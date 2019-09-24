Архангельск: Принято 5 индивидуальных тепловых пунктов, до конца года будут сданы еще 13

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) представляет из себя устанавливаемый в подвале здания и работающий автоматически комплекс насосов, теплообменников и датчиков, регулирующий подачу ресурса в системы отопления и горячего водоснабжения дома в соответствии с заданной программой и температурой наружного воздуха.
ИТП поставляется для монтажа в виде готовых блоков.
В стандартной комплектации схема индивидуального теплового пункта состоит из двух модулей – системы отопления и системы горячего водоснабжения. Получив теплоноситель из системы централизованного теплоснабжения, ИТП задает необходимые тепловые параметры в системе отопления здания, а также готовит и подает в помещения горячую воду.
Источником тепла для ИТП служат теплогенерирующие предприятия (котельные, теплоэлектроцентрали). ИТП соединяется с источниками и потребителями тепла посредством тепловых сетей. Источником воды для систем холодного и горячего водоснабжения служат водопроводные сети.
Современный блочный индивидуальный тепловой пункт – это инструмент, с помощью которого потребители могут обеспечить стабильное и экономное теплоснабжение зданий. «Настроив» оборудование в соответствии со своими предпочтениями, собственники помещений жилого дома могут достичь того уровня теплового комфорта, который им необходим.
Такой ИТП на днях был принят еще в одном архангельском доме – на пр.Ломоносова, 200, где проходил капремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. Проект, как и для большинства ИТП, которые реализуются в рамках реализации краткосрочной программы капремонта МКД на территории Архангельской области, разрабатывали инженеры ООО «ИнТех». Реализацией в рамках договора занималась подрядная организация ООО «Фирма «Мастер».
Отметим, что нагрузка на электросети здания после установки ИТП вырастает незначительно, так как мощность оборудования ИТП эквивалентна мощности одного электрического чайника (2-3 КВт).
Кстати, современные автоматизированные ИТП на основе пластинчатых теплообменников позволяют сэкономить до 40% тепловой энергии, по сравнению со старыми неавтоматизированными (бойлерными) ИТП.