Старший механик дорого стоит. Самые актуальные вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Старший механик нефтеналивного судна - https://bit.ly/2XiGjHB (от 210 000 руб. до вычета НДФЛ)
Senior/Middle Java developer - https://bit.ly/2AC66Ti (от 150 000 руб. на руки)
Директор филиала - https://bit.ly/2WFo0gq (от 120 000 руб. на руки)
Начальник ремонтно-технической службы (промышленное оборудование) - https://bit.ly/2y9ldCK (от 100 000 руб. на руки)
Руководитель отдела продаж - https://bit.ly/2ZiMq0O (от 75 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)