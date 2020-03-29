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Старший механик дорого стоит. Самые актуальные вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:

Старший механик нефтеналивного судна - https://bit.ly/2XiGjHB (от 210 000 руб. до вычета НДФЛ)

Senior/Middle Java developer - https://bit.ly/2AC66Ti (от 150 000 руб. на руки)

Директор филиала - https://bit.ly/2WFo0gq (от 120 000 руб. на руки)

Начальник ремонтно-технической службы (промышленное оборудование) - https://bit.ly/2y9ldCK (от 100 000 руб. на руки)

Руководитель отдела продаж - https://bit.ly/2ZiMq0O (от 75 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

19 май 07:34 | : Экономика

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