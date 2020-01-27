«Аквилон Инвест»: Старт продаж паркинга в ЖК «DVINA HOUSE»

25 марта начинаются продажи машино-мест в паркинге ЖК «Биография». Покупателей ждет специальная скидка в 20%*.
В жилом комплексе бизнес-класса «DVINA HOUSE», который возводится на набережной Северной Двины в районе ул. Суворова оборудован подземный паркинг с доступом в него на лифте. Он рассчитан на 39 машино-мест, включая одиночные и блоки на 2-4 автомобиля. Стоимость начинается от 720 тыс. рублей.
Сегодня большинство покупателей квартир в современных жилых комплексах обращает внимание не только на общий уровень комфорта в доме, но и на инфраструктуру, в том числе и на решение «парковочного вопроса».
- В современном городе собственное парковочное место не только гарантирует безопасность и долговечность транспортного средства, но и значительно упрощает жизнь владельца автомобиля. Имея доступ к паркингу, вам не придётся тратить время и силы на поиск свободного места для стоянки машины, её очистки и прогрева, - поясняет генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Если сопоставить все дополнительные расходы, которые несет автовладелец при хранении машины на улице (расход топлива на прогрев, повышенный износ двигателя при «холодном пуске», значительные затраты времени на постоянную очистку от снега, возможность повреждения кузова от действия хулиганов и нежелание страховых компаний возмещать ущерб в адекватном размере), то приобретение гаража становится не просто инвестиционно-привлекательным делом, но и реально экономит средства. Поскольку машино-место в паркинге по законодательству является объектом недвижимости, то его можно приобрести и в ипотеку.
Малоэтажный ЖК «DVINA HOUSE» возводится холдингом «Аквилон Инвест» в центре Архангельска, на берегу Северной Двины. Из окон большинства квартир открываются красивые виды на водное пространство дельты и Соломбалу. Комплекс спроектирован известным архангельским архитектором Геннадием Калиненковым. По его словам, внешний облик здания создавался с учетом соседства с памятниками архитектуры так, чтобы вписать его в контекст одновременно исторической и современной городской среды. Так в отделке фасада впервые использована так называемая «баварская кладка».
ЖК «DVINA HOUSE» строится по энергоэффективной и экологичной технологии «Теплая керамика», оборудуется современными инженерными системами: автоматическим тепловым пунктом, коллекторной разводкой сетей отопления без стояков с установкой счетчиков поквартирного учета тепла. Двухтарифные электросчетчики, датчики движения и светодиодное освещение в местах общего пользования обеспечивают существенную экономию коммунальных платежей. В здании монтируется улучшенная система вентиляции с климатическими клапанами в квартирах, система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, бесшумные лифты без машинного отделения. Во дворе планируется размещение всех необходимых элементов благоустройства: детская игровая и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, зона street workout с уличными тренажерами, площадки для отдыха взрослых. Территория оборудуется дренажной системой «Двор без луж», современным энергоэффективным освещением и видеонаблюдением.
В настоящее время на стройплощадке ЖК «DVINA HOUSE» ведется кирпичная кладка стен 3-го этажа. Сдача здания в эксплуатацию планируется в 1-м квартале 2021 года.
* Сроки проведения акции с 25.03.2020 по 30.04.2020. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать по тел. (8182) 65-00-08. Стоимость от 720 тыс. руб. рассчитана от площади паркинга 14.81 кв. м, при максимальной скидке 20%, при 100% оплате и единовременной покупки квартиры+паркинг. Предложение ограничено количеством паркингов. Застройщик ООО «ПаркСтрой». Адрес объекта: г. Архангельск, Октябрьский тер. округ, наб. Сев. Двины. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. DvinaHouse - Двина Дом (англ.).