Монтажник трубопроводов в Архангельске - грязно, тяжело и не очень сытно

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, монтажник наружных трубопроводов в Архангельске в среднем получает 38 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 55 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 37 000 рублей, в Сыктывкаре 40 000 рублей и в Петрозаводске - 39 000 рублей в месяц.
Пояснение к специальности:
Монтажник наружных трубопроводов занимается устройством всех видов оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы. В его обязанности входит установка подъемно-такелажных приспособлений; строповка и расстроповка деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; зачистка и опиловка концов стальных труб при сборке их под сварку; укладка звеньев и одиночных стальных и чугунных труб диаметром до 500 мм, бетонных, железобетонных, асбесто-цементных, керамических и труб из полимерных материалов диаметром до 800 мм; сварка стыков полиэтиленовых труб газопровода; заделка стыков и раструбов, напорных трубопроводов диаметром до 800 мм и безнапорных диаметром до 1500 мм и другие работы по монтажу наружных трубопроводов.