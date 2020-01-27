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В Архангельской области увеличился спрос на фармацевтов

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 2 258 вакансий, размещенных в Архангельской области с 1 по 31 марта 2020 года, узнали, как изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц.

Спрос на рынке труда

В марте в Архангельской области было открыто на 3% меньше вакансий, чем в марте прошлого года. Относительно февраля текущего года, то есть от месяца к месяцу, рынок предложений о работе сократился на 4%. На текущий момент самый высокий спрос в области сохраняется на представителей сфер продаж (36% от всех вакансий, размещенных в марте), медицины и фармацевтики (13%), рабочий персонал (12%), соискателей в профобластях транспорта и логистики (9%), строительства и недвижимости (8%), производства (8%), ИТ-специалистов и банковских служащих (по 7%).

За прошедший год, сравнивая с мартом 2019 года, рост числа вакансий показали сферы госслужбы (+125% к февралю), добычи сырья (+67%), медицины и фармацевтики (+44%), строительства и недвижимости (+23%), страхования (+22%), высшего менеджмента (+12%), маркетинга, рекламы, PR (+10%), транспорта и логистики (+8%).

Наибольший спад количества вакансий произошел в профессиональных областях искусства, развлечений, массмедиа (-48% к марту 2019 года), начала карьеры (-42%), в банковском секторе (-34%) и сфере административного персонала (-34%), в индустрии спорта и красоты (-33%), управлении персоналом (-32%), консультировании (-28%), бухгалтерии (-27%), безопасности (-23%).

Предложение на рынке труда

Активность соискателей, заинтересованных в новой работе, на фоне происходящих событий растет. В марте 2020 года в Архангельской области было открыто или обновлено на 14% резюме больше, чем в марте прошлого года. Самый высокий прирост резюме наблюдался от представителей профобластей закупок (+67%), науки и образования (+49%), домашнего персонала (+46%), автомобильного бизнеса (+43%), искусства, развлечений и массмедиа (+43%), страхования (+11%), маркетинга, рекламы, PR (+30), медицины и фармацевтики (+28%).

Уровень конкуренции

Что касается уровня конкуренции в регионе, нормой на рынке труда считается показатель, равный 5-6 резюме на одну активную вакансию. В Архангельской области за прошедший месяц он подрос с 5,5 до 6,2 резюме на одно предложение о работе.

Наиболее сложная конкурентная обстановка в регионе сегодня сохраняется среди представителей сфер добычи сырья (21,3 резюме на 1 вакансию), начинающих специалистов (12,6), госслужащих (9,8), соискателей из профобластей искусства, развлечений и масс-медиа (9,5), безопасности (8,9), юриспруденции (8,6), бухгалтерии (8,5) и индустрии спорта, красоты (7,5), высшего менеджмента (7,1).

Однако, сферы консультирования, страхования, медицины и фармацевтики, домашнего персонала, банковского сектора, автомобильного бизнеса, рабочего персонала, строительства и недвижимости, продаж по-прежнему испытывают нехватку персонала.

Средние заработные платы

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях на hh.ru для специалистов из разных сфер в марте составила 37 000 рублей. Средние зарплатные ожидания жителей Архангельской области, судя по данным из резюме, оказались равны 35 000 рублей.

06 апрель 09:33 | : Экономика

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