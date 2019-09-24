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Архангельская область: Как узнать всё о капремонте?

В течение ноября за консультациями, касающимися всех вопросов по капитальному ремонту МКД и начислению взносов, в Фонд капремонта обратились 1540 собственников. Еще 2251 человек получили консультации по телефону «горячей линии».

Наши специалисты проводят консультации по адресу г.Архангельск, ул.Урицкого, 1, офис 402/1 с 9 до 17 часов. Записываться не нужно – прием ведется в режиме живой очереди.

Обнаружив в квитанции неверные сведения (Ф.И.О., площадь помещения, адрес, иные данные), Вы можете обратиться к региональному оператору:

  • ·         - по телефону 8 (8182) 457-121,
  • ·         - выслать копию правоустанавливающих документов по факсу 8 (8182) 457-144,
  • ·         - подать обращение через сайт,
  • ·         - лично по адресу: ул. Урицкого, д. 1, 4 этаж, офис 402. График приема – с понедельника по пятницу с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Уточнения или изменения указанных сведений возможны при предъявлении правоустанавливающих документов (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договора на приватизацию).

Напомним, что юридические и физические лица, органы местного самоуправления могут получить  информацию по вопросам формирования фонда капитального ремонта (начисления и поступления взносов на капитальный ремонт, расчет мер социальной поддержки на оплату взносов для льготных категорий граждан, розыск оплат, внесение изменений в сведения о собственнике, получение сведений о сумме собранных средств по дому, о порядке и сроках проведения капитального ремонта). Специалистами Фонда принимаются письменные обращения в адрес регионального оператора.

04 декабрь 07:16 | : Экономика

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