Невероятно, но факт. Москва прислушалась к мнению архангелогородцев

Дело касается малого и среднего бизнеса, а конкретно – отмены ЕНВД.
Федеральные законодатели учли предложения архангельских депутатов по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства
Совет Федерации подготовил предложения для Правительства России по итогам «круглого стола», где обсуждались меры поддержки бизнеса и связанные с этим различные пути наполнения региональных бюджетов. В итоговом документе учтены инициативы Архангельского областного Собрания депутатов.
«Круглый стол» состоялся в декабре прошлого года в подмосковном Красногорске с участием широкого круга экспертов, руководителей федеральных министерств и ведомств, сенаторов, представителей законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. Архангельское областное Собрание депутатов на заседании представлял член комитета регионального парламента по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Михаил Кисляков.
– Мы представили свои предложения по вопросам получения дополнительных источников налоговых доходов, включая меры по улучшению налогового администрирования, применения специальных налоговых режимов и совершенствованию законодательства о налогах и сборах в части снижения налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, – рассказывает Михаил Кисляков. – И надо отметить, что значительная часть этих предложений была поддержана. Так, в Совете Федерации согласились с необходимостью исключения из базы для исчисления страховых взносов суммы начисленных районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Как считают специалисты, это решение позволит повысить конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на севере страны.
Кроме того, в предложениях Совета Федерации в адрес Правительства России учтены инициативы архангельских законодателей, которые предложили смягчить требования к предпринимателям, желающим работать по упрощенной системе налогообложения и патентах.
Парламентарии Поморья предложили также сохранить действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности после 1 января 2021 года.
– Отмена ЕНВД вызывает опасения у предпринимателей и муниципалитетов, поскольку переход на другой налоговый режим влечет увеличение налоговой нагрузки для бизнеса. Вместе с тем ЕНВД целиком зачисляется в местные бюджеты. В случае закрытия предприятий и прекращения поступлений налогов муниципалитеты рискуют остаться без значительной части доходов, – подчеркнул Михаил Кисляков.
Опасения в бизнес-сообществе вызывает и переход на обязательную маркировку ряда категорий товаров, которая влечет за собой отмену спецрежимов для продавцов этих товаров.
– Мы планируем через Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России обратиться к федеральному центру с предложением о необходимости сохранения режима специального налогообложения для малого бизнеса с 1 января 2021 года. Отмена спецрежимов противоречит целям национального проекта «Малый и средний бизнес», поэтому надо найти золотую середину, создав условия для работы бизнеса и обеспечив поступление налогов, – сказал Михаил Кисляков.