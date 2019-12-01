Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Какой хардкор! Поселок, ставший частью Каргополя, остался деревня деревней

Тему поднимает представитель коммунистов в областном Собрании Леонид Таскаев, следящий за ситуацией в поселке «Заречье», фактически являющимся правобережной стороной районной столицы Каргополя.

- К нам обратились жители бывшего поселка Заречный Каргопольского района, воодушевленные подвижками в решении вопроса, аналогичного их проблеме. Сегодня населенный пункт, располагающийся на противоположном от администрации района берегу Онеги, утратил свою «самостоятельность», став частью города Каргополя. Централизованного водоснабжения и канализации там не было никогда. И это не было большой проблемой для жителей поселка ровно до того, как он не стал застраиваемой частью города. К двум с половиной тысячам жителей и дому-интернату для престарелых и инвалидов в 2017 году на правобережной стороне Каргополя прибавилась школа-сад, а в перспективе еще и строительство туристического комплекса.

Это и вызывает озадаченность людей, живущих в 21 веке, в то время как руководство района не видит ничего зазорного в том, чтобы держать население на другом берегу реки в условиях века предыдущего. Более того, обещание строительства водопровода к соцобъектам и густой частной застройке Заречного является «фишкой» предвыборных кампаний кандидатов от «Единой России» на муниципальных и региональных выборах уже с десяток лет. Но только не в предвыборной кампании 2020 года.

Сегодня мы, как и жители Заречного, не имеем ни сроков, ни даже заинтересованности главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в решении проблемы с водоснабжением и водоотведением бывшего поселка, а теперь – части города, не маленькой такой части. Впрочем, если строительство туристического комплекса планируется аналогично проектированию водопровода, то можно поспорить, этот проект также не будет реализован в этом веке.

Если вас когда-либо интересовало, почему Архангельская область проседает в реализации всех национальных проектов, за которые так переживает лично Президент Путин, то вот вам наглядный пример.

 

15 январь 07:37 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Рождественское послание митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия (видео)
"Человеческая нога ступит на Марс". И другие предсказания на 2020 год
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (73)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20