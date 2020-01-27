Доверяем, но проверяем. Фонд проводит проверки сделанных экспертами заключений о ремонтопригодности домов

Из 237 деревянных многоквартирных домов, по которым в период 2017-2019 годов эксперты давали свое заключение о ремонтопригодности или рекомендации на признание домов аварийными, только 87 попали в капремонт. Остальные 150 должны быть исключены из программы. В одном только Архангельске из 122 домов 99 домов по решению экспертизы должны перейти в разряд аварийного жилищного фонда. Это данные на конец 2019 года.
На 2020 год запланировано обследовать 143 многоквартирных дома. По ряду из них заключения экспертами уже сделаны, часть находится в торгах.
Заключения экспертов как правило не вызывают вопросов у Фонда капремонта Архангельской области, однако мы считаем необходимым выборочно проверять работу экспертов. К тому же мы прислушиваемся к мнению администраций муниципальных образований, которые не согласны с выводами экспертов – и тогда специалисты планового отдела Фонда выезжают на объекты с целью проверки.
Так, в феврале наши плановики выехали в поселок Пинега – вопросы возникли по заключениям, выданным ИП Богдановым по домам на ул.Быстрова,18 и ул.Первомайской,54.
Дом на Быстрова, 18 был предложен на капремонт, однако наши специалисты, посмотрев фотографии, заподозрили, что из-за прогиба торцевой стены капремонт невозможен – стены в конструктиве мы не ремонтируем, данный вид работ не входит в число обязательных при капремонте.
При визуальном осмотре, - а наши специалисты попали в 10 квартир, - четко видно: полы в одном из подъездов во всех квартирах перекошены, в другом – ситуация иная, значительно лучше, в третьем – тоже вполне ремонтопригодная. Видно, что люди следят за своим домом. Закончив осмотр всех помещений, наши специалисты пришли к выводу – дом можно и нужно ремонтировать, при этом торцевые стены вживую оказались вполне крепкими. Расхождений балок при осмотре крыши также не обнаружено.
На Первомайской,54 - МКД 1905 года постройки, - эксперты также «разрешили» проводить капитальный ремонт крыши, хотя при любых раскладах вначале в капремонт должен идти фундамент – как главный конструктивный элемент деревянного дома.
Удивились виду рекомендуемых работ и в местном МУП ЖКХ – они-то как раз понимают, что фундамент основа всего, и настаивают на его ремонте. С помощью специалистов МУП нашим плановикам удалось попасть в те квартиры, в которые не заходили эксперты – в те, где зимой никто не живет. В квартиру 1, по словам Ирины Земцовской, специалиста планового отдела Фонда, спускаешься «словно в подземелье», хотя согласно нормативным документам, полы не должны быть в уровень земли. Плюс крен полов в помещении составляет градусов 30. Это – очень тревожные для здоровья дома симптомы.
В доме 4 квартиры на этаже – специалисты Фонда попали в 3, ИП Богданов – в две. Проживают всего 6 человек. «Зашли в 5-ю квартиру на втором этаже, - рассказывает Ирина Земцовская, - ремонт сделан хороший, но полы все перекошены. А людям главное, чтобы крыша над ними не упала, а не сами они – на первый этаж не провалились. Понятно, что при проведении экспертизы они уговаривали, чтоб заключение было в пользу ремонта…» Причем это единственная квартира в доме – в нормальном состоянии. От 4-й квартиры наши коллеги были в шоке – убита напрочь, внутри все перекошено, по печам – трещины. Когда-то собственники, видимо, пытались подремонтировать фундамент под своим жильем, - и отступились: побоялись, что печь совсем рухнет со 2 этажа…
Крыша дома, действительно, сгнила вся – все ее основные конструктивные элементы пришли в негодность, до такой степени, что ее полностью надо сносить и строить новую. Что в экономике капремонта – неприемлемо. Вывод специалистов Фонда – дом необходимо признавать аварийным.
В местном МУП ЖКХ с таким мнением согласны. Директор УК Светлана Земцовская сказала, что они сами все понимают: нет никакого резона вкладывать большие деньги в то, что в принципе должно пойти под снос.
Кстати, если по Пинеге в данном случае с органами местного самоуправления консенсус найден, то в целом проблема отказов ОМСУ по согласованию актов обследования деревянного жилфонда существует.
«Их позиция понятна – у них другого жилья нет, и они будут настаивать на том, чтобы ремонтировать то, что ремонтировать нельзя. Хотя капремонт не только не улучшит состояния дома и качества жизни граждан, проживающих в нем, а, напротив, усугубит уже имеющиеся проблемы, - говорит директор Фонда капремонта Александр БАРАЕВ. - Если, к примеру, поднимать дом домкратами, он «потащит» за собой другие конструктивные элементы – крышу, перекрытия, стены, инженерные системы. Понятно, что в такой ситуации пострадавшей стороной могут остаться сами жильцы – их дом и капремонту не подвержен, и проживать в нём уже некомфортно, и аварийным он не признан. Если собственники считают решение комиссии необоснованным, это поле для правовой оценки данных действий со стороны контролирующих органов, в частности прокуратуры. Сам Фонд капитального ремонта не может быть истцом, поскольку жилищные отношения собственников не входят в нашу компетенцию».
«Первые годы реализации программы капитального ремонта мы в планировании работ руководствовались информацией, полученной от органов местного самоуправления. Но при выходе подрядной организации на объект и вскрытии конструкций зачастую выяснялось, что ситуация с домом более плачевная, чем мы изначально предполагали. Приходилось увеличивать финансирование, проводить дополнительные аукционы, потому что объем работ вырастал в разы, - продолжает Александр БАРАЕВ. - Поэтому в 2017 году мы решили самостоятельно проводить оценку текущего состояния домов, чтобы выяснить, подлежат ли они вообще капитальному ремонту. Мы через открытый аукцион привлекаем экспертную организацию, сотрудники которой описывают состояние конструктивных элементов дома, применяя, в соответствии с ГОСТом, установленные нормы».
При этом, подчеркнем, Фонд не признает дом аварийным. Мы только передаем результаты обследований органам местного самоуправления. А дальше решение принимает межведомственная комиссия, назначаемая ОМСУ, – признавать жилье аварийным или нет на основании нашего заключения.