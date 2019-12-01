Какой хардкор! Поселок, ставший частью Каргополя, остался деревня деревней

Тему поднимает представитель коммунистов в областном Собрании Леонид Таскаев, следящий за ситуацией в поселке «Заречье», фактически являющимся правобережной стороной районной столицы Каргополя.
- К нам обратились жители бывшего поселка Заречный Каргопольского района, воодушевленные подвижками в решении вопроса, аналогичного их проблеме. Сегодня населенный пункт, располагающийся на противоположном от администрации района берегу Онеги, утратил свою «самостоятельность», став частью города Каргополя. Централизованного водоснабжения и канализации там не было никогда. И это не было большой проблемой для жителей поселка ровно до того, как он не стал застраиваемой частью города. К двум с половиной тысячам жителей и дому-интернату для престарелых и инвалидов в 2017 году на правобережной стороне Каргополя прибавилась школа-сад, а в перспективе еще и строительство туристического комплекса.
Это и вызывает озадаченность людей, живущих в 21 веке, в то время как руководство района не видит ничего зазорного в том, чтобы держать население на другом берегу реки в условиях века предыдущего. Более того, обещание строительства водопровода к соцобъектам и густой частной застройке Заречного является «фишкой» предвыборных кампаний кандидатов от «Единой России» на муниципальных и региональных выборах уже с десяток лет. Но только не в предвыборной кампании 2020 года.
Сегодня мы, как и жители Заречного, не имеем ни сроков, ни даже заинтересованности главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в решении проблемы с водоснабжением и водоотведением бывшего поселка, а теперь – части города, не маленькой такой части. Впрочем, если строительство туристического комплекса планируется аналогично проектированию водопровода, то можно поспорить, этот проект также не будет реализован в этом веке.
Если вас когда-либо интересовало, почему Архангельская область проседает в реализации всех национальных проектов, за которые так переживает лично Президент Путин, то вот вам наглядный пример.