Тайны "мадам Арбидол". Китайский коронавирус предсказал российский сериал "Эпидемия"

На мир обрушилась новая напасть с красивым, чуть ли не романтичным названием.
И опять с Востока. В детстве (моём) нас пугали «гонконгским гриппом», но так никто и не понял (на уровне обывателя), что это такое. Просто боялись. Вот чего точно не припомню, так страшилок о том, что эта зараза якобы рукотворная форма бактериологического оружия, хотя внещнеполитическая обстановка в конце 60-х тоже была не ахти. Просто загадочный Восток, где с общей гигиеной не ахти.
Потом появился «птичий грипп» (он же атипичная пневмония). Но этот, новый, пожалуй круче всех - Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, сообщают мировые информационные агентства со ссылкой на данные властей КНР. Число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек, еще 9239 под подозрением. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах, общее количество заразившихся превышает 6 тысяч человек. 132 умерли, 104 излечились. При вспышке атипичной пневмонии (SARS) на территории материкового Китая было 5,3 тысячи зараженных, погибли 349 человек. Всего было отмечено 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом.
Счётчик продолжает щёлкать. Страшнее всего неизвестность. Тут её с лихвой – любой чих или кашель может оказаться первым симптомом новомодной заразы, на первом этапе заболевания очень похожей на банальное ОРВИ. Дальше заболевание передаётся от человека к человеку во время инкубационного периода. У значительного числа людей заболевание происходит бессимптомно или со смазанной симптоматикой, на этом этапе больной является источником вируса, сам того не подозревая. Когда начинает догадываться и обращается к медикам – уже кирдык, поздно.
Боюсь показаться циничным, но что поделаешь – цифры заболевших и скончавшихся для полуторамиллиардного Китая и с учётом скученности проживания пока не самые угрожающие. Однако в городе Ухани, эпицентре эпидемии в срочном порядке за несколько дней возвели специальный медицинский центр для борьбы именно с этой болезнью. Что действительно настораживает.
Как и то, что закрывается туризм в Поднебесную (соответственно, финансовые убытки), целые города садятся на карантин. Ну, и как тут без конспирологии?!
Так получилось, что буквально месяц назад на просторах интернета появился новый российский сериал с тревожным названием «Эпидемия». Экранизация (на взгляд автора, не самая лучшая) романа Яны Вагнер «Вонгозеро». Драматическая история о том, как Россию поражает вот такой вирус, мегаполисы вымирают, дороги, по которым шастают непонятно когда организовавшиеся банды мародёров, перекрываются ОМОНом и армейскими подразделениями, а отдельные смельчаки пытаются прорваться в заповедные места русского севера (часть натурных съёмок проводилась в Архангельской области), куда ни одна зараза не дотянется.
Почему я так резко о киноверсии? В литературном варианте акцент сделан на человеческих взаимоотношениях внутри маленького коллектива, где личное мешает двигаться к главной цели – спасению, героям сериала приходится обуздать неуёмные характеры. Сериал же напичкан политикой, которая уводит не в ту сторону, переизбыток крови и натуральных монстров в человеческом обличии, плюс (на взгляд автора) совершенно лишние персонажи и сюжетные ходы.
Но знаете, на чём всё заканчивается (открытый финал)? Не пойми откуда на нашем севере возникают диверсионные группы китайцев с явно захватническими целями. Нострадамус литературный материал для кино адаптировал, что ли?
И вот уже в интернете появляются догадки о том, что где-то на китайской территории (конкретно, в Ухани) размещается секретная лаборатория по производству бактериологического оружия, откуда и произошла утечка материала. За сим следует пояснение – в XXI веке обычные войны (с атаками, осадами, обороной и т.д.) окончательно уходят на второй план (африканские межэтнические конфликты), в моду входят гибридные войны. А они, в свою очередь, ничто иное, как тайные операции спецслужб, только в доселе невиданных масштабах. Рукотворная зараза в данном контексте, то, что доктор прописал… новый доктор Менгеле.
Напрягает и то, что это Китай. Страна, несмотря на все экономические реформы и демократические послабления, остаётся закрытой остального мира (умом не понять), с высокой национальной самодисциплиной («раньше думай о родине, а потом о себе»). Вы только представьте, как можно ограничить эти полтора миллиарда в передвижении? Им приказали, они и сидят на месте ровно. При отсутствии въездного туризма, к чему всё идёт, вообще непонятно, что там происходит.
Безусловно напрягают непонятки, откуда этот вирус вообще взялся. Одна из самых распространённых (и легко объяснимых) версий – мутировал из уже существовавших. Но есть и другая, конспирологическая – из секретной лаборатории, где по заданию коммунистической партии, всегда готовящейся к противостоянию с внешними врагами, его изготовили и изучали инфицированных им летучих мышей как переносчиков, сбежали эти самые мыши. Они заразили первых больных, потом их изловили, оттащили на рынок и СОЖРАЛИ. Есть данные, что первые заболевшие были как раз работниками рынка в Ушани. Малооплачиваемые… поэтому и ели что ни попадя. Подкрепляется тем, что по статистике (не только китайской) заболевшие на 2/3 представляют собой группу взрослых мужчин с побочными заболеваниями – гипертония, диабет и лёгочные.
Ну, хорошо, появился вирус, как с ним бороться/? Я чуть со стула не упал, услышал по радио бодрую рекламу «Арбидола» в новой версии - «наш препарат одолеет, в том числе, и коронавирус» (примерно так). Помните, кого в России «мадам Арбидол» величают? Татьяну Голикову, только что сохранившую своё место вице-премьера по социалке. Если в Архангельске этим летом за несколько часов смели в аптеках все йодосодержащие препараты, как самое доступное средство профилактики от радиации… представляете, какой торговый бум начнётся в масштабах всей страны?! Вот, где конспирология!
Зато читаю в других источниках – даже наши исконные марлевые повязки на рот-нос, что мёртвому припарки. Та маска, которая может хоть что-то остановить - очень дорогое и высокотехнологичное изделие, но и оно против вируса имеет скорее психологический эффект, чем терапевтический.
Что может уберечь? Специалисты говорят – только полная изоляция от внешнего мира очага заражения с запретом даже выхода на улицу. И как вы это представляете в условиях вполне среднего по китайским меркам городка Ухань, где проживает чуть больше… 10 миллионов человек? Плюс туристы и командировочные почти со всего мира. Хорошо, что спалить не предлагают к их китайской маме, как когда-то с эпидемией чумы боролись.
Что предлагает автор? А ничего… все под богом ходим. Зато нервные клетки точно не восстанавливаются…
Леонид Черток