         “Во время коронавируса отвечал за организацию удаленной работы пользователей посредством VPN”.

·         “Организация бесперебойной и эффективной работы логистического подразделения в условиях постоянно расширяющихся карантинных мер из-за быстрого распространения по миру пандемии COVID-19”.

·         “В условиях изоляции и распространения COVID-19 организовал переход команды на планирование и контроль выполнения целей через task-менеджеры, повысив эффективность контроля и высвободив 4 часа еженедельно для каждого сотрудника”.

·         “В режиме пандемии COVID-19 запустила несколько успешных проектов/акций, что дало прирост выручки E-commerce, превысив ожидания”.

 

  1. Дополнительное образование.

 

  1. Волонтерская деятельность:
  • “Состою в волонтерском движении "Помощь пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус)".

 

  1. Информация о соискателях:
  • “Без проблем по здоровью, коронавирусом не болел”.
  • “Не боюсь коронавируса, но руки мою регулярно — потому что лучшее лечение — это профилактика”.
  • “До COVID-19 любила проходила разнообразные квесты”.
08 июнь 11:01 | : Экономика

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