Архангельская область: Как узнать всё о капремонте?

В течение ноября за консультациями, касающимися всех вопросов по капитальному ремонту МКД и начислению взносов, в Фонд капремонта обратились 1540 собственников. Еще 2251 человек получили консультации по телефону «горячей линии».
Наши специалисты проводят консультации по адресу г.Архангельск, ул.Урицкого, 1, офис 402/1 с 9 до 17 часов. Записываться не нужно – прием ведется в режиме живой очереди.
Обнаружив в квитанции неверные сведения (Ф.И.О., площадь помещения, адрес, иные данные), Вы можете обратиться к региональному оператору:
Уточнения или изменения указанных сведений возможны при предъявлении правоустанавливающих документов (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договора на приватизацию).
Напомним, что юридические и физические лица, органы местного самоуправления могут получить информацию по вопросам формирования фонда капитального ремонта (начисления и поступления взносов на капитальный ремонт, расчет мер социальной поддержки на оплату взносов для льготных категорий граждан, розыск оплат, внесение изменений в сведения о собственнике, получение сведений о сумме собранных средств по дому, о порядке и сроках проведения капитального ремонта). Специалистами Фонда принимаются письменные обращения в адрес регионального оператора.