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«ЭкоИнтегратор» рассчитывается с подрядчиками строго по договору

ООО «ЭкоИнтегратор» сообщает, что все расчеты с подрядчиками производятся строго в рамках договоров, никаких задержек в осуществлении платежей на сегодняшний день нет. 

- Мы заинтересованы в качественной работе наших партнеров, а потому и тщательно следим за своевременностью платежей в адрес перевозчиков,- добавил генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий Назаров.- Добавлю, что платежи за размещение отходов на полигонах Региональный оператор так же производит вовремя - как это и предписано договорными отношениями с операторами объектов размещения.

Руководство Регионального оператора по обращению с ТКО особо подчеркивает, что перевозчики - стратегические партнеры в организации всей работы по вывозу твердых коммунальных отходов.

Позицию руководителя Регионального оператора разделяет и директор транспортного оператора - ООО “ЭкоПрофи” Сергей Сычев.

- Мы понимаем свою ответственность перед компаниями-партнерами, а также то, что они несут текущие расходы на закупку ГСМ, обслуживание спецтранспорта и выплату заработной платы сотрудникам,- добавил Сергей Сычев.- Мы не держим деньги на своем счете - сразу же отправляем их нашим партнерам. 

Так, например, по договору между «ЭкоПрофи» (транспортный оператор Регионального оператора) и МУП «САХ» (Архангельск) уже выплачено более пяти миллионов рублей за оказанные услуги по перевозке ТКО. И эти платежи будут продолжены - четко по договору.

24 март 16:55 | : Экономика

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